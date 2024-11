El último mes de Luis Lacalle Pou antes del balotaje: “Recorriendo e inaugurando”

“No es fácil estar afuera”, dijo el miércoles 6 el mandatario en una rueda de prensa en Punta del Este, en un evento del Banco Santander. “Obviamente, estoy viendo las discusiones que se empiezan a dar, sin ingresar en la arena política, que no lo he hecho en estos años y lo voy a cumplir”. Y después señaló que le parece “interesante” que se estén debatiendo “algunos temas”, como la seguridad pública. “No son lo mismo los dos proyectos”, enfatizó. Y dijo que había leído unos comentarios del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, que a través de una publicación en su cuenta de X le respondió al candidato frenteamplista, Yamandú Orsi, sobre el “respaldo político y jurídico” que le dio el actual gobierno a la Policía. “Está bueno que hablemos ya no solo teorizando, sino qué hizo cada uno. Que al fin y al cabo es lo que vale de un gobierno: qué hiciste, qué herramientas tuviste, qué dijiste que ibas a hacer y realmente qué llevaste adelante”, señaló Lacalle Pou.