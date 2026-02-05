Colorados pedirán que se convoque a la Asamblea General para renovar la integración de los organismos de contralor

Si bien el oficialismo consiguió el apoyo de la oposición para encaminar varios temas importantes en el Parlamento , como el Presupuesto nacional, la legalización de la eutanasia y el salvataje a la “caja de profesionales”, en otros asuntos tuvo menos éxito. La designación de cargos en organismos de contralor y de Justicia es una de las áreas en las que ha sido más difícil lograr acuerdos políticos.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Ni el titular de la Fiscalía de Corte, ni los ministros de la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas, ni los integrantes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) o el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) han podido ser designados por acuerdo político. Tampoco el comisionado parlamentario para el sistema penitenciario, cargo que está vacante desde la salida de Juan Miguel Petit en setiembre.

Ministerio de Defensa El gobierno prepara la rescisión del contrato con Cardama y espera el regreso del presidente para la decisión final

El bloqueo para tratar las designaciones parte de que el oficialismo quiere discutirlas en conjunto, como parte de una negociación general, mientras que en la oposición quieren tratarlas por separado. El punto más sensible es la Fiscalía de Corte, cuya conducción está en manos de un fiscal subrogante desde que Jorge Díaz renunció al cargo en 2021. En el gobierno pasado no hubo acuerdo para designar a un titular y la actual administración todavía no consiguió encaminar las conversaciones, en particular porque blancos y colorados respaldan la actual conducción de Mónica Ferrero y quieren que continúe en el cargo.

Dadas las circunstancias, en el oficialismo empezaron a considerar la estrategia de buscar solo los dos votos que le faltan para designar al titular de la Fiscalía General, sin aspirar a un consenso amplio con la oposición. Para nombrar al fiscal se precisan tres quintos del Senado (19 votos), y el Frente Amplio tiene 17 bancas en la Cámara Alta. Los senadores de Vamos Uruguay eran quienes hasta ahora se habían mostrado más abiertos a dialogar, en tanto el año pasado propusieron instalar un ámbito de negociación para discutir las designaciones pendientes. Por eso, en la Torre Ejecutiva y en la bancada frenteamplista tienen las esperanzas puestas en ellos.

No obstante, el tono de Vamos Uruguay, sector liderado por el senador Pedro Bordaberry, cambió en las últimas semanas. “Trabajamos todo el año pasado con espíritu de diálogo, pero en los últimos meses el gobierno nos decepcionó”, dijo a Búsqueda el senador Tabaré Viera . El parteaguas para el sector fueron los anuncios del Ministerio de Economía sobre los cambios en la devolución del Fondo Nacional de Salud (Fonasa) y en el IRPF, que en la oposición consideraron “mazazos impositivos”.

“Trabajamos en el Presupuesto con la mejor disposición y no nos dijeron que tenían eso guardado, nunca consultaron, se quedaron calladitos”, protestó Viera. “Estamos bastante disgustados”, agregó. Estos reproches fueron manifestados al ministro de Economía, Gabriel Oddone, cuando en diciembre compareció ante la Comisión Permanente del Parlamento a explicar las modificaciones en la devolución del Fonasa.

Bordaberry habló de una “puñalada a la confianza” y sostuvo que el gobierno incumplía la promesa de no subir impuestos. “Hace más de un año que sabían que querían aplicar este ajuste y no nos lo dijeron. Ni en la campaña, para no espantar votos, ni durante el Presupuesto. Lo presentan ahora, a fin de año, entre gallos y medianoche”, dijo. Oddone defendió la decisión como “política, con fundamento técnico”, y negó que tenga un objetivo recaudatorio. El ministro argumentó que el cálculo anterior estaba mal diseñado y daba lugar a inequidades.

Viera también reclamó que el oficialismo no reconociera la actitud de la oposición en la discusión del Presupuesto y otras iniciativas legislativas. “Siempre colaboramos para mejorar los proyectos, sin negociar nada, con el afán de conseguir lo mejor para el país”, dijo el senador. Y añadió que el gobierno celebró la aprobación del Presupuesto como una “gran victoria sobre la oposición, sin reconocer la buena voluntad y la generosidad de la oposición”. “Nos sentimos bastante defraudados”, valoró.

Vamos Uruguay: “No vamos a negociar solos”

En cuanto a la posibilidad de acordar un nombre para ocupar el cargo de fiscal general, Viera dijo que “siempre están dispuestos a dialogar porque esa es la naturaleza de la política”, pero aclaró que en el sector no van a “negociar solos”. “Hablaremos en la interna del partido primero y de la coalición después”, dijo. “Somos libres para hacer lo que entendamos que es bueno para el país, pero en principio siempre vamos a tratar de coordinar”, añadió.

En la misma línea se expresó Bordaberry al ser consultado por Búsqueda: “No vamos a negociar nosotros individualmente, somos parte de un partido y de la coalición republicana; antes de cualquier cosa corresponde hablar ahí”.

Por otra parte, Viera señaló que la Fiscalía de Corte no es el único tema que está “estancado”, y dijo que a su sector le preocupa especialmente que se encare la renovación de los organismos de contralor.

Para designar a los ministros de la Corte Electoral y del Tribunal de Cuentas se requieren dos tercios de los votos de la Asamblea General. La última renovación de los organismos de contralor ocurrió en 2017 y, pese a que el actual gobierno manifestó que el tema sería una prioridad, hasta el momento no se concretó.

Para los senadores de Vamos Uruguay, “no hay proactividad del oficialismo para negociar” esos nombramientos. Por eso, cuando en marzo se reanude la actividad legislativa —que durante el receso funciona de forma extraordinaria—, los senadores van a solicitar que se convoque a la Asamblea General para votar la renovación de los organismos, anunció Viera.

“Vamos a impulsarlo nosotros, porque queremos incitar a que se trate y se resuelva el tema de la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas”, explicó.

La principal dificultad está en lograr un acuerdo político sobre los nombres que ocuparán las presidencias de los organismos, ya que las últimas veces (2010 y 2017) se optó por designar a personas valoradas como ecuánimes o neutrales y el gobierno quiere mantener ese criterio. En 2017, la composición de los organismos determinó que ni el Frente Amplio ni los partidos tradicionales tuvieran la mayoría debido a que las presidencias eran “neutrales”. Pero el fallecimiento del entonces presidente de la Corte Electoral, José Arocena, en noviembre de 2023, y la renuncia de la presidenta del Tribunal de Cuentas (TCR) Susana Díaz, cuatro meses antes, alteraron esos equilibrios.