Cuatro dirigentes se perfilan para competir por la secretaría general del Partido Socialista, que llega fragmentado a su congreso

Tras un período electoral extenuante y resultados en las urnas no del todo alentadores, el Partido Socialista comienza este fin de un proceso de discusión interna que desembocará en setiembre en la elección de nuevas autoridades. Si bien todavía no hay candidatos oficiales para suceder al secretario general, Gonzalo Civila, en la interna empiezan a aparecer figuras del oficialismo y la oposición partidaria dispuestas a competir por el cargo.

Civila , actual ministro de Desarrollo Social, deberá abstenerse de integrar la dirección socialista después de ser su secretario general desde 2019. Bajo su conducción, el partido dio un viraje político hacia la izquierda del Frente Amplio , enfrentó la candidatura a la presidencia de Fernando Pereira en la fuerza política y cambió drásticamente el perfil de sus alianzas. Ese proceso no estuvo exento de polémicas, cuya expresión más evidente fueron las renuncias de muchos dirigentes, como el excandidato a la presidencia Daniel Martínez; el actual presidente del Banco República, Álvaro García; la exdiputada Daisy Tourné (fallecida) y el exsecretario nacional de Cuidados Julio Bango, entre otros. Tras la última elección nacional, el partido perdió su presencia en la Cámara de Diputados y solo tiene un senador, Gustavo González, que es suplente de Civila.

En el documento de rendición de cuentas que elaboró para el congreso de este fin de semana, Civila analiza la caída electoral en los últimos comicios y lo enmarca en un “declive” que, sostiene, viene desde 2004 y que el partido “no logró detener”. No obstante, asegura que el retroceso electoral de otras “corrientes históricas” del Frente, en “términos relativos”, fue “similar” o hasta “más pronunciado” que el del partido. En cambio, el ciclo electoral departamental “da indicios de cierta recuperación relativa”, destacó el actual ministro.

La oficialista lista 4 llega al congreso sin un sucesor claro. Si bien esta instancia solo define la línea de acción programática e ideológica del partido para los próximos años, en los hechos se trata de una primera medición de fuerzas entre las corrientes internas. Luego, cuando se lleve adelante la elección de autoridades el 28 de setiembre, la votación será realizada no solo por estos delegados, sino por sus respectivos suplentes, lo que marcará el verdadero poderío de cada corriente.

En el oficialismo socialista hay dos dirigentes que reúnen las principales adhesiones. El secretario de Desarrollo Territorial del partido, Pablo Oribe, tiene el respaldo de Civila y su círculo más cercano, mientras que el exsenador José Nunes, más crítico con la gestión actual, cuenta con el apoyo del senador Gustavo González y de la exdiputada Gabriela Barreiro.

Hay otras candidaturas en gestación. La lista 8, Futuro Socialista, que la elección pasada respaldó a María Jossé Rodríguez, ahora se apresta a promover el nombre del exdiputado Nicolás Núñez. “Somos críticos del proceso que vivió el partido, pero nos posicionamos desde el lugar de que queremos construir. Errores hubo en todas las barras, pero tenemos que generar una forma de hacer política diferente y reconstruir el partido para dejar atrás una etapa”, dijo Núñez a Búsqueda.

La lista 7 impulsa al exasesor de Tabaré Vázquez, Juan Pablo Pío, quien tiene una visión crítica de la actual conducción del partido. Un documento enviado al congreso y firmado por Pío y otros 11 dirigentes (entre ellos la directora general del Ministerio de Desarrollo, Ximena Muñiz) cuestiona que el partido es hoy “mucho menos relevante” que al “inicio del ciclo de los gobiernos del Frente Amplio”, critica que “no ha habido un balance real del ciclo electoral en la orgánica partidaria” y que el partido “se autopercibe en la disputa y representación de un espacio político que, si existe, todavía no se enteró”.

Documentos internos

El texto de la lista 7 critica que hubo un “desfasaje entre el apoyo popular al plebiscito” de la seguridad social (impulsado por los socialistas, entre otros) y observa el “magro desempeño electoral del partido”. También se cuestiona la “inexistencia” de una “línea de masas”, que no se discutió “qué ámbitos institucionales deben ser priorizados”, ni tampoco “se ha pensado en clave de promoción y formación de figuras de recambio”. A su vez, sostiene que fue un “gran desacierto” la renuncia del actual vicepresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado, Daniel Olesker, al Senado de la República a fines de 2022, con lo que el partido —al asumir Nunes— “perdió visibilidad del trabajo parlamentario en temas sensibles como salud y economía”. La decisión, dice el documento, tampoco fue “ponderada” en un “ámbito orgánico”.

Algunos núcleos socialistas del interior del país también enviaron documentos para la discusión. El Centro Socialista de Maldonado dice que el gobierno “no ha hecho nada contundente” con el tema Palestina, salvo “declaraciones tratando de quedar bien”, y asegura que lo que se vive en Gaza “no es un genocidio sino que ya es un holocausto”.

El Centro Ernesto de los Campos, de Montevideo, cuestiona que en la actual conducción socialista existe una “mayoría” que “concentra lugares” e “impone decisiones y posicionamientos”. Asegura que el resultado electoral de octubre fue “el peor de la historia” del partido.

El Comité Departamental de Colonia cuestiona la falta de reflexión sobre la “progresiva desintegración” del partido y pide que el próximo secretario general se dedique de forma exclusiva al “desarrollo partidario”.