En el tramo final, blancos buscan mostrar a Álvaro Delgado más como “presidente” que como candidato

Quizás no quede un integrante del sistema político y todo lo que lo orbita sin decir a los cuatro vientos que esta es una campaña electoral chata, apática, sin demasiado fervor militante, que no ha logrado prender entre la gente. Que no ha logrado contagiar. Los analistas sostienen que una de las posibles razones es que se trata de una contienda inédita de transición o renovación de liderazgos partidarios. O directamente con líderes que observan necesariamente desde afuera. Es lo que pasa en el Partido Nacional, donde nadie discute la jefatura partidaria del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Desde el propio comando del candidato blanco, Álvaro Delgado, se usó desde el inicio la idea de la “reelección” como claim de campaña y se aprovechó la buena imagen del mandatario para que todas las listas al Senado sean encabezadas con su nombre, aun cuando no tiene previsto asumir su banca en el próximo período de gobierno. El presidente está, pero no está.