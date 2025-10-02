  • Cotizaciones
    jueves 02 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El sistema político unifica discurso frente al atentado a la fiscal de Corte, aunque oposición pretende más acción

    El ataque a Mónica Ferrero sacó del centro de la atención la serie de homicidios que, en los días previos, habían motivado críticas a la gestión del ministro del Interior

    El presidente, Yamandú Orsi, y el ministro del Interior, Carlos Negro.

    El presidente, Yamandú Orsi, y el ministro del Interior, Carlos Negro.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El ataque a la fiscal de Corte subrogante en su domicilio llevó a un abroquelamiento discursivo del sistema político en rechazo a esa acción violenta y al anuncio de la voluntad política de darle rápida aprobación a la ley de lavado de activos. Sin embargo, algunos dirigentes de la oposición entienden que las medidas anunciadas por el gobierno para detener al crimen organizado son insuficientes.

    Aunque Mónica Ferrero resultó ilesa del atentado con armas de fuego y una granada que sufrió en la madrugada del 28 de setiembre, la reacción del sistema político fue de firme repudio al ataque, que sorteó la vigilancia instalada próxima a su domicilio para su custodia.

    Leé además

    Yamandu Orsi en conferencia de prensa en Torre Ejecutiva en Montevideo.
    Seguridad

    Orsi aseguró que ya hay indagados y “pistas firmes” por el atentado contra la fiscal Ferrero

    Por Redacción Búsqueda
    Luis Mendoza y Nicolás Martinelli en 2024, durante una recorrida por exComcar; la Policía Nacional investiga si fueron amenazados por el mismo grupo criminal que atacó a Mónica Ferrero. 
    Seguridad Pública

    Uno de los sospechosos de atentar contra Mónica Ferrero había amenazado de muerte a Nicolás Martinelli

    Por Redacción Búsqueda

    “No nos moverán ni un centímetro y van a caer. Ya cayeron dos y no serán los únicos ni los últimos en caer”, remarcó en una conferencia de prensa al día siguiente el ministro del Interior, Carlos Negro. Un hombre y una mujer presuntamente vinculados al grupo narco Los Albín fueron detenidos, pero solo él fue formalizado, imputado por asociación para delinquir, atentado agravado, estrago y receptación. Luego, la Policía detuvo a otra persona supuestamente vinculada con el caso.

    Negro habló de la necesidad de crear una cuarta fiscalía de estupefacientes para reforzar la lucha contra el narcotráfico.

    El presidente de la República, Yamandú Orsi, se reunió con varios líderes de la oposición.

    “Le damos el respaldo, pero la responsabilidad la tiene el gobierno para ir hasta el hueso y se aclare el hecho. Esto mañana no puede ser una anécdota, que fue un atentado y listo, ya pasó. Es demasiado importante el mensaje que algunos quisieron dar y tiene que ser muy importante el mensaje de los partidos políticos: que el que hace esto las paga en Uruguay”, declaró en rueda de prensa Álvaro Delgado, presidente del Directorio del Partido Nacional. Agregó que el sistema político está “abroquelado” en “defensa de las instituciones”, pero subrayó que “no les corresponde” a los partidos de la coalición republicana poner sobre la mesa “medidas concretas”.

    Tras el ataque a Ferrero, le fue restituida la custodia a Nicolás Martinelli, quien en diciembre del año pasado, cuando era ministro del Interior, recibió una amenaza de muerte atribuida a un narcotraficante. Aunque la Policía no logró identificar al responsable, uno de los sospechosos era Luis Fernando Fernández Albín, hoy investigado como presunto instigador del ataque contra la fiscal de Corte.

    Representantes de la Policía se reunirán en noviembre, en Lima, con el director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para el Cono Sur. Uno de los puntos a conversar será la situación del narco prófugo Sebastián Marset.

    “Hay que mirar lo que está pasando alrededor y no pensar que Uruguay va a ser una excepción con respecto a lo que le rodea” en cuanto al avance del crimen organizado, señaló en una entrevista con Búsqueda el coordinador de las Naciones Unidas en el país, Pablo Ruiz Hiebra.

    Selección semanal
    Entrevista

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda