Bajo fuego amigo, Álvaro Delgado discutirá en el directorio blanco su posible renuncia al Senado

La presión interna sobre Álvaro Delgado fue creciendo hasta que se volvió un asunto incómodo. En la previa a su asunción, el presidente del Directorio del Partido Nacional anunció, sin muchas voces discordantes en principio, que su rol en la conducción institucional de los blancos no sería obstáculo para que también pudiera participar de alguna sesión parlamentaria en el Senado. Había dejado claro que no renunciaría a su banca para ser presidente del directorio. No era una sorpresa. El único de los candidatos a presidir la sede nacionalista que afirmó que renunciaba al Parlamento en caso de ganar fue el senador Luis Alberto Heber. Lo dijo en Búsqueda. Ni Delgado, ni Javier García, ni Carlos Enciso habían estampado con firmeza ese compromiso, uno que no está escrito en ninguna carta orgánica ni reglamento, pero que había sido demandado unos meses antes de la convención por el expresidente de la República Luis Lacalle Pou. Dedicación exclusiva. Cargo full time. Que la persona al frente del directorio se levante y se acueste pensando en la conducción nacionalista.

En distintas entrevistas tras su asunción, Delgado señaló que estaba “buscando los mecanismos necesarios” para tomarse los días suficientes de licencia en el Parlamento. “Por ahora, pedir licencia”, respondió en el programa Arriba gente (Canal 10) cuando se le preguntó qué iba a hacer con su banca. Luego aclaró que su prioridad sería el directorio, pero quería dejar la puerta abierta a poder incidir en algún debate en la Cámara de Senadores que le resultara interesante o hacer pedidos de informes en temas puntuales. Eso nomás ya encendió alguna alarma entre los blancos. Y después empezó a hacer ruido la posibilidad de que al no dar un paso al costado como legislador, cobrara dos sueldos. Delgado salió a aclarar entonces que no habría “doble gasto” para el Estado y que, según publicó El País, pretendía devolver el dinero que pudiera llegar a recibir como legislador a través de una donación al Parlamento. Se pidieron informes jurídicos para averiguar sobre ese mecanismo. Pero las dudas no fueron despejadas y, con el paso de los días, siguió sin estar claro si es posible la “devolución” del salario que pretende el dirigente. Y por eso creció la presión interna. Y fue quedando bajo fuego amigo.

Un dirigente blanco comentó a Búsqueda: “Si Delgado no renuncia, va a tener un punto rojo en la frente durante todo su mandato”. En el entorno de Lacalle Pou recordaron a Búsqueda que cuando fue recibido en el directorio, sin saber quién iba a ganar, habló de la “dedicación total” del presidente. Y que lo mismo había dicho en 2015, cuando su nombre fue propuesto para la conducción institucional y prefirió mantenerse en el Senado. Bajo el liderazgo de Lacalle Pou se cambió la impronta del presidente del directorio: tanto Beatriz Argimón como Pablo Iturralde y Macarena Rubio, los últimos tres al frente de la casa blanca tuvieron dedicación exclusiva.

La presión sobre Delgado siguió creciendo, y a los reproches de dirigentes de Alianza País se le sumaron voces discordantes de propios compañeros de su sector, Aire Fresco. En rueda de prensa primero y después en entrevistas con distintos medios, el senador Martín Lema señaló que veía “más conveniente” que Delgado renunciara a su banca. Dijo que así se podía “destrabar diferentes circunstancias y cualquier tipo de malentendido”. Lema consideró que la conducción del partido debe estar “despejada” de “intercambios que no ayudan”.

“Tiene que renunciar de una buena vez y evitar cualquier tipo de comentarios agregados que no le hacen ningún bien a él ni al partido”, dijo el senador Sebastián da Silva en declaraciones a Búsqueda. “Va a tener que renunciar”, insistió. “Se dan todas situaciones absurdas por las cuales no puede transformarse su suplente José Luis Falero, que fue uno de nuestros mejores ministros, en un jornalero del Senado y a merced de un vericueto legal que a nadie le importa. Tiene que renunciar. No tiene vuelta. Esto es sarna con gusto, no está obligado a ser presidente del directorio, es sarna con gusto”, enfatizó Da Silva.