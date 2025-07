Socialistas reconocen que no lograron transformar sus “posicionamientos políticos fuertes” en “acciones concretas”

El documento también se adentra en la interna frenteamplista, y analiza que el Movimiento de Participación Popular (MPP) “registró un crecimiento notable, que no fue casual ni meramente estructural, sino que se explica en buena medida por la centralidad política, simbólica y mediática de la figura de José Mujica, quien logró interpelar a amplios sectores sociales y movilizar el voto frenteamplista”. En cambio, señala, Seregnistas “retrocedió en torno al 45% de su caudal electoral” respecto a la elección anterior, mientras el Partido Comunista y los socialistas registraron una contracción del 17%.

En el texto se plantean posibles hipótesis que expliquen la mala votación de los socialistas en octubre. El análisis sostiene que algunas causas son “endógenas”, como que el sector no logró “superar la imagen de un partido con divisiones y desprendimientos”. A la par de esa lectura, el documento resalta que el partido definió “de manera legítima y soberana” un “cambio de rumbo político e ideológico”. Aunque, añade, quizás no terminaron de “suturar las diferentes maneras de vivir nuestra identidad y esto se traduce en que a la ciudadanía le cuesta percibirla”.

El análisis también contempla que otra causa pudo haber sido la propia capacidad de “hacer praxis” del partido: “Hemos construido posicionamientos político ideológicos fuertes sobre distintos temas y hemos escrito medidas concretas a desarrollar para avanzar hacia una sociedad más justa, pero tal vez debemos profundizar los procesos por los cuales estos posicionamientos se traducen en acciones concretas, territorializadas y colectivas”.

A la vez, el Partido Socialista evalúa que “los cambios culturales y los estilos de comunicación política de los últimos años no favorecen a los partidos políticos centrados en un sistema de ideas”.

Las alianzas electorales

La construcción del bloque Izquierda y Libertad, una alianza política que funcionó para las elecciones internas pero se desdibujó en la previa de la instancia nacional, mereció un subtítulo aparte. La alianza incluía, además de a los socialistas, al Partido por la Victoria del Pueblo, a la lista 5005 y a Casa Grande, que terminó separándose del espacio en las elecciones nacionales para acordar con el Partido Comunista.

Se trató, dice el documento, de una “alianza ideológica que no necesariamente debía devenir en una alianza electoral aunque podría resultar deseable”. Si bien destaca que el espacio todavía “existe y sigue funcionando”, llegó a las elecciones “disminuido” y “golpeado” por el “ciclo electoral”, debido al alejamiento de Casa Grande. De todos modos, el análisis valora que el sublema que se terminó presentando, “Socialismo y Libertad”, contribuyó a retener la banca en el Senado y además sirvió para “reafirmar” un bloque en el Frente Amplio diferente al Partido Comunista, al MPP y a Seregnistas.

La reforma de la seguridad social

Pese a que no fue aprobado, el documento hace una lectura positiva del apoyo del Partido Socialista al plebiscito para reformar el sistema de seguridad social, que implicaba, entre otros puntos, llevar la edad de jubilación a 60 años y eliminar las AFAP.

Así, se valora que la campaña fue un “parteaguas en la izquierda social y política, cuyas consecuencias se prolongarán en el tiempo”. Además, el documento destaca que la iniciativa “trascendió las fronteras de los votantes de distintos sectores”, incluso “desoyendo” las “directivas de la dirección política” y “más allá del ataque virulento de la derecha y de parte del Frente Amplio”.

Análisis internacional y progresismo

En el documento también se analiza la situación geopolítica mundial. Sostiene que la llegada del presidente argentino Javier Milei al gobierno tiene un “enorme impacto regional”, con “consecuencias sociales y económicas devastadoras”, mientras que el gobierno del chileno Gabriel Boric “fue acompañado en sus inicios con muchas expectativas”, pero “no logró transformar significativamente las lógicas conservadoras”. También se cuestiona a los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, “Estados autoritarios”, conducidos por “gobiernos que responden a la alianza de las Fuerzas Armadas con la burguesía parasitaria del Estado”.

A la vez, se valora que el espacio de los Brics “puede constituir un factor positivo para neutralizar el peso hegemónico de Estados Unidos y contribuir a la búsqueda de equilibrios en un mundo multipolar”, pero es necesario tener presente “que estas potencias también conciben la multipolaridad como libertad de acción en sus zonas de influencia, y han desarrollado políticas de carácter imperialista”.

Más allá de los matices, el texto sostiene que los llamados “gobiernos ‘progresistas’ de la región” están aún muy asociados y marcados por el “ciclo progresista anterior”. Así, parecen “gastados y con dificultades para construir una nueva alternativa popular cimentada por nuevas y movilizadoras demandas”.

El partido incluso sostiene que el “progresismo” es una “categoría política” que le resulta “bastante ajena”: “Generalmente se entiende como una combinación de crecimiento económico, distribución de la riqueza y consumo, sin que implique un cuestionamiento profundo ni una ampliación real de los límites del sistema vigente ni la construcción de otro modelo de sociedad”.

Ese modelo “enfrenta límites claros a dos niveles: primero, si no hay crecimiento económico, no hay distribución; segundo, estructuralmente, no trasciende las posibilidades del sistema capitalista”. Por eso, se plantea “ir más allá” desde “la lucha ideológica y propositiva”, para abrir “las puertas de lo posible” y desafiar “los límites del sistema”.