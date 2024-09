El arribo de Blanca Rodríguez fortalece al MPP pero puede disputar votos a otros sectores, evalúan en la interna de la izquierda

Bordaberry lo hizo reconfigurando su viejo sector, Vamos Uruguay, en un movimiento que sacudió a todos los sectores colorados y derivó en una nueva reagrupación de la interna partidaria. Rodríguez, en cambio, llegó a la política ocupando un lugar principal en una lista del Frente Amplio . Pero no se trata de cualquier lista, sino de la 609, que en las pasadas internas obtuvo más del 30% de los votos de la coalición de izquierda, duplicando incluso a su principal competidora, la 1001.

El impacto del arribo de Rodríguez a la trinchera política todavía no fue medido en las últimas encuestas de opinión divulgadas, pero tanto oficialistas como opositores admiten que su relevancia es indudable. Además, reconocen que posee una cualidad que muchos políticos codician: los ciudadanos la conocen. Al frente del informativo de Canal 10, la exconductora estuvo en la televisión uruguaya durante 34 años.

Ese capital político puede hacer crecer al Frente Amplio y también a la lista 609. Pero los votos que atraiga Rodríguez hacia el MPP pueden perjudicar a otros sectores frenteamplistas, en particular del ala seregnista, evalúan en la fuerza política. Aunque no todos los dirigentes coinciden en el análisis.

“No creo que sea algo que nos dañe. Obviamente, lo que refuerce el MPP de afuera podría ser parte de lo que podríamos obtener, pero no creo que sea algo significativo”, relativizó en diálogo con Búsqueda el diputado de Asamblea Uruguay Carlos Varela, quien encabeza la lista 95, de Seregnistas, en Montevideo. “Creo que es una jugada maestra y trae desde afuera más que pescar en la pecera propia”, opinó.

Otras voces dentro del bloque seregnista que encabeza el economista Mario Bergara son más pesimistas.

El seregnismo pronostica que conseguirá al menos dos senadores en octubre, Bergara y Liliam Kechichian, y aspira a una tercera banca. Obtener un tercer senador, que sería José Carlos Mahía, es una apuesta desafiante. “Ya corría riesgo el tercero y esto suma un problema, aunque no creo que sea definitorio”, comentó una fuente del sector, bajo reserva. El razonamiento es que tanto Seregnistas como Rodríguez apuestan a “pescar fuera de la pecera” de los típicos electores del Frente Amplio y “disputar el centro”. Otro dirigente del sector consideró que la incorporación de Rodríguez los afectará, pero “no más que a otros”.

Un legislador de uno de los sectores bajo el sublema del MPP para el Senado sostuvo que a todos los que integran esa ala del Frente Amplio les podrá “estorbar” la aparición de Rodríguez, aunque dentro del balance “positivo” que implica su llegada, ya que valoró que puede ser una herramienta clave para la victoria. Hizo referencia, por ejemplo, a una reciente encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana divulgada por la diaria, que afirmó que el 9% de los votantes de la coalición “acompañaría” a Rodríguez al Parlamento. “Puede rastrillar votos de cualquier lado”, evaluó, incluso de Carolina Cosse, y subrayó la potencial capacidad de atraer indecisos.

En la interna frenteamplista, varios dirigentes sostienen que la incorporación de Rodríguez puede opacar el rol de Cosse, otra mujer con proyección de líder dentro del Frente Amplio.

La directora de Cifra, Mariana Pomiés, expresó que es indudable que Rodríguez será un punto más a favor de la 609. “Puede verse como una manera altruista de otorgar los lugares, pero también concentra la votación: sin duda, hay gente que va a votar a Blanca sin pensar que es la lista del MPP, otros van a votarla a pesar de que sea la lista del MPP y otros lo harán a sabiendas de que están votando esa lista”. Pomiés sostuvo que, si bien la exconductora televisiva puede atraer votantes indecisos, “el mayor impacto será adentro” de la fuerza política, y eso impactará en varios sectores.

No obstante, la politóloga evaluó que el efecto de Rodríguez no es lineal y dependerá de cómo se mueva en la política: “Blanca es una mujer muy querida en un rol, y cuenta con el cariño de la gente y una gran oratoria, pero no sé cómo se va a desempeñar ahora, en otro rol. Tiene todo para hacerlo bien, pero uno nunca sabe”.

Los ejes de la campaña del MPP

Mientras tanto, Rodríguez se prepara para salir a escena por primera vez este fin de semana, durante el acto de lanzamiento del MPP en el Parque Rodó, en el que oficiará como oradora junto a la exvicepresidenta Lucía Topolansky y el senador y jefe de campaña de la candidatura de Yamandú Orsi, Alejandro Sánchez.

El senador Daniel Caggiani adelantó a Búsqueda que la campaña del MPP se basará en cuatro “agendas” que funcionarán como sus ejes discursivos fundamentales.

La primera de las agendas será la de la “urgencia”, con foco en la pobreza infantil y en las madres solteras, en las personas en situación de calle, en los adultos mayores que viven en malas condiciones y en las personas privadas de libertad, además de la situación de “inseguridad” que vive el país.

Otra de las agendas que el sector priorizará será la del “crecimiento económico”, con mayor inversión en infraestructura, “inserción comercial” y una política de fomento a la producción nacional, en áreas como la pequeña y mediana industria.

Además, el sector desplegará una “agenda por la igualdad”, con énfasis en áreas como la inversión en vivienda y la eliminación de los asentamientos, y el “fomento” a las cooperativas. También se enfocará en la educación, con la creación de la universidad de la educación, una mayor descentralización de la Universidad de la República y la Universidad Tecnológica, el combate al “rezago” en secundaria y el aumento de las horas de los centros CAIF.

Por último, el MPP planea llevar adelante una “agenda de la honestidad”, en contraste con algunos de los “escándalos” del gobierno, dijo Caggiani, como el caso del excustodio presidencial Alejandro Astesiano condenado por asociación para delinquir, la entrega del pasaporte al narcotraficante Sebastián Marset o las contrataciones de militantes nacionalistas en la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. “Acá hay que pasar el cepillo de alambre”, sostuvo el senador, quien no descartó la realización de auditorías ni otras medidas al respecto, en caso de ganar el gobierno.