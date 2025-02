Blancos buscan “calmar las aguas”, postergan convención y definen delegados para negociar con el Frente Amplio

“Hacía mucho tiempo que no teníamos este tipo de líos a través de los medios”, comentó a Búsqueda un dirigente del Partido Nacional . Otro, con un dejo de ironía, deslizó que “por fin” habían “recuperado su ADN”. Otra vez a las cuchillas. Ha sido un verano caliente entre los blancos. Desde el revolcón de las elecciones nacionales en noviembre del año pasado hasta este último mes de transición entre gobierno saliente y electo, la deriva nacionalista se exhibe agitada, compleja.

Mientras empezaban a sacudirse el polvo de la derrota electoral, a procesar en los distintos sectores partidarios las razones del triunfo del Frente Amplio , los blancos se enteraron de que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou , no tenía entre sus planes asumir la conducción del Partido Nacional desde el directorio de la plaza Matriz ni ocupar su banca en el Senado . Y que, además, se tomaría un tiempo antes de volver al ruedo político para ordenar la tropa con miras a las elecciones de 2029.

Pero hay cuestiones en las que no hay tanto consenso ni unanimidades. No las había sobre la fecha para celebrar una convención partidaria que defina las próximas autoridades. No las hay sobre quién tiene que presidir el directorio ni tampoco sobre los interlocutores designados para llevar adelante las reuniones por los cargos en empresas públicas en el próximo gobierno. Y entonces emergieron las pujas de poder entre los sectores. Y los mensajes cruzados. La tensión entre las agrupaciones. La diferencia de criterios para definir la representatividad política de los blancos. ¿Es el excandidato de Aire Fresco y ganador de la interna por amplio margen, Álvaro Delgado, la opción natural para el sillón principal del directorio? ¿O es Javier García, el líder de Alianza País, el sector que obtuvo más votos en las elecciones nacionales de octubre? ¿Quién es el interlocutor válido para negociar los cargos en la futura administración? ¿Es Delgado? ¿Es García, que con la confianza de los votos empezó a hacer valer su posición en la interna? ¿Cuándo se tiene que celebrar la convención? ¿Antes de las elecciones departamentales de mayo o después?