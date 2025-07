El gobierno dio marcha atrás con los cambios en el pasaporte

A comienzos de mes, la Embajada de Alemania en Montevideo advirtió que los uruguayos no pueden ingresar a ese país con la versión del pasaporte uruguayo emitido a partir del 16 de abril, informó Búsqueda . Pronto se sumó una advertencia similar de Francia.

“Los pasaportes uruguayos emitidos después del 23 de abril de 2025 no indican el lugar de nacimiento. Actualmente, no es posible entrar a Alemania con un pasaporte de este tipo, ni siquiera para estancias cortas. Actualmente, no se aceptan solicitudes de visa con dicho pasaporte”, decía la advertencia subida por la embajada alemana en su página web.