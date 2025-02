Carlos Enciso será candidato en Florida y pide autocrítica entre los blancos: “¿Vamos a discutir o vamos a barrer abajo de la alfombra?”

Hombre de extrema confianza de Lacalle Pou, el dirigente blanco dijo en diálogo con Búsqueda que una nueva candidatura a la Intendencia de Florida —departamento del que fue intendente durante 10 años— no era el escenario que se imaginaba meses atrás. “Si hubiera ganado la coalición republicana, mi realidad personal y política sería otra; pero esta fue una decisión meditada, que no fue fácil a nivel personal y familiar, pero que responde a pedidos de muchos amigos, de actores locales, de mi histórica agrupación, y de gente de diversas actividades que querían que yo compareciera”, señaló. Y reconoció una “preocupación” local y nacional ante el crecimiento del Frente Amplio en el territorio.

“Si vos ves la discusión pública de este último mes con respecto al directorio, a veces parecería que fuera solamente una discusión sobre si es fulano de tal, si es Juan o si es Pedro”, se quejó Enciso. Y disparó una metralleta de interrogantes. “Yo creo que hay algunas preguntas previas antes de los nombres o de los sectores. ¿Qué Partido Nacional se quiere para los próximos años? ¿Qué rol debe tener un partido que tuvo un buen gobierno nacional pero una derrota en ese mismo escenario? ¿Va a haber autocrítica en algunos temas? ¿O no? ¿Va a haber autocrítica en cómo se manejó la campaña? ¿De las alianzas, de las candidaturas, de las fórmulas? ¿Y, por qué no decirlo, de algunas acciones o gestiones de gobierno que capaz que quedaron cortas? Entonces, ¿eso va a estar en juego? ¿O es solo una lucha de aparato electoral y de nombres?”.

El dirigente siguió con las preguntas. “¿Va a estar en juego si el presidente del directorio va a estar realmente full time? ¿O también va a repartir el tiempo en la actividad parlamentaria? ¿Va a estar en juego el rol que debe tener un partido moderno hacia el futuro en la organización, en la movilización, en los centros de estudios partidarios, en la política internacional que debe tener el partido en la región y en el mundo? ¿O no? ¿O solamente va a ser la decisión en la convención de quién va a presidir el directorio para ir los lunes a reunirse y salir en una foto en la casa del partido?”.

Para Enciso, todas estas preguntas tienen que estar en la mesa de discusión en la previa de la convención. Dijo que quiere un partido que se “organice para las nuevas épocas, pero que también tenga la capacidad de escuchar, de recorrer, de estar en las diferentes departamentales organizando el debate y la movilización por encima de los sectores”. También reclamó análisis sociológicos y demográficos del electorado. “¿Por qué el Frente Amplio vota como vota en el área metropolitana? Hay que analizar los componentes electorales, internos, sociológicos, poblacionales, los fenómenos de la segmentación de mensajes con big data”.

El dirigente recordó que esa fue la estrategia que desplegó el Frente Amplio durante el período en que no estuvo en el gobierno. “Y lo hizo de buena forma, mientras que el manejo de las redes del Partido Nacional y de la fórmula fue no digo artesanal pero bastante amateur. Entonces, estos temas a nivel de partido, ¿se está dispuesto a realizarlos en serio? La autocrítica para no cometer los mismos errores debe ser superadora. Y no es contratando a cientistas sociales para que nos hagan un análisis; la autocrítica y el diagnóstico tienen que ser políticos. Los propios responsables y políticos que estuvieron detentando cargos en el gobierno. ¿Eso lo vamos a discutir o no? ¿O vamos a barrer abajo de la alfombra?”.

La preocupación por el impacto de Conexión Ganadera en Florida

La estafa detectada en el fondo de inversión Conexión Ganadera, del que uno de sus socios, el fallecido Gustavo Basso, era un empresario fuerte de Florida, genera “preocupación” en el departamento, dijo Enciso. “Por el estado de ánimo, por el impacto en la economía local”, señaló, y evaluó que “no debe bajar de los US$ 40, US$ 50 millones solo de damnificados en Florida”.

Para Enciso, hay “tres lupas encima” para “hacer un giro por un monto ínfimo” y, sin embargo, en este caso se “miró para el costado”. Opinó que durante al menos una década, el Estado estuvo “omiso” en activar alarmas ante esta modalidad de estafa. “Creo que hay un debate abierto con esta crisis, que después de la del 2001 es la que tiene más impacto en la sociedad uruguaya”, concluyó.