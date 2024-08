Cosse se define entre crecer con su sector propio o buscar un liderazgo que lo trascienda

Tras conseguir más de 150.000 votos como precandidata en la interna frenteamplista, Cosse afianzó su figura dentro de la fuerza política. No obstante, la votación dejó sabor a poco a una parte de la dirigencia y la militancia que la respaldó, que esperaba una elección más pareja con Orsi (el exintendente canario se impuso por 60% contra 37% de la montevideana). Y la derrota la dejó en un papel menos ventajoso para consolidarse como articuladora del bloque que la respaldó , porque tanto comunistas como socialistas ya han aclarado que ellos son sus propios interlocutores en la interna.

Por todo esto, los próximos movimientos de Cosse y los acuerdos electorales que defina son importantes para su futuro político. Todavía "no hay nada cerrado” y están “todas las opciones sobre la mesa”, dicen a Búsqueda desde su entorno; se espera que recién la próxima semana haya definiciones. A priori, las conversaciones apuntan a mantener la alianza con el Partido Comunista , que quiere construir un sublema grande para competir por el Senado con los sectores que se unieron detrás de la candidatura de Cosse, entre ellos, La Amplia.

Sin embargo, la ingeniería más fina del armado de las listas es todavía incierta. En las elecciones pasadas Cosse ocupó el segundo lugar de la Lista 1001 y obtuvo una banca en el Senado. Esta vez no está claro si se repetirá algo similar. Por un lado, la exintendenta evalúa apostar todas sus fichas al fortalecimiento de un sector propio, lo que se traduciría en que encabece la lista de La Amplia al Senado. Esa es la aspiración del sector y así se lo han manifestado a Cosse varios de sus integrantes, según dijeron a Búsqueda fuentes al tanto de las conversaciones.

El grupo llamado Independientes con Carolina resolvió tras un plenario el 27 de julio plantearle a La Amplia la creación de un espacio encabezado por Cosse como candidata al Senado. “Creemos que esta iniciativa es sumamente necesaria para el Frente Amplio y para la inmensa cantidad de uruguayas y uruguayos que ven en Carolina una personalidad que el Uruguay necesita”, afirmaron en una carta difundida días atrás que recogió El Observador. El exministro Murro dijo a ese diario que cree que “es una buena idea”, porque “hay gente que quiere votarla a ella”, pero dijo que “hay que ver qué opina” Cosse.

En el Partido Comunista hay dirigentes que entienden que la mejor estrategia para Cosse es consolidar La Amplia para tener votos propios que la fortalezcan en la interna frenteamplista. El partido no descarta volver a repetir el acuerdo de 2019 para garantizarle representatividad o incluso negociar espacios en la Cámara de Representantes, pero, como publicó Búsqueda a principios de julio, consideran que es conveniente que ella encabece el Senado de su propia lista y que de allí crezca políticamente, por fuera del ala de la 1001.

Sin embargo, esa movida puede tener riesgos, evalúan en el entorno de Cosse. La Amplia tuvo una buena votación en la interna pese a su falta de estructura debido a la gran movilización que generó la precandidatura de Cosse entre frenteamplistas independientes. Pero la votación de octubre es otro escenario. Si la lista no logra un buen número de votos para al menos asegurarse una banca en el Senado —se necesitan unos 75.000 votos—, la figura de Cosse puede quedar debilitada. Además, si el Frente Amplio triunfa en las elecciones, Cosse ya tiene asegurado su lugar en el Senado, por lo que no necesita encabezar la lista. Si la coalición de izquierda pierde, podría volver a competir por la intendencia de Montevideo, un escenario que no descarta.

Por otra parte, a la exintendenta le interesa mantener un rol articulador entre los sectores que la apoyaron y no quedar “limitada” a un sector pequeño y aún en construcción. “Hoy ella tiene los 150.000 votos de la interna pero, si encabeza una lista que vota más o menos, eso se desdibuja”, explicó una fuente. Un dirigente de uno de los sectores pequeños que respaldaron su precandidatura dijo a Búsqueda que en su grupo entienden que Cosse debe consolidar un liderazgo que trascienda a La Amplia.

En estos días de intensas conversaciones entre los sectores, la candidata a vicepresidenta terminará de definir cómo se posicionará para consolidar su liderazgo en la interna frenteamplista.