El edil Gómez no tiene previsto renunciar a su cargo por ahora; hará uso de sus días de licencia

El Directorio del Partido Nacional resolvió suspender al edil por dos años y recomendó que “debería apartarse del ejercicio del cargo” mientras dure la sanción

El edil blanco Gonzalo Gómez no tiene previsto a corto plazo renunciar a su banca en la Junta Departamental de Montevideo, pese a que el Directorio del Partido Nacional lo suspendió de su actividad partidaria por dos años y recomendó que se apartara del cargo durante el período que dure la sanción.

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Fuentes blancas dijeron a Búsqueda que el edil está ahora haciendo uso de sus días de licencia y que en acuerdo con dirigentes del sector así seguirá hasta procesar la situación que atraviesa y tomar una decisión al respecto. Las fuentes consultadas destacaron que el edil “no está obligado a renunciar a su banca” y que el directorio “simplemente hizo una recomendación” para que lo haga. La resolución de dejar el cargo es potestad del edil, dado que la banca le pertenece. “Estará de licencia y, cuando termine, pedirá una renovación y así sucesivamente hasta que pueda resolver su futuro político”, señaló uno de los informantes.

El edil Gómez está en el ojo de la tormenta política por haber contratado como uno de sus asesores a Pablo Leiva, que luego sería condenado por lavado de activos del narcotráfico. En una conferencia de prensa que dio la semana pasada para explicar el tema, dijo que el asesor no tenía tareas asignadas.

El lunes 5, luego de analizar un dictamen de la Comisión de Ética, el directorio blanco resolvió por unanimidad “disponer la suspensión de los derechos y obligaciones partidarias del edil Gómez por el término de dos años, en atención a la valoración ética efectuada por dicha comisión respecto de la contratación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes”.