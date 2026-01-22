Expresiones de Salle sobre judíos preocupan a legisladores de los demás partidos, quienes evalúan qué pasos seguir

La diatriba del diputado Gustavo Salle contra el “judeosionismo” presenta un dilema a los demás partidos políticos con representación parlamentaria: llamarle la atención o sancionarlo, lo que podría fortalecerlo política y electoralmente, o hacer la vista gorda para evitar que se salga con la suya y asumir las consecuencias.

Su discurso no sorprende. Antes de convertirse en diputado, lo repetía como un mantra. “Los masones son peones de segunda del poder judeosionista universal”, dijo en julio de 2024 en el programa Hacemos lo que podemos. Por frases como esta, las alertas ya estaban encendidas cuando asumió su banca en la Cámara de Representantes. En mayo, tras una intervención de Salle, el diputado colorado Gabriel Gurméndez alertó que su planteo sobre el sionismo internacional y su dominio de los sistemas financieros del mundo “ha formado históricamente parte de una campaña de incitación al odio de clara visión antisemita, con las consecuencias que trajo”. El legislador se preguntó si corresponde llamarlo al orden.

Ocho meses después, el jueves 15, mientras la Patagonia argentina ardía por incendios forestales y la Cámara de Representantes trataba, en su primera sesión del año, el ingreso de un buque de la Armada de China al Puerto de Montevideo , Salle dijo —al hablar de geopolítica— que “sospecha” que los causantes del fuego son “sionistas, militares de Israel”. El diputado colorado Felipe Schipani pidió la palabra y le salió al cruce, advirtió que su colega de Identidad Soberana “utiliza los mismos métodos que utilizaban los nazis para perseguir a los judíos” y recordó la máxima atribuida a Joseph Goebbels: “repite una mentira hasta que se convierta en verdad”. Schipani dijo que esa acusación sobre el fuego en la Patagonia ya había sido desmentida incluso por quien la instaló. Se refirió así a la comunicadora Marcela Feudale, que había pedido disculpas en Radio 10 de Argentina por adjudicar los incendios a dos ciudadanos israelíes. El diputado colorado concluyó que “el único objetivo antisemita” de Salle es “seguir persiguiendo al pueblo judío y a Israel”.

Legisladores de los restantes cinco partidos políticos con representación parlamentaria y la Embajada de Israel en Uruguay comparten la preocupación sobre sus expresiones. Ante la consulta de Búsqueda por el planteo de Salle sobre los incendios en la Patagonia, la sede diplomática se limitó a responder que “la difusión de discursos de odio y teorías conspirativas antisemitas debe ser fuertemente condenada”.

El director de Asuntos Políticos de B'nai B'rith, Javier Galperin, dijo a Búsqueda que “hay una cierta molestia por el hecho de que se permita libremente” que Salle exprese “discurso de odio”, que debió “detenerlo” el presidente de la cámara, que desde esa organización judía han contactado a legisladores debido a estos dichos sobre los incendios en la Patagonia y que debería aplicársele el artículo 115 de la Constitución.

Victimización

“Para el 2030 la ‘granja humana’ estará bajo control total de los amos judeosionistas que son esclavistas y supremacistas”. Salle hizo una publicación en X con esta frase el sábado 3. A raíz de esto, la senadora nacionalista Graciela Bianchi recordó el desafuero de Alejandro Kayel en la Cámara de Representantes en 1941 por difundir ideología nazi y citó el artículo 115 de la Constitución: “Cada cámara puede corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el desempeño de sus funciones y hasta suspenderlo en el ejercicio de las mismas, por dos tercios de votos del total de sus componentes”.

Bianchi no quiere suspender a Salle de la cámara, pero sí, dijo a Búsqueda, “hacerle una observación o una advertencia” en el marco del artículo 115, para evitar que reitere lo que cataloga como expresiones antisemitas.

Schipani, por su parte, considera que no corresponde aplicarle el artículo 115 de la Constitución, sino que el presidente de la cámara debió “llamarlo al orden”, porque “claramente” estaba “fuera de tema” cuando, al tratar el ingreso de un buque chino al país, habló de los incendios en la Patagonia. “¡Fuera de tema!”, gritó dos voces el diputado colorado durante la intervención de Salle, pero el presidente de la cámara, el frenteamplista Sebastián Valdomir, “lo dejó hablar”, se quejó Schipani. Señaló que incumplió así el reglamento de la cámara.

Valdomir explicó a Búsqueda por qué no llamó la atención al diputado de Identidad Soberana. Dijo que “era un debate sumamente amplio” y que tanto Salle como otros diputados presentaron “una mirada geopolítica del tema”. El diputado blanco Gabriel Gianoli, por ejemplo, expresó su preocupación por el acercamiento entre China y Uruguay en este momento geopolítico. “Nadie se ciñó al proyecto de ley en concreto. Yo preferí no frenarlo para no magnificar algo que debería haber frenado de primera”, alegó. “Y, si yo no freno al primero, no tiene sentido frenar al que habla en quinto o sexto lugar, porque tengo que aplicar el mismo criterio para todos, y deliberadamente todos hicieron una mirada muy integral del tema”. El presidente de la cámara, que “evidentemente” no está de acuerdo con lo que dijo Salle, remarcó que desde su rol no puede “calificar” si lo que dice un diputado le agrada o no.

El frenteamplista recordó que en una sesión le llamó la atención, en base al reglamento de la cámara, porque tiró una Constitución de la República. Además, devolvió las críticas que le llegan desde la oposición. “Si tanto les molesta, que se dejen de hacer gre gre, que vayan a los bifes y que le apliquen el único elemento que tienen para sancionar o incluso quitarle la banca a un diputado electo, que es el artículo 115, si es eso lo que pretenden”, propuso Valdomir, para quien “todo el resto es charamusca, redes, es escribir, sacarse las ganas y quedar bien”.

Aunque sostuvo que el tema no ha sido tratado por la bancada frenteamplista, legisladores del oficialismo reconocieron en diálogo con Búsqueda que, si el presidente de la cámara le llama la atención o corta el micrófono, convierte a Salle en víctima, que es lo que creen que busca. La misma lectura hacen en parte de la oposición.

El diputado cabildante Álvaro Perrone dijo a Búsqueda que el referente de Identidad Soberana debería ser “cuidadoso con las expresiones en el Parlamento”, en particular sobre Israel, Gaza y Palestina, porque es un tema “doloroso” para todos. Sus dichos sobre la Patagonia configuran “un uso indebido de sus fueros”. Perrone aclaró que “nadie quiere expulsar a ningún legislador, pero la política uruguaya tradicionalmente es cuidadosa en estos temas”. Sentenció que “esto es parte de su gran estrategia”, que es “poner a todo el sistema político en su contra”, para presentarse como “un mártir” y “el único que dice la verdad”.

Legisladores de la coalición republicana han hablado del asunto con referentes de la comunidad israelí y evalúan qué pasos seguir. Algunos de ellos miran de reojo la última encuesta de Opción Consultores, realizada en octubre y noviembre, que muestra a Identidad Soberana con 3% y lo posiciona un punto por encima de Cabildo Abierto y el Partido Independiente.

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, le escribió a Salle en X a raíz de sus palabras sobre los incendios. Las definió como “una vergüenza para la Cámara de Representantes” y “un motivo de preocupación para la convivencia democrática”. Destacó que “el nazismo empezó en una cervecería con un puñado de energúmenos” que creían en los mismos “fantasmas”.

Sotelo ve en estas expresiones “el resurgimiento” del Plan Andinia —una teoría conspirativa antisemita que proyecta la planificación de un Estado judío en regiones chilenas y argentinas— y de “otras leyendas comunes del movimiento neonazi”. En este escenario, el diputado prefiere no medir los beneficios políticos y electorales que podría cosechar Salle si la cámara le realiza una advertencia por el artículo 115, porque su discurso “es inaceptable en el mundo entero”. Sotelo dijo a Búsqueda que el legislador de Identidad Soberana “estuvo vinculado e incluso presentó en Uruguay el Proyecto Segunda República, llevado adelante por (el argentino) Adrián Salbuchi, un ultranacionalista vinculado a organizaciones neonazis de Argentina y el mundo”. Y agregó que el diputado uruguayo suele ser entrevistado por medios y comunicadores de la extrema derecha argentina, cercanos a carapintadas y nacionalistas católicos ultraconservadores.

Peligroso

El diputado frenteamplista Fernando Amado dedica cinco páginas de su último libro, Conspiración República. 200 años de influencia masónica en Uruguay, a la incursión de Identidad Soberana en la escena política. Tras citar ataques de Salle a la masonería y al judeosionismo y las respuestas de organizaciones judías, como B’nai B’rith, Amado se pregunta “dónde termina la crítica política y dónde empieza el discurso de odio”.

Por su parte, la senadora frenteamplista Patricia Kramer ubica a Salle en un grupo de personas con visibilidad pública que confunden hipótesis con hechos, que “toman como válidas cosas que no son”, lo que resulta “peligroso”, porque suelen vincular “un mal” a “personas o movimientos”. Este tipo de planteos, dijo Kramer a Búsqueda, “tensan la convivencia y van generando malestar y violencia cotidiana en la sociedad”. De todas maneras, aclaró que no escuchó lo que planteó específicamente sobre los incendios en la Patagonia.

Ante los dilemas que enfrentan el oficialismo y la oposición en este asunto, Bianchi cree que, cuando el diputado blanco Rodrigo Goñi asuma el 1 de marzo como presidente de la Cámara de Representantes, Salle encontrará el freno reglamentario que merece. El sucesor de Valdomir concuerda con Bianchi. Goñi dijo a Búsqueda que cuando se realicen acusaciones graves e infundadas que promuevan la estigmatización, el odio o la discriminación hacia personas o grupos por su origen, raza o religión el Parlamento debe observar la conducta de ese legislador y corregirla.