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    El Partido Nacional suspende por dos años al edil Gómez por falta ética y le pide que deje el cargo

    La resolución, adoptada por unanimidad, se centra en que contrató a un asesor “con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes”

    Edil Gonzalo Gómez durante una conferencia de prensa.

    Edil Gonzalo Gómez durante una conferencia de prensa.

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    Santiago Mazzarovich / AdHOC Fotos
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Partido Nacional decidió suspender por dos años al edil Gonzalo Gómez, quien había contratado como asesor a una persona que luego sería condenada por lavado de activos del narcotráfico. El partido pidió además que Gómez devuelva el dinero que se le pagó a Pablo Leiva, quien no tuvo tareas asignadas durante el tiempo que estuvo contratado.

    A partir de un dictamen de la Comisión de Ética partidaria, el directorio resolvió este lunes por unanimidad “disponer la suspensión de los derechos y obligaciones partidarias del edil Gómez por el término de dos años, en atención a la valoración ética efectuada por dicha comisión respecto de la contratación de un asesor con fondos públicos sin que se verificara el cumplimiento de las tareas correspondientes”.

    Gómez integraba el directorio blanco en representación de la juventud partidaria, un cargo que abandonó la semana pasada.

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    La decisión establece que “mientras dure la suspensión, el citado edil debería apartarse del ejercicio del cargo” que está en representación del Partido Nacional. La resolución de dejar el cargo es potestad de Gómez, dado que la banca le pertenece.

    La restitución del dinero entregado a Leiva ($ 53.000 nominales por mes) había sido una propuesta del propio Gómez, que el partido consideró oportuno implementar.

    Un malestar creciente

    La resolución llega después de que en la interna del Partido Nacional creciera la presión para desvincular al edil y mejorar la gestión de la crisis pública que se había desatado.

    El viernes 18 de setiembre las autoridades anunciaron los resultados de la Operación Trazador, el operativo policial que incautó más de 265 kilos de droga, imputó a tres personas, entre ellas a Leiva. Su hijo Lucio, que vivía con él y también era asesor del edil, estuvo detenido pero fue dejado en libertad. Gómez estaba en China cuando estalló el escándalo y recién volvió el domingo 27.

    La conferencia de prensa que brindó el lunes 28 para dar explicaciones fue determinante para que el directorio blanco decidiera removerlo. Sentado solo en uno de los salones de la Junta Departamental, Gómez enfrentó los micrófonos de los periodistas. Dijo que había sido “abusado en su confianza”, que “desconocía totalmente las actividades ilícitas” de Leiva, admitió que debió haber “tomado más recaudos”, pues ocupa una “responsabilidad pública”, aunque aseguró que no encontraba mérito para renunciar a su cargo como edil.

    Reconoció que desde su contratación en diciembre de 2025 hasta la fecha no le había asignado ninguna tarea ni había estado nunca en su oficina en la Junta. Pero que aún así en todos estos meses se le pagó el sueldo de $ 52.000 nominales. Ese punto provocó una polémica pública porque dejó en evidencia la existencia de mecanismos de financiamiento del trabajo de los ediles, cuyos cargos son honorarios.

    Al anunciar la decisión, el presidente del directorio, Álvaro Delgado, señaló que no estaba siendo investigado en “un tema penal”, por lo tanto la discusión es “ética”. “Tuvo una decisión equivocada de contratar a alguien que tenía una actividad ilícita que no conocía”, además de reconocer que “no cumplía tarea”, dijo.

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