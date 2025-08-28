Caso Lereté: el Frente Amplio y el Partido Nacional chocan por su continuidad en el Directorio de la ANV

El oficialismo maneja un informe jurídico que concluye que Alfonso Lereté violó la Constitución, lo que es rechazado por los blancos

El Frente Amplio y el Partido Nacional van camino a otro choque frontal. El oficialismo espera que Alfonso Lereté, designado para ocupar el Directorio de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), renuncie al cargo, pero el principal partido de la oposición ya anunció que defenderá a su dirigente.

Lereté dio una entrevista en el programa Desayunos informales, de Canal 12, el 25 de agosto, en la que cuestionó al presidente Yamandú Orsi y anunció que dedicará el 70% de su “esfuerzo” y “entusiasmo” al cargo para el que fue designado, mientras que el otro 30% lo dedicará “a seguir gestionando temas para Canelones” porque no se puede “olvidar” de los que respaldaron su candidatura en las elecciones departamentales de mayo.

Para el oficialismo, Lereté violó el inciso 4 del artículo 77 de la Constitución, que establece que los directores de entes autónomos y servicios descentralizados deberán abstenerse de “ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político”.

El senador Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) escribió en X que el Partido Nacional, que lo propuso para el cargo, debería pedirle la renuncia a Lereté. “De no ser así, vamos a tener que solicitar al Poder Ejecutivo su destitución inmediata”, anunció.

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, le respondió en la red social que estaba intentando “confundir las situaciones” y que estaba “equivocado”. Lereté “aún no tomó posesión del cargo, recién a partir de ese momento comienzan las incompatibilidades”, cerró.