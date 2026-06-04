En el plenario del Frente Amplio, las bases cuestionaron que el gobierno se aleje del programa

El del sábado 30 de mayo no fue un plenario cualquiera para el Frente Amplio. No tanto por lo que en concreto se trató, sino por el significado simbólico que tuvo. Primero, porque el discurso del presidente Fernando Pereira incluyó una poco usual autocrítica. Y segundo, porque los representantes de las bases —e incluso algunos dirigentes políticos— no ocultaron su malestar por algunos aspectos de cómo se está llevando adelante el cuarto gobierno de izquierda.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Somos conscientes de que en la sociedad existen diferencias y dudas sobre algunas de las acciones de nuestro gobierno, que se reflejan en buena parte de nuestros votantes, nuestra militancia y en el estado de la opinión pública”, dice parte de la declaración oficial del plenario, que sostiene que es “imprescindible profundizar el vínculo entre nuestra fuerza política y los compañeros y compañeras que se desempeñan en el gobierno nacional sobre la base de la autonomía relativa del gobierno, la coordinación y la responsabilidad”.

Presidencia Tras nuevas revelaciones sobre la compra de su camioneta, Orsi volvió a dar explicaciones e insistió en que no hubo fallas éticas en su accionar

Pero la discusión interna, según reconstruyó Búsqueda , fue mucho más abarcativa. El informe político de Pereira incluyó un listado de logros del gobierno y enumeró aspectos en los que el Ejecutivo suspendió políticas de la anterior administración, como el proyecto Neptuno o las compras del Instituto Nacional de Colonización. En ese marco, también cuestionó al expresidenciable nacionalista Álvaro Delgado por prometer diálogo y luego no participar en los ámbitos de discusión de políticas públicas en los que se invitó a la oposición.

Pero también dijo que había militantes enojados con el gobierno, y que era necesario revertir ese enfado reuniéndose con esas personas. Así, resaltó que en los encuentros realizados en la nueva etapa de El Frente Amplio Te Escucha la militancia reclama más medidas y señales “de izquierda”. Cuestionó a su vez que el oficialismo no está siendo capaz de comunicar e informar las políticas y los logros gubernamentales. Además, pidió responder con más altura a “aliados”, como las organizaciones sindicales y de la sociedad civil.

En otro orden, Pereira también cuestionó a la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y dijo que denuncias como las del pasaporte otorgado al narcotraficante Sebastián Marset y las irregularidades del caso Cardama no han tenido avances, mientras el fiscal que las investigaba, Alejandro Machado, fue trasladado.

Tras el informe de Pereira comenzó el debate en el plenario. El subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Jorge Polgar, sostuvo que desde el inicio se debió haber enfatizado más la situación económica en la que el gobierno del presidente Yamandú Orsi recibió el país. Aunque agregó que el problema no es únicamente de comunicación, sino que implica también romper con estructuras prestablecidas y entusiasmar a la ciudadanía.

El senador comunista Óscar Andrade advirtió que el crecimiento económico no iba a significar necesariamente mejores salarios, y ejemplificó cómo en un contexto de acuerdos comerciales hay industrias que rebajan salarios y realizan despidos en áreas clave, como los frigoríficos.

El senador suplente Rafael Michelini, del Nuevo Espacio, reclamó que el gobierno no logre consolidar un relato de izquierda y planteó que el Ejecutivo tiene que gobernar para toda la población, pero sin perder de vista que es de “izquierda”.

La representante de Casa Grande, Mariella Mazzotti, dijo que podía entender el descontento de muchas organizaciones, porque temas como la igualdad de género o aspectos ambientales no están siendo tenidos en cuenta en la agenda oficial. También cuestionó la demora de las políticas públicas en aterrizar en la ciudadanía. Por su parte, Ema Wilkins, de Fuerza Renovadora, cuestionó que el documento disparador del Congreso no tenía referencias ni a las mujeres ni a los jóvenes.

A su vez, el exdiputado del Frente Izquierda de Liberación Doreen Ibarra señaló el magro aumento del gasto de US$ 140 millones en el Presupuesto, y reclamó que el gobierno se guíe por sus bases programáticas y no por los 63 compromisos asumidos por la administración de Orsi. Ese reclamo también encontró eco en uno de los representantes de las bases de Montevideo, Carlos Moreira. A su vez, Brenda Bogliaccini, del Partido por la Victoria del Pueblo, expresó inquietud porque mucha gente cree que la Rendición de Cuentas no contemplará el programa del Frente Amplio.

Representantes de las coordinadoras M, H y C de Montevideo advirtieron que existe una descoordinación entre el Frente Amplio y el gobierno, que está dando lugar a cansancio y falta de ánimo de los militantes. A su vez, se cuestionó el bajo perfil que tuvo el Diálogo

Social y señales “simbólicas” del Ejecutivo, principalmente en política internacional, que fastidian a los militantes de base.

Además, un representante de la Coordinadora C pidió afinar aún más la relación entre el Frente y el gobierno, al tiempo que alertó por pronunciamientos que a veces son contradictorios entre ambas partes. Y Paola Beltrán, otra representante de las bases en Montevideo, cuestionó la política de buscar permanentemente acuerdos con la oposición y pidió dirigirse con más respeto a la ciudadanía.

Coordinadora reclama cambios en documento del Congreso

El plenario bajó a la discusión de las bases un documento disparador del Congreso del Frente Amplio, elaborado por la presidencia de la fuerza política, que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de octubre y será previo a las elecciones internas de la izquierda. El texto, si bien sostiene que los avances gubernamentales expresan el “rumbo establecido en las Bases Programáticas” del Frente Amplio, también reconoce “algunas dificultades de articulación política y cercanía” sobre las que se proponen trabajar.

La Coordinadora B del Frente Amplio emitió un documento en el que plantea sugerencias a varios puntos de ese texto. Propone, por ejemplo, “reafirmar una posición antimperialista e internacionalista del Frente Amplio” y “ser más contundentes sobre Palestina”, ya que la formulación de la situación de este país “debe pasar de una calificación descriptiva a una condena política explícita, siendo también claros en la caracterización del accionar del sionismo”.

En esa línea, enfatiza en “marcar la tensión” entre el posicionamiento del Frente Amplio y el gobierno en política exterior. También plantea que el documento incorpore “una posición crítica en materia de política exterior que enfatice las importantes divergencias entre la tradición internacionalista y antimperialista del Frente Amplio y diversas definiciones y actitudes del gobierno”. Sostiene que no es un “tema menor” y que “genera heridas importantes en nuestra militancia ante hechos que se alejan de la tradición histórica del Frente Amplio”. Además agrega que debe “caracterizarse y condenarse la agresión imperialista sobre Venezuela”.

Por otra parte, pide que el documento para tratar en el Congreso separe el análisis de la coyuntura del balance de la gestión. Como está planteado el análisis en el informe, “parece más una relatoría de gestión que un análisis político suficiente para un documento de una fuerza política como la nuestra”. Además, sostiene que, sin “desconocer los logros del primer año de gobierno”, es necesario enfatizar una autocrítica que trascienda la enumeración de los avances y “reconozca la verdadera complejidad del escenario político actual”. También enfatiza que es preciso “asumir que el problema no es solo comunicacional”, sino que existe “descontento, lentitud percibida y dificultades para mostrar transformaciones en la vida cotidiana, asociadas en algunos casos también a cuestiones de voluntad política”. Por tanto, señala, “se evidencia una distancia entre lo que plantea nuestro programa y el accionar de nuestro gobierno” y afirma que la “autonomía relativa” del Ejecutivo no implica “separación programática”.

Finalmente, pide pasar “de la escucha a la respuesta y la corrección de rumbo”, ya que si bien “El FA Te Escucha es valorado como herramienta de despliegue territorial”, de todas formas “no alcanza si no produce devoluciones, metas, indicadores, seguimiento y capacidad de incidir sobre la orientación del gobierno”.