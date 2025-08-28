Caso Lereté: el Frente Amplio y el Partido Nacional chocan por su continuidad en el Directorio de la ANV

El Frente Amplio y el Partido Nacional van camino a otro choque frontal. El oficialismo espera que Alfonso Lereté, designado para ocupar el Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), renuncie al cargo, pero el principal partido de la oposición ya anunció que defenderá a su dirigente.
Lereté dio una entrevista en el programa Desayunos informales, de Canal 12, el 25 de agosto, en la que cuestionó al presidente Yamandú Orsi y anunció que dedicará el 70% de su “esfuerzo” y “entusiasmo” al cargo para el que fue designado, mientras que el otro 30% lo dedicará “a seguir gestionando temas para Canelones” porque no se puede “olvidar” de los que respaldaron su candidatura en las elecciones departamentales de mayo.
Para el oficialismo, Lereté violó el inciso 4 del artículo 77 de la Constitución, que establece que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados deberán abstenerse de “ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político”.
El senador Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) escribió en X que el Partido Nacional, que lo propuso para el cargo, debería pedirle la renuncia a Lereté. “De no ser así, vamos a tener que solicitar al Poder Ejecutivo su destitución inmediata”, anunció.
El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le respondió en la red social que estaba intentando “confundir las situaciones” y que estaba “equivocado”. Lereté “aún no tomó posesión del cargo, recién a partir de ese momento comienzan las incompatibilidades”, cerró.
Caggiani le volvió a responder con una foto de la resolución del Poder Ejecutivo, fechada el 23 de julio, que designa a Lereté en el cargo después de que el Senado aprobó su venia.
Legisladores colorados conversaron este miércoles 27 sobre el asunto y se preguntaron, en línea con lo planteado por el Partido Nacional, cómo el Frente Amplio pretende “cargarle las inhibiciones” cuando “todavía no asumió el cargo”, informaron fuentes parlamentarias a Búsqueda.
La bancada de senadores del Frente Amplio recibió un informe jurídico que asegura que, al haber sido designado, a Lereté ya le comprendían las inhibiciones previstas en la Constitución.