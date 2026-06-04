Daniel Salinas avala la actuación de José Luis Satdjian en el MSP, que está en el foco del actual gobierno

El exministro de Salud Pública ha manifestado a su entorno que quien fuera su subsecretario no actuó a sus espaldas ni de forma irregular

Daniel Salinas asumió como ministro de Salud Pública en marzo de 2020 y renunció al cargo tres años después. Durante su gestión, delegó atribuciones en el subsecretario, José Luis Satdjian, cuando se trató de resoluciones vinculadas al Casmu y el Círculo Católico, donde había trabajado. Ante el cuestionamiento por parte de las actuales autoridades del Ministerio de Salud Pública de la procedencia de una firma de Satdjian en el expediente sobre el convenio entre ASSE y el Círculo Católico, Salinas ha defendido, en su entorno, la actuación del exsubsecretario.

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En agosto de 2023, casi cinco meses después de renunciar al ministerio, Salinas asumió como decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica del Uruguay. El exministro de Salud Pública está impedido de hacer declaraciones políticas por la naturaleza de su cargo en la universidad. Sin embargo, según reconstruyó Búsqueda con allegados al exministro, Salinas ha manifestado a su entorno que Satdjian no actuó a sus espaldas ni de forma irregular.

El actual decano ha planteado que el oficio que firmó Satdjian es un mero acto de trámite, que tiene como objeto comunicar el contenido de un informe, por lo que no se requería la firma del secretario de Estado, sino que alcanzaba con la del subsecretario. Este es uno de los argumentos del catedrático Martín Risso para defender la legalidad del cuestionado proceso administrativo. Salinas no solo accedió a este informe jurídico, sino que consultó a otros tres abogados que coincidieron con lo planteado por Risso.