El Frente Amplio busca evitar que el relato de que el gobierno es “tibio” se instale en sus bases

Uno de los objetivos que tiene el Frente Amplio quedó explicitado en los festejos de su 55 aniversario, celebrado el sábado 7 en Juan Lacaze. El principal orador del evento, el presidente de la coalición de izquierdas, Fernando Pereira , cuestionó varias veces la idea de que el gobierno encabezado por Yamandú Orsi es “tibio” y no suficientemente de izquierda. Lo hizo a lo largo de sus 36 minutos de oratoria, en la que también le dedicó tiempo a los frenteamplistas que no están conformes con el gobierno.

“Por supuesto que hay muchos compañeros y compañeras que tienen críticas para hacer al Frente Amplio, que no entienden todavía el rumbo del gobierno, que nos piden cambios más de fondo. Lejos de enojarnos, tenemos que salir a escucharlos porque detrás de cada uruguayo que tiene una visión crítica, hay un uruguayo que está dispuesto a escuchar, que está dispuesto a construir una energía de cambio, una construcción colectiva y popular como es el Frente Amplio”, dijo Pereira al inicio de su discurso.

Sus palabras no eran improvisadas y buscaron tocar la fibra del militante. Mencionó la situación de Venezuela, el genocidio en Gaza, condenó el bloqueo de Estados Unidos a Cuba y recordó figuras históricas del Frente Amplio como el general Liber Seregni, Hugo Batalla, los expresidentes Tabaré Vázquez y José Mujica y el exintendente de Montevideo Mariano Arana. También mencionó a Ernesto Che Guevara y dijo que el Frente Amplio “cree en el bloque social y político de los cambios”, y que discutirá no solo “la propuesta de impuestos a las personas más ricas del Uruguay”, sino “todo el sistema impositivo” y el desarrollo productivo del país.

Además, puso en cuestión que el gobierno liderado por Orsi sea “tibio”. “No hay ningún gobierno tibio en el mundo que les coloque 600 millones de dólares de impuestos a los más ricos del Uruguay, a las multinacionales que facturan más de 750 millones de euros”, sostuvo. También cuestionó la idea de tibieza cuando el anterior gobierno estuvo cinco años discutiendo la “ley de eutanasia” y el actual, a poco de asumir, tomó el proyecto y lo votó. Y argumentó que “la mayor parte del espacio fiscal se va a dedicar a la pobreza infantil”, y así será “el Presupuesto con mayor gasto para abatir la pobreza infantil en el Uruguay”.

El contenido del discurso de Pereira había sido discutido previamente en el Secretariado del Frente Amplio. El mensaje era importante para la dirigencia de la fuerza política. En efecto, varios integrantes de ese organismo confirmaron a Búsqueda que en la fuerza política existe una “preocupación real” por una suerte de relato que se está instalando en el “núcleo duro” de militantes del Frente Amplio, que consiste en que el gobierno encabezado por Orsi es “tibio”. “Si no, Fernando no lo diría”, expresó una fuente del Secretariado. El discurso de aniversario suele estar dirigido a la estructura frenteamplista, por lo que un legislador de la fuerza política valoró que, dado el marco de las palabras de Pereira, “era importante colocar el tema”. La disconformidad, resumieron desde el Secretariado, “no es por parte de los sectores, sino de los de abajo”.

El martes 10, el tema fue analizado durante la tertulia del programa radial En perspectiva. “El gobierno es más centrista que el Frente Amplio”, dijo el politólogo Adolfo Garcé, que recordó que esa “tensión” ocurrió también en los anteriores gobiernos de la izquierda. En la misma línea, su par Daniel Chasquetti dijo que uno de los problemas es que la actual administración “no tiene grandes ideas fuerza y al electorado le cuesta saber en qué está”. A su juicio, uno de los problemas es que “la mayoría de los votantes no puede explicarles a otros en qué se diferencia este gobierno del anterior”.

En la misma mesa de debate, la directora de la consultora Cifra, Adriana Raga, sostuvo, sin embargo, que las encuestas marcan que, entre los frenteamplistas, “la gran mayoría evalúa bien al gobierno”. Evaluó que esa es la diferencia entre la mayoría de los frenteamplistas y el grupo “más militante”, que es un grupo “pequeño que ni siquiera las encuestas están detectando con mucha fuerza”.

El senador y líder de la lista 711, Felipe Carballo, dijo a Búsqueda tener la “percepción” de que existen dos Frente Amplio. El primero, el que está más cerca de la militancia, de los sectores, las bases y los espacios de la izquierda, donde existe un “claro reclamo de ir más a fondo con las políticas”. Pero también un segundo nivel, que es el más grande, de votantes e “hinchas” que no van al comité ni participan de los órganos comunes, que “ven con buenos ojos” lo realizado por el gobierno.

Son varios los dirigentes frenteamplistas que reconocen que existe una gran expectativa, sobre todo en ese núcleo duro, de que el gobierno revierta políticas de la anterior administración. Es en ese sector en el que se percibe mayor disconformidad. Pero, aseguró un legislador, tanto la incertidumbre internacional como la delicada situación fiscal en la que asumió este gobierno obligaron al actual Ejecutivo a ser cauto con el manejo de los recursos públicos. Según sostienen varios dirigentes, episodios como la negativa del gobierno a declarar que las muertes de palestinos en Gaza provocadas por Israel son un “genocidio” fueron claves para instalar el “relato” sobre la tibieza del gobierno.

Álvaro Pintos, integrante del grupo Frenteamplistas Tenemos que Hablar, que ha sido crítico tanto con el accionar del gobierno como con la conducción de la fuerza política, dijo a Búsqueda que, si bien “se pretende dar señales hacia la izquierda y hacia los sectores populares”, no existe “una atención real hacia corregir el rumbo y elevar el compromiso político, como lo pretende la población que empujó y forzó el cambio de gobierno hacia la izquierda”.

En sucesivas reuniones del Secretariado, según reconstruyó Búsqueda, se ha analizado por parte de la dirigencia que hay al menos tres temas en los que es imperioso que el gobierno avance a una velocidad rápida. Uno de ellos es la resolución del problema de las personas en situación de calle; otro son las políticas alimentarias en la primera infancia, y el último es el avance en el área de los derechos humanos, especialmente en lo referente al pasado reciente y la búsqueda de desaparecidos. “Para 2029 se precisa tener a la barra estimulada”, observó un dirigente, que admitió que hasta ahora “los ministros no entusiasman”.

Tanto en el gobierno como en la fuerza política existe expectativa porque este 2026 será el primer año de ejecución del Presupuesto propio, cuando el Ejecutivo podrá empezar a implementar sus políticas y evaluar resultados. Otro foco de las expectativas está puesto en el congreso de la izquierda, que podrá reconfigurar el rumbo de la fuerza política y su relación con este gobierno. Allí, resumió un legislador, “es necesario buscar una sintonía entre necesidades, expectativas y posibilidades”.