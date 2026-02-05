Ministra Cardona excluye de responsabilidades de gestión a su vice y causa malestar en el sector de Cosse

Pese a que no estuvo activa durante la campaña electoral por estar inhibida constitucionalmente, la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona , ha tenido un perfil alto en el gobierno nacional. La jerarca, que fue parte del Directorio de UTE en representación del Frente Amplio durante el gobierno de la coalición republicana, adquirió protagonismo impulsando cambios en la fijación de precios de los combustibles o denunciando, junto al presidente Yamandú Orsi, una situación deficitaria en Ancap. Dirigente del Movimiento de Participación Popular (MPP) y bien valorada por el presidente, Cardona también ha estado en la primera línea de batalla del gobierno, confrontando las críticas de la oposición y de gremiales empresariales. Junto al canciller Mario Lubetkin y al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, es uno de los tres ministros que viajó a China en la misión oficial que encabezó Orsi.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

No obstante, estos días su figura tuvo un protagonismo más controversial. El viernes 30 renunció el director Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), Luis Inzaurralde, quien, en sucesivas entrevistas con medios de comunicación, expuso varias diferencias con Cardona y con su estilo de gestión. El exjerarca, cercano a la exministra de Vivienda Cecilia Cairo, también del MPP, declaró a Radio Sarandí que se fue "molesto y ofendido" con la ministra y denunció "malos tratos", entre otras cosas. Según dijeron fuentes de la Dinapyme a Búsqueda , Cardona le había pedido la renuncia tres días antes e incluso se la había entregado redactada, pero el jerarca se negó a firmarla. Posteriormente presentó su propia renuncia.

En una reunión de despedida con su equipo, a cuya filmación accedió Búsqueda , Inzaurralde profundizó en las diferencias con la conducción del ministerio. Dijo que no tenía "prácticamente autonomía" en su gestión y que "hubo muchas trabas" a la política de apoyo a los centros comerciales del interior. El jerarca afirmó que trabajaba sin "mirar qué colores (políticos) hay en los municipios y las intendencias", pero que existieron "introducciones" del gobierno que dejaron a su equipo "mal parado" y resoluciones que "ignoraban" su dirección. Aseguró que "la gente de la oposición" fue la que más lo "apoyó" y que quienes "están arriba" en el ministerio en el área territorial "no saben nada". "El único que ha apoyado lo que yo digo es el señor (Gabriel) Oddone", finalizó, en referencia al ministro de Economía y su respaldo a fortalecer a los centros comerciales del interior.

Las declaraciones de Inzaurralde dejaron expuesta una impronta de la ministra que genera roces en la interna del ministerio, no solo con el jerarca renunciante. También hay diferencias profundas con la número dos de la cartera, la también abogada Eugenia Villar, quien de acuerdo a varias fuentes políticas ha sido relegada de la gestión del ministerio y carece de tareas o responsabilidades concretas. En este caso hay además un trasfondo de diferencias políticas y personales con Carolina Cosse, líder del sector qué eligió a Villar para el puesto, La Amplia.

La situación causa “malestar” en el entorno de la vicepresidenta Cosse y del sector. Fuentes del gobierno y del sector confirmaron a Búsqueda que la molestia por la marginación de Villar fue trasladada a las autoridades de la Torre Ejecutiva.

Fricciones en la interna de Industria

En el gobierno describen a Cardona como una ministra "muy metedora", feminista, con ideas firmes y capacidad de liderazgo, pero por momentos poco flexible, lo que produce dificultades en el trabajo con otros jerarcas del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), e incluso con otros miembros del gabinete. Por ejemplo, fuentes del Ejecutivo contaron que recientemente tuvo una diferencia importante con el Ministerio de Economía por una decisión vinculada a las empresas públicas. Algo similar ha ocurrido con autoridades de las empresas estatales que anunciaron decisiones que ella no compartía. Fuentes del MIEM dijeron también que en ocasiones comunicó públicamente definiciones que no tenían el respaldo de los jerarcas responsables del área, lo que también ocasionó fricciones.

Otras fuentes del MIEM, en cambio, rechazaron lo que consideraron “una andanada de gratuitas imputaciones” contra Cardona y relativizaron “por completo” los episodios denunciados por Inzaurralde. En cuanto a la situación con la subsecretaria, una fuente indicó que tanto en el MIEM como en los demás ministerios “el liderazgo y el protagonismo de la gestión corresponden a quien está al frente de la cartera" y que la Constitución "no atribuye ninguna actividad a los 'número dos' de los ministros, más que suplirlos en caso de ausencia". El resto de los ministerios "lo tienen claro y no es más ni menos que cumplir con el mandato constitucional”, agregó.

Villar, no obstante, tampoco ha suplido a Cardona en su ausencia, ya que, cuando la ministra no pudo desempeñar su cargo por licencias o viajes oficiales, quien asumió la conducción de la cartera con más frecuencia fue la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry. Si bien la subsecretaria recién cumplió 30 años en noviembre —la edad mínima para ser ministra—, Cardona volvió a ser suplida por Etcheverry en la misión oficial a China que se está desarrollando estos días.

La ministra no hizo declaraciones públicas sobre las acusaciones del exdirector de la Dinapyme y no respondió a las consultas de Búsqueda sobre la situación con la subsecretaria.

La propuesta de La Amplia y las diferencias con Cardona

Cuando el 16 de diciembre de 2024 Orsi anunció su equipo de gobierno en el ballroom del hotel Radisson, Eugenia Villar no era una figura conocida. Pero ese día tuvo una especial notoriedad, porque era la única integrante del gabinete con menos de 30 años.

Su nombre fue propuesto por el sector La Amplia, de la vicepresidenta Cosse. Pese a sostener un discurso feminista y a favor de la paridad de género, fuentes del gobierno aseguraron que la vicepresidenta no propuso nombres de mujeres para integrar el gabinete. Incluso, aunque la exsenadora Silvia Nane, en ese entonces muy cercana a Cosse, era vista con buenos ojos por el entorno de Orsi para asumir la conducción del Ministerio de Industria, su nombre no fue puesto a consideración.

Además del ministro de Turismo, Pablo Menoni, entre sus apuestas más fuertes estaba la del hoy senador Daniel Borbonet para ocupar la cartera de Salud Pública, que ya había sido adjudicada a la líder de El Abrazo, Cristina Lustemberg. Finalmente la negociación derivó en que se ofreciera a La Amplia la subsecretaría de Industria, con la condición de que quien la ocupara debía ser una mujer. Allí fue que Nane sugirió el nombre de Villar, según reconstruyó Búsqueda.

Villar venía de trabajar en el Senado como asesora de Nane, entonces la principal figura de La Amplia en la Cámara Alta. Durante su época de estudiante fue secretaria de Asuntos Universitarios del Centro de Estudiantes de Derecho y consejera titular por el orden estudiantil en el Consejo de la Facultad de Derecho. Tiene un posgrado en Comunicación Política e Institucional.

El nombre generó cierta sorpresa en el gobierno, debido a que Villar no era una figura de peso en el entorno de Cosse y carecía de experiencia en el área. Pero más allá de eso, varias fuentes coinciden en que el problema de fondo son las diferencias entre Cardona y la vicepresidenta. “Ningún nombre que fuera del riñón de Cosse iba a ser del agrado de la ministra”, aseguró una fuente.

Según averiguó Búsqueda a partir de fuentes del Poder Ejecutivo y del Parlamento, desde el inicio de la gestión la ministra decidió no asignar áreas de trabajo ni delegar tareas a su vice. Además, no la convoca para que esté presente en reuniones de trabajo en las que se intercambia información relevante e incluso llegó a interceder para que Villar no sea invitada a eventos institucionales y empresariales, según dijeron a Búsqueda fuentes del sector privado.

Las fuentes también relataron que durante el armado de los equipos de trabajo del MIEM, durante la transición de gobierno, Cardona limitó la cantidad de funcionarios en pase en comisión que Villar podía pedir para su oficina.

“La tiene en Siberia”, reconoció una alta fuente del gobierno.

Dos fuentes cercanas a la ministra plantearon que el principal motivo del relegamiento de Villar es su falta de experiencia y conocimiento de los temas que trata el ministerio. Una fuente del MIEM puso en cuestión la capacidad de la vicemininistra de sostener el "ritmo" de trabaja de Cardona. “El ritmo, el vigor y la dinámica de gestión que tiene la ministra quizás no estén en sintonía con el accionar de la subsecretaria”, planteó, y añadió que esta “basa su gestión en planes cuyo desarrollo y ejecución se controlan a diario y semanalmente, y puede ocurrir que algunos jerarcas no puedan o no quieran sostener el ritmo”.

Sin embargo, numerosas fuentes consultadas afirmaron que la postergación de la viceministra se explica, sobre todo, por la desconfianza de Cardona hacia la vicepresidenta Cosse, que se remonta al tiempo en que ambas coincidieron en el Ministerio de Industria, en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020). En ese entonces Cosse era la ministra y Cardona la directora general de Secretaría. Cosse no la consideraba parte de su equipo de confianza y tenían enfrentamientos frecuentes. De acuerdo al relato de las fuentes, ambas terminaron la gestión muy distanciadas. Posteriormente, cuando el MPP decidió apoyar la candidatura de Cosse a la interna del Frente Amplio, Cardona no estuvo de acuerdo y eso profundizó las fricciones.

Hoy, al frente del ministerio, Cardona está “pagando con la misma moneda” a Cosse, dijo una fuente, evitando que la representante de su sector tenga un papel relevante en la gestión y, especialmente, cerrando su acceso a la información. La ministra quiere evitar que Cosse, por medio de Villar, esté al tanto de lo que sucede en el ministerio.

Una persona cercana al círculo político de Villar destacó que es una “mujer muy inteligente y muy valiosa” que quedó de “rehén” de una situación que la excede, y lamentó el impacto “personal” que ha tenido en la subsecretaria. Villar fue consultada para el artículo, pero no respondió a los mensajes de Búsqueda. Tampoco la vicepresidenta hizo declaraciones.

Posibles repercusiones políticas y judiciales

En tanto, la renuncia y las declaraciones públicas de Inzaurralde provocaron la reacción de la oposición. El diputado blanco Pablo Abdala presentó el martes 3 un pedido de informes para saber si hubo “trabas a la gestión” o “intentos de politización” por parte de la ministra. En tanto, el colorado Walter Verri anunció que también presentará un pedido de informes y considera citar a Cardona a la Comisión de Industria, Energía y Minería de Diputados para que dé explicaciones.

“Me retiro triste”, declaró el lunes a Radio Carve el extitular de la Dinapyme. En la entrevista, contó que la ministra se molestó concretamente porque trabajó junto a alcaldes blancos y colorados para abrir centros comerciales, y relató una reunión tensa con ella. Inzaurralde dijo que llevará el caso a la Justicia.