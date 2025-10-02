  • Cotizaciones
    jueves 02 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    En una elección con poco más de mil votos, el oficialismo se impuso en el Partido Socialista

    Pablo Oribe será el nuevo secretario general, en sustitución de Gonzalo Civila

    Fachada de Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista en Montevideo, en 2022.&nbsp;

    Fachada de Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista en Montevideo, en 2022. 

    FOTO

    Santiago Mazzarovich / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La lista 4 del Partido Socialista venció en las elecciones internas del pasado domingo 28. Esta corriente es liderada por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien condujo al sector político en los últimos seis años. Imposibilitado el jerarca de postularse a una segunda reelección, la corriente llevó como candidato a Pablo Oribe, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Territorial del partido.

    Los resultados implican que la lista 4 tendrá al menos 29 de los 51 integrantes del Comité Central que estaban en juego en la elección, además del secretario general. La foto completa de ese organismo se terminará de saber cuando las departamentales definan a sus próximos secretarios políticos, aunque en el oficialismo estiman que es un hecho que no estará en juego la mayoría que actualmente poseen. Sin los votos observados, la candidatura de Oribe obtuvo 523 votos, la de Juan Pablo Pío, 294, y la de Leticia Benedet, 119.

    Leé además

    Gonzalo Civila durante la apertura de una convención del Partido Socialista, en 2022. 
    Frente Amplio

    La actual conducción del Partido Socialista busca mantener su predominancia, frente a dos alternativas

    Por Santiago Sánchez
    Fernando López D’Alesandro.
    Partido Socialista

    El socialista Emilio Frugoni fue “el principal teórico de la izquierda democrática” uruguaya, sostiene un nuevo libro

    Por Sergio Israel

    El resultado dejó distintas lecturas en los diferentes bloques. Mientras el oficialismo celebró una nueva victoria holgada, en las listas alternativas también hay dirigentes optimistas porque la brecha respecto a lo ocurrido tres años atrás se achicó.

    Lo que más resalta en la evolución de los números respecto a otras elecciones es la menor participación. En 2019, cuando Civila venció al economista Santiago Soto, en total hubo 2.185 votos a candidatos. Tres años después, en la reelección del actual ministro, ante los rivales Darcy Rodríguez y María Jossé Rodríguez, la participación cayó a 1.247 votos. Y ahora, los votos de todas las listas apenas alcanzan los 936, aunque se espera por más de un centenar de observados, por lo que el total superará los mil.

    Selección semanal
    Entrevista

    Gustavo Penadés pide que la Justicia lo juzgue “hecho contra hecho” y “no por ideologías”

    Por  Federico Castillo  y Macarena Saavedra
    Tecnología

    Sin protocolos ni controles internos sobre IA, el Parlamento da pasos iniciales hacia su regulación

    Por José Frugoni
    PIT-CNT

    Surgen “matices” entre dirigentes del PIT-CNT tras el informe en el Parlamento sobre el Presupuesto

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    Negociaciones para designar cargos en la Justicia “están trancadas” en el Parlamento

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Captura de pantalla de una transmisión en vivo del 1 de octubre, mientras la flotilla Global Sumud intentaba romper el bloqueo israelí a la Franja de Gaza.

    Cancillería “sigue de cerca” situación de la flotilla que intentaba llegar a la Franja de Gaza

    Por Redacción Búsqueda
    Un hogar pobre de Montevideo.

    El 17,7% de las personas era pobre en el primer semestre, según medición por ingreso

    Por Redacción Búsqueda
    .

    Del café como excusa al café como protagonista: un libro repasa la tradición cafetera de Montevideo

    Por Clementina Delacroix Cardeza
    Ejecutivos de NGE y Saceem, reunidos hoy en el Maison de I´Amérique Latine de París.

    Grupo francés NGE confirma la compra de la constructora uruguaya Saceem; pretende crecer en la región

    Por Redacción Búsqueda