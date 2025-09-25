La actual conducción del Partido Socialista busca mantener su predominancia, frente a dos alternativas

La del domingo 28 no será una elección más para renovar las autoridades del Partido Socialista . Por primera vez, y luego de dos períodos consecutivos, no será candidato el actual ministro de Desarrollo Social y líder de la lista 4, Gonzalo Civila . Además, su corriente política puede correr el riesgo de perder la mayoría del Comité Central, algo que será dirimido en las urnas.

La oficialista lista 4 se presenta con el actual secretario de Desarrollo Territorial, Pablo Oribe, como candidato a la secretaría general, y es, según dirigentes propios y adversarios, quien tiene más chances de ser el sucesor de Civila. Sus rivales son el exasesor de Presidencia Juan Pablo Pío, que reúne el apoyo de las listas 7 y 8, y Leticia Benedet, de la lista 6, de la llamada ala “renovadora” del partido.

Este escenario se da luego de varias movidas internas en todas las corrientes. La interna oficialista finalmente se inclinó por Oribe por sobre el exsenador José Nunes , quien también tenía el apoyo de otros dirigentes. Futuro Socialista, una corriente que había apoyado a María José Rodríguez durante la elección anterior, barajaba apoyar al exdiputado Nicolás Núñez, pero se decantó finalmente por Pío. Y además se forjó la candidatura de Benedet en el ala renovadora, con el apoyo de otros exsecretarios generales, como Mónica Xavier, Yerú Pardiñas o Eduardo Lalo Fernández.

Según dijeron a Búsqueda fuentes partidarias, se trata de un escenario más competitivo que la elección de hace tres años, en la que Civila resultó electo, y, aunque Oribe corre como amplio favorito, la principal incógnita pasa por ver si la lista 4 logra retener la mayoría que tiene en el Comité Central.

En la elección están habilitadas para participar cerca de 1.400 personas; se trata de todos los delegados que fueron parte del Congreso del fin de semana del 16 y 17 de agosto, más sus dos respectivos suplentes. Además del secretario general, se elegirá a 51 integrantes del Comité Central, que también incluye a los secretarios políticos de las 19 departamentales y de Buenos Aires. Además, a este organismo se integrará el secretario general de las Juventud Socialista, Nicolás Wirgman, que fue elegido el pasado fin de semana por la dirección de la juventud.

La campaña, de inusual bajo perfil para un partido que no suele esconder sus diferencias internas, estuvo marcada por una resolución del Congreso del Partido que inhabilitó a los candidatos a realizar actividades a través de redes sociales o de la prensa.

Planes políticos

Pese a las restricciones, las diferentes corrientes del partido comenzaron a difundir sus planes políticos a la interna del partido. Así, la lista 4, Propuesta Socialista, define en su documento que tiene un “rumbo nítido: construir en Uruguay una sociedad socialista, feminista, antirracista, sustentable, internacionalista, profundamente artiguista y radicalmente democrática”. Asimismo, asegura que asume el “marxismo” como “método crítico para comprender la realidad y guiar la acción transformadora, en clave nacional y latinoamericana”.

La lista mayoritaria se propone “realizar una evaluación general y particular de la acción del gobierno en relación a las bases programáticas”. De hecho, asegura que realizará un “seguimiento celoso” de estas y también del “cumplimiento de los compromisos asumidos” por el Frente Amplio (FA) a través de una bancada de gobierno.

La corriente se plantea, además, “evitar la tradicionalización” del FA, impulsando “debates y acciones” que la reafirmen “como fuerza de cambio”. Así, la lista 4 dice que defenderá “una voz socialista y libertaria clara en la coalición: crítica propositiva y humilde, con foco en la vida cotidiana de las mayorías y en justicia tributaria progresiva para financiar derechos”.

Por su parte, el documento de Sentir Socialista (listas 7 y 8) es bastante crítico con la dirección actual del partido. “Es tiempo de superar los vetustos epítetos”, dice el texto, que asegura que “para obtener resultados diferentes, no se puede hacer siempre lo mismo”. Así, propone “un nuevo proyecto de partido que busca superar viejas divisiones” para concentrarse “en el futuro”.

El documento plantea varios objetivos, como “revertir la baja participación política”, para lo cual impulsaría una “campaña de afiliación y reafiliación” que priorice “a la juventud y a los interiores”. Además, cuestiona que la alianza Izquierda y Libertad, que el partido ensayó en las internas de 2024, junto con Casa Grande, el Partido por la Victoria del Pueblo y la lista 5005 (y luego se diluyó de cara a las nacionales), si bien “ha aportado”, es “insuficiente”.

El texto finaliza señalando que el partido debe elegir “entre dos opciones claras”, que son “la organización que conocemos, y el diagnóstico casi unánimemente compartido, que no se reduce solo a los últimos seis años de dirección”, o la “gestación de larga data de una alternativa que se presenta con posibilidades reales de iniciar una nueva etapa”. Esta posición va en línea con una carta personal de Pío dirigida a la militancia, en la que sostiene que en esta disyuntiva de “continuidad o cambio” existe “un voto útil y un voto inútil para construir algo distinto”, en clara referencia a la candidatura de Benedet, que tiene el apoyo del sector “renovador”: “La candidatura que ostento representa la alternativa que se viene, no la que se va ni la que ya se fue”.

La lista 6, que respalda la postulación de Benedet, también cuestiona a la actual conducción. Señala que en los últimos años el partido se distanció de “sus mejores señas de identidad, sufriendo un proceso de deterioro de su democracia y fraternidad interna, con la desafiliación de cientos de valiosísimos compañeros y compañeras, tensiones crecientes con nuestro Frente Amplio y el alejamiento de la ciudadanía con la consecuente pérdida de apoyo electoral y representación política”.

La corriente reclama que “quienes discrepan con la línea política impulsada” por la mayoría también tengan lugar en los órganos de la estructura partidaria. Al mismo tiempo, reconoce “la enorme labor desarrollada” por Fernando Pereira en la presidencia del Frente Amplio (a quien Civila desafió sin éxito en 2021), y asegura que su gestión “tuvo que ver” con el triunfo electoral del año pasado. “Proponemos realizar nuestros mayores esfuerzos para superar esta última etapa caracterizada por un deterioro del vínculo del partido con el Frente Amplio donde la imagen que predomina no es la que supimos construir a lo largo de décadas”, finaliza.