Frenteamplistas autoconvocados cuestionan al canciller Lubetkin y al “pragmatismo” del gobierno

Durante la segunda reunión del grupo de frenteamplistas disconformes con el gobierno encabezado por Yamandú Orsi y con la conducción de la fuerza política, uno de los principales articuladores del movimiento, Enrique Ortega Salinas, aseguró que el canciller Mario Lubetkin no los “representa”.

El encuentro del grupo, denominado “Frenteamplistas, tenemos que hablar”, se realizó el sábado 6 en el Club Colonia de Montevideo, del barrio Bella Vista, y reunió a poco más de un centenar de personas. “Lo digo de la manera más diplomática posible: no reconocemos al ministro de Relaciones Exteriores (Mario Lubetkin) con credenciales dignas para representar al pueblo uruguayo y menos que menos a la militancia de izquierda”, dijo Ortega Salinas ante efusivos aplausos del público.

El dirigente frenteamplista cuestionó, entre otras cosas, la visita del ex primer ministro de Reino Unido Tony Blair a Uruguay, la ausencia de un pronunciamiento del gobierno uruguayo sobre el “genocidio” en Gaza y que se le diera “la espalda” al bloque Brics, integrado por países como Brasil, Rusia, y China.

Otro que recibió críticas severas fue el ministro de Economía, Gabriel Oddone . Daniel Estévez, de los principales referentes del grupo, lo criticó por haber dicho durante la campaña que el énfasis del gobierno debía estar en los niños y no en los jubilados. “No sea hipócrita, ministro Oddone. Sería bueno que el ministro empezara por su propia casa y que esos 4 millones y medio de dólares que declaró como patrimonio familiar, además del sueldo, que debe rondar los 400.000 pesos, lo ponga a disposición de la pobreza infantil y con su ejemplo nos ilumine y viva con 25.000 pesos mensuales como lo hacen cientos de miles de uruguayos”, argumentó.

Alexis Capobianco, del Comité Palermo y otro de los militantes que viene asistiendo a las reuniones, llamó a preguntarse a quién representa Oddone en el gabinete. “¿Está todo el Frente Amplio dentro del bloque de poder contrahegemónico, como se dice en todos los documentos del PIT-CNT? ¿Qué sectores está representando hoy el Frente Amplio? Hay amplios sectores de la clase trabajadora que hoy no se sienten expresados en el Frente Amplio. Creo que no es casualidad”, sostuvo.

También la vicecanciller, Valeria Csukasi, fue cuestionada por Ortega Salinas, puesto que calificó al gobierno de Venezuela como un “régimen”. “O sea, dictadura”, dijo el dirigente. “Resulta que para llamar genocidio a un genocidio hay millones de problemas semánticos, pero para llamarle dictadura a un pueblo que resiste con la frente en alto el embate imperialista sí hay palabras”, argumentó. Luego, presagió que el gobierno de Estados Unidos, tras ir por el titular del gobierno venezolano, Nicolás Maduro, seguirá por Gustavo Petro, presidente de Colombia. “Están preparando la invasión. Luego de Venezuela siguen Colombia y México”.

Aunque de forma menos directa, el presidente Yamandú Orsi también mereció algunos cuestionamientos. “En nuestro continente, los Alberto Fernández, los Lenin Moreno, (Luis) Arce y otros han sucumbido ante las presiones de la derecha; fueron elegidos por izquierda, pero terminaron gobernando por derecha”, dijo Estévez. El dirigente afirmó que el gobierno no puede separarse de la fuerza política y que la autoridad del presidente Yamandú Orsi “emanó de nuestra autoridad y cesa ante nuestra presencia soberana”, algo que “debería recordar bien”.

Dentro del Frente hay algunos que “ya no son de izquierda” y “ni siquiera usan el término progresista, esa palabrita que inventamos para que los que llegaban de la derecha no se sintieran tan incómodos con nosotros”, opinó Ortega Salinas.

Ahora, en cambio, se dicen “pragmáticos”, ironizó, en referencia al Movimiento de Participación Popular. El dirigente redondeó su discurso con alusiones indirectas dirigidas a Orsi: “Lo que duele es ese esfuerzo desmedido por tratar de quedar bien con Dios y con el diablo. Hay una manera muy simple de caerle bien a todo el mundo: nunca te juegues por ninguna causa. No cuenten con nosotros para esa estrategia”.