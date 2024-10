Encuestas muestran panorama adverso para plebiscitos

La última encuesta de la consultora Equipos, difundida este jueves 24 en Subrayado, muestra que el 55% de la población piensa votar a favor de los allanamientos nocturnos , 39% en contra y 6% no sabe o no contesta.

Más complejo es el panorama para el plebiscito que promueve reformas vinculadas a la seguridad social, impulsado por el PIT-CNT y algunos sectores del Frente Amplio. Según los datos de Factum, 47% votaría a favor y 45% en contra, mientras 8% no sabe o no contesta.

Equipos, por su parte, reveló que 34% dice que pondrá la papeleta del Sí, mientras que 45% declara que no lo hará, y 21% no sabe o no contesta. El rechazo a este plebiscito aumentó en los últimos meses, explicó Zuasnábar, quien sostuvo en Subrayado que su estimación es que no será aprobado.