En el Partido Colorado creen que 2026 será clave para ver qué futuro le depara a la coalición republicana

La importancia que el Partido Colorado le da a la coalición republicana se refleja en un elemento central. Sus tres listas con presencia en el Senado , la 10, la 25 y la 600, estuvieron representadas en la primera reunión de coordinación extraparlamentaria, el jueves 18. Se espera que esto siga así en 2026, año clave para ver si hay futuro.

Y para eso el rumbo tiene que variar. “Siendo docente, diría que la coalición republicana como oposición puede y debe rendir más”, dijo a Búsqueda el senador Robert Silva, uno de los tres participantes colorados del encuentro en la sede del Partido Independiente . Los otros dos fueron sus compañeros de bancada Andrés Ojeda, que, como él, es del sector Unir para Crecer, y Tabaré Viera, de Vamos Uruguay.

“Lo que necesitamos es coordinar y articular más entre nosotros, aunque sea en los disensos. No puede ser que nos tengamos que enterar por la prensa de cuáles son las posturas de los distintos partidos”, agregó el expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública.

Aunque Silva fue como cabeza de la lista 600, su postura es similar a la de Ojeda, de quien fue su compañero de fórmula en 2024. E l sector de ambos le ha dado mucho peso a la orgánica colorada , por lo que no es de extrañar que quieran fortalecer una eventual orgánica coalicionista. Vamos Uruguay, liderado por el senador Pedro Bordaberry, ha puesto el acento en lo parlamentario, aprovechando su mayor número de legisladores. Sin embargo, el hecho de que Viera haya estado en ese primer encuentro es considerado un aval al uso de esta herramienta, a la que —nadie se hace el distraído— muchos miran como alternativa para el ciclo electoral de 2029.

Para Viera, este ámbito en el que también están representados los partidos Nacional e Independiente es una “coordinación política” que va a tener que darse “por lo menos en todo 2026”. Este año será “clave para procesar cómo va a ser la coalición que ya existe”, considerando que es un espacio “para expresar ideas, matices, diferencias y proyectos” que no equivale a “un órgano ejecutivo ni jerárquico”.

Pensando a futuro

Para Silva, esta coordinación y articulación no va de la mano de un eventual lema único en octubre. Este es un tema que en la interna del partido está muy lejos de haberse agotado, con posturas fuertemente encontradas. “Es algo que tenemos que discutir. Al menos ahora tenemos los 19 comités departamentales funcionando”, afirmó.

De cualquier forma, para este senador es claro que “en noviembre (de 2029, en un eventual balotaje) estos partidos van a votar juntos”.

Pensando en la última etapa del ciclo electoral, las departamentales de 2030, Viera recordó que para el Partido Colorado lo mejor es usar el lema coalicionista en los 19 departamentos.

“Respecto a la coalición, en este año habremos de decidir ámbitos de funcionamiento en lo nacional y en lo departamental. En todo 2026 vamos a tener que ver eso, hay cosas que no se pueden imponer, es importante tener claro qué tipo de coalición queremos tener. Hay diferentes ideas no solo en la interna de los partidos sino en los propios sectores”, afirmó el exintendente de Rivera.

Una de las críticas más fuertes de los no coalicionistas habla de una eventual disolución de los partidos, sus historias y sus identidades. Silva dijo no tener miedo a esa eventualidad. “Vos te podés diluir cuando no trabajás por el partido, como pasa con algunos compañeros. Yo reivindico al partido, a sus figuras, como (Fructuoso) Rivera y Venancio Flores. Muchos se llenan la boca de eso, pero no van a las actividades partidarias ni trabajan en el plan estratégico”, añadió en lo que, más que una crítica a Vamos Uruguay, pareció una alusión a Bordaberry.

“No tenemos como objetivo diluir nada. Esto es unánime en todos los partidos de la coalición. Por algo es una coalición y no un nuevo partido”, resumió Viera.

Ambos legisladores señalaron, a tono con otros participantes en el encuentro, que las puertas de la coalición están abiertas a quienes quieran sumarse. Este mensaje va dirigido a Cabildo Abierto, quien dejó el bloque cuando este pasó a la oposición, algo que manifestó su líder, Guido Manini Ríos, y también refrendaron sus legisladores en Diputados. Pero no se le cierra el portón a Identidad Soberana, dirigido por Gustavo Salle, con igual peso parlamentario que Cabildo: “No estuvo en la coalición cuando fue gobierno y ha tenido algunas posturas particulares. Pero habiendo coincidencia sobre cuáles son los problemas del país, no habría que excluir a nadie”, subrayó Silva.