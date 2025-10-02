El sistema político unifica discurso frente al atentado a la fiscal de Corte, aunque oposición pretende más acción

El ataque a la fiscal de Corte subrogante en su domicilio llevó a un abroquelamiento discursivo del sistema político en rechazo a esa acción violenta y al anuncio de la voluntad política de darle rápida aprobación a la ley de lavado de activos. Sin embargo, algunos dirigentes de la oposición entienden que las medidas anunciadas por el gobierno para detener al crimen organizado son insuficientes.

Aunque Mónica Ferrero resultó ilesa del atentado con armas de fuego y una granada que sufrió en la madrugada del 28 de setiembre, la reacción del sistema político fue de firme repudio al ataque, que sorteó la vigilancia instalada próxima a su domicilio para su custodia.

“No nos moverán ni un centímetro y van a caer. Ya cayeron dos y no serán los únicos ni los últimos en caer”, remarcó en una conferencia de prensa al día siguiente el ministro del Interior , Carlos Negro . Un hombre y una mujer presuntamente vinculados al grupo narco Los Albín fueron detenidos, pero solo él fue formalizado, imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Luego, la Policía detuvo a otra persona supuestamente vinculada con el caso.

“Le damos el respaldo, pero la responsabilidad la tiene el gobierno para ir hasta el hueso y se aclare el hecho. Esto mañana no puede ser una anécdota, que fue un atentado y listo, ya pasó. Es demasiado importante el mensaje que algunos quisieron dar y tiene que ser muy importante el mensaje de los partidos políticos: que el que hace esto las paga en Uruguay”, declaró en rueda de prensa Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional. Agregó que el sistema político está “abroquelado” en “defensa de las instituciones”, pero subrayó que “no les corresponde” a los partidos de la coalición republicana poner sobre la mesa “medidas concretas”.

Tras el ataque a Ferrero, le fue restituida la custodia a Nicolás Martinelli, quien en diciembre del año pasado, cuando era ministro del Interior, recibió una amenaza de muerte atribuida a un narcotraficante. Aunque la Policía no logró identificar al responsable, uno de los sospechosos era Luis Fernando Fernández Albín, hoy investigado como presunto instigador del ataque contra la fiscal de Corte.

Representantes de la Policía se reunirán en noviembre, en Lima, con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para el Cono Sur. Uno de los puntos a conversar será la situación del narco prófugo Sebastián Marset.

“Hay que mirar lo que está pasando alrededor y no pensar que Uruguay va a ser una excepción con respecto a lo que le rodea” en cuanto al avance del crimen organizado, señaló en una entrevista con Búsqueda el coordinador de las Naciones Unidas en el país, Pablo Ruiz Hiebra.