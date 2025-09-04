El presupuesto asignado a la “junta anticorrupción” no es consistente con la promesa de que “gobierne la honestidad”

Uno de los ejes centrales de la campaña que llevó a la Presidencia de la República a Yamandú Orsi fue la promesa de fortalecer el combate a la corrupción. “Que gobierne la honestidad” fue el eslogan elegido por el Frente Amplio para una etapa del proceso electoral.

La presidenta de la Junta de Transparencia y Ética Pública ( Jutep ), Ana Ferraris , recordó esos antecedentes esta semana cuando, en diálogo con Búsqueda , admitió que el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal enviado por el Poder Ejecutivo al Parlamento le cayó “como un balde de agua fría”.

La asignación presupuestal contenida en el articulado para la denominada “junta anticorrupción” es mucho menor que lo que solicitaron y eso la dejó “preocupada”. “No es consistente con la idea del ‘que gobierne la honestidad’ ni con el cambio de paradigma que se plantea en el combate a la corrupción, al lavado de activos y el crimen organizado”, dijo Ferraris el lunes por la tarde. “Parece ser contradictorio”.

Ferraris dijo que entiende que “la frazada es corta”, pero esperaba un presupuesto mayor. Aseguró que cuando le toque ir al Parlamento para discutir el tema, buscará convencer a los legisladores de que le asignen más dinero al organismo que dirige.

La presidenta de la Jutep dijo que parte del magro presupuesto responde a la “subejecución” del período anterior. Es que el Ministerio de Economía tomó como base para la distribución la ejecución presupuestal del 2024. Ese año, según la Memoria Anual de la junta, el organismo tenía asignados $ 60.547.535, de los cuales ejecutó el 68,1%.

Para Ferraris, es “injusto” que los incumplimientos de la administración anterior le pasen factura a su gestión. La actual titular de la Jutep integró el directorio del organismo durante el período pasado, en representación del Frente Amplio.

La Jutep no llenó vacantes que tenía autorizadas, por lo que la ejecución en el rubro salarial, que es el mayor de su presupuesto, fue del 65,9%.

Cuando negoció con el Ministerio de Economía le dejaron claro que primero debía llenar esas vacantes, motivo por el cual le rechazaron la creación de dos administrativos para el escalafón más bajo. Tampoco aceptaron la propuesta de crear la figura de gerente general del organismo. El proyecto prevé la asignación de $ 1.800.000 a lo largo del período para la contratación de pasantes y becarios.

“No debe haber órgano anticorrupción en el mundo que funcione con 14 funcionarios, como tiene la Jutep”, lamenta.

El proyecto de ley de Presupuesto define como uno de los objetivos centrales de la junta “fortalecer la capacidad de recepción, archivo, control, custodia, publicación y análisis de las declaraciones juradas de sujetos obligados mediante la creación de un equipo de análisis interdisciplinario y la renovación del sistema informático”.

Ferraris dijo que su objetivo es cumplir con la ley que establece que la Jutep debe abrir, de manera aleatoria, el 5% de las declaraciones juradas que recibe para su análisis. Esa norma, aprobada en 2019, nunca fue aplicada.

El proyecto de Presupuesto afirma que existe “la necesidad imperiosa de tener un sistema integral de gestión moderno e inteligente de declaraciones juradas virtuales que permita el análisis exhaustivo de la evolución de activos, pasivos, ingresos y vínculos con empresas que puedan señalar conflictos de intereses que hayan sido informados por cada sujeto obligado”.

IN-Jutep-Adhoc-Mauricio Zina-20230322MZINA_9216.JPG Oficina de la Junta de Transparencia y Ética Pública Mauricio Zina / adhocFOTOS

Un observatorio “imprescindible” pero sin presupuesto

La falta de presupuesto, según Ferraris, no impedirá que su gestión lleve adelante cambios en la junta. La presidenta dice que uno de sus objetivos prioritarios es tener un observatorio sobre corrupción, para lo cual está trabajando con la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.

El objetivo es que ese observatorio permita a las autoridades tomar decisiones “basadas en información” y “con sustento”.

“Resulta imprescindible contar con una unidad de análisis que permita monitorear, analizar y reportar sobre la corrupción, a través del análisis y seguimiento, generando conocimiento y promoviendo la participación para prevenirla, detectarla y combatir la corrupción en sus diversas formas, así como promover la transparencia y la participación ciudadana en la lucha contra este flagelo”, dice el proyecto de ley en el apartado donde describe los planes estratégicos de cada oficina del Estado, sus objetivos y cómo medirlos.

Si bien el texto dice que “resulta imprescindible” esa unidad de análisis, Ferraris explicó que no le asignaron recursos en el proyecto. La jerarca está buscando mecanismos de financiamiento mediante “cooperación internacional”.

Un proceso para las denuncias

La junta, además, trabaja en la reglamentación del mecanismo de denuncias de presuntos hechos de corrupción. El plan es amar un flujo similar al que tiene la Fiscalía General, explicó Ferraris, y agregó que se busca dar más garantías a denunciantes y denunciados.

Hasta ahora, la Jutep abre un expediente sobre cualquier denuncia que reciba, incluso antes de evaluar su pertinencia. El sistema ideado prevé crear un primer proceso de “depuración” y después de evaluar si corresponde, abrir un expediente. En ese punto, se abriría una “etapa de instrucción”, con un plazo de entre 90 a 120 días, que debería desembocar en una resolución.

Ferraris dijo que el organismo tiene un gran retraso en el análisis y resolución de denuncias. Su estrategia en este momento es avanzar con denuncias nuevas e “ir mechando” expedientes viejos, algunos con tres años de antigüedad.

El cambio en el mecanismo de denuncias iría acompañado de la implementación de un nuevo software que donaría el Banco Interamericano de Desarrollo.

Mejora de la transparencia

Mientras trabaja en esos cambios internos, a corto plazo la Jutep intenta la mejora en los mecanismos de transparencia activa para que la población pueda acceder a información de su gestión.

Pronto comenzarán a publicar el orden del día, actas y resoluciones del directorio, y la agenda de reuniones de sus integrantes. “En un país donde no está regulado el lobby, es lo menos que podemos hacer”, sostuvo.