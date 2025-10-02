En una elección con poco más de mil votos, el oficialismo se impuso en el Partido Socialista

Fachada de Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista en Montevideo, en 2022.

La lista 4 del Partido Socialista venció en las elecciones internas del pasado domingo 28. Esta corriente es liderada por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, quien condujo al sector político en los últimos seis años. Imposibilitado el jerarca de postularse a una segunda reelección, la corriente llevó como candidato a Pablo Oribe, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Territorial del partido.

Los resultados implican que la lista 4 tendrá al menos 29 de los 51 integrantes del Comité Central que estaban en juego en la elección, además del secretario general. La foto completa de ese organismo se terminará de saber cuando las departamentales definan a sus próximos secretarios políticos, aunque en el oficialismo estiman que es un hecho que no estará en juego la mayoría que actualmente poseen. Sin los votos observados, la candidatura de Oribe obtuvo 523 votos, la de Juan Pablo Pío, 294, y la de Leticia Benedet, 119.

El resultado dejó distintas lecturas en los diferentes bloques. Mientras el oficialismo celebró una nueva victoria holgada, en las listas alternativas también hay dirigentes optimistas porque la brecha respecto a lo ocurrido tres años atrás se achicó.