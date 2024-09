Con la “obligación” de defender la reforma previsional, Lacalle Pou hablará en conferencia contra el plebiscito

A principios de julio, a pocos días de que la Corte Electoral anunciara que se habían alcanzado las firmas necesarias para la consulta popular, el presidente anunció en diálogo con Búsqueda que haría campaña para defender una de las leyes más importantes de su administración. Lacalle Pou dijo entonces que aún no tenía definida una estrategia, pero que su intención no era “hablar de política”, sino de la importancia de mantener vigente la normativa. “La voy a defender”, afirmó.

En la conferencia, el presidente hablará de las “consecuencias negativas” que “en efecto dominó” tendrá la caída de la reforma aprobada durante su administración. Si se aprueba el plebiscito, el gobierno deberá “diversificar el gasto público” y “subir impuestos” para pagar los costos adicionales.

Aunque en la rueda de prensa del pasado viernes no manejó cifras, el Banco de Previsión Social (BPS) estimó que el sistema propuesto por el PIT-CNT generaría necesidades fiscales que equivaldrían a subir la tasa de IVA a 35%.

Lacalle Pou advirtió que esta propuesta haría perder la “confianza” de Uruguay en el exterior, en un momento en el que el “riesgo país” es el más bajo de la historia. Esto sucederá porque, según estiman algunos economistas, Uruguay perdería el grado inversor si prospera la iniciativa.

A fines de agosto, el candidato a presidente por el Partido Independiente, Pablo Mieres, se reunió con Lacalle Pou para charlar sobre este asunto. El mandatario le confirmó entonces que “el gobierno se va a mover”, en defensa de la reforma, informó El Observador el miércoles 11.

En ese diálogo, Mieres le dijo que él está en campaña para defender la ley y opinó que es “importante” que el gobierno también lo haga, contó a Búsqueda. “Le hablé de la necesidad de que él se comprometa en la defensa de la ley y contra el plebiscito”, dijo el exministro de Trabajo y Seguridad Social. La respuesta que obtuvo fue “positiva”, ya que Lacalle Pou le dijo que era algo que tenía “previsto” hacer.

Mieres señaló que su idea original era instalar que los partidos de la coalición formaran una mesa coordinadora contra el plebiscito, una acción con la que estaba de acuerdo el Partido Nacional. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. “Llega el tiempo electoral y se lleva puestas otras cosas”, explicó el candidato del Partido Independiente.

La defensa de la reforma previsional ha sido una constante en los actos de gobierno de Lacalle Pou, algo que está amparado por la Constitución. En los últimos días, el candidato colorado Andrés Ojeda valoró el gesto del mandatario. “Menos mal que se metió, yo creo que sería un acto enorme de irresponsabilidad que el presidente no defienda la reforma que hizo y no le advierta a la gente el peligro de la estafa electoral que le propone el PIT-CNT”, dijo en rueda de prensa.

El candidato colorado agregó que estaba “aliviado” por ver a Lacalle Pou en “esa campaña". Destacó la importancia de que “un jugador importante en la escena, que tiene mucho impacto en la opinión pública, le cuente a la gente los riesgos de una reforma completamente nefasta, bolivariana, regresiva y del infierno”.

En una encuesta de Equipos divulgada ayer en Subrayado, 37% respondió que votaría en contra del plebiscito, 33% a favor y 30% no sabe o no contestó. Opción, por su parte, informó la semana pasada una encuesta que mostró que 41% votaría por el plebiscito, 24% no lo haría y 29% no sabe o no contestó.