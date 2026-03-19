En el primer año de la legislatura, senadores y diputados se tomaron en promedio 28 días de licencia

Los legisladores uruguayos cuentan con un amplio régimen de licencias, diferente al que rige en el sector privado o público. Pueden solicitar licencia por varias causales y, si se ausentan, ingresan sus respectivos suplentes a la cámara, quienes reciben un pago por ese día de trabajo.

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Senadores y Diputados pueden pedir licencia por “enfermedad”, “maternidad o paternidad”, “misión oficial” o “ausencia en virtud de obligaciones notorias, cuyo cumplimiento sea de interés público, inherentes a su investidura académica o representación política dentro o fuera del país”.

Además, los legisladores pueden ejecutar hasta 30 días por año de licencias “basadas en motivos personales”, que “deberán ser autorizadas por resolución de la Cámara respectiva”; y tienen otros 30 días por año de licencias “sin expresión de causa”, que son sin goce de remuneración. Todo esto sin tener en cuenta los recesos parlamentarios. La sustitución de un representante por alguno de sus suplentes no puede superar los 180 días en cada legislatura.

Las cámaras funcionan, en general, de forma ordinaria del 1 de marzo al 15 de diciembre, y tanto sus plenarios como las comisiones suelen sesionar entre el 1 y el 18 de cada mes, a no ser por algunas excepciones y por sesiones extraordinarias. Por tratarse de un año poselectoral, en 2025 el Parlamento comenzó a funcionar el 15 de febrero.

Durante 2025 (desde el 15 de febrero hasta el 31 de diciembre), los legisladores se tomaron un total de 3.777 días de licencia, un promedio de 28 por cada legislador. Los datos surgen de dos pedidos de acceso a la información pública realizados por Búsqueda a ambas cámaras. El pago de suplencias en el Senado y en Diputados implicó un gasto nominal de $ 45.224.210 (unos US$ 1,1 millones, en valores de 2025), una cifra que incluye salarios, gastos de representación y montos de aguinaldos abonados a los suplentes.

Los legisladores suplentes que ingresan a la Cámara Baja cobran un salario diario de $ 11.600 nominales. En el Senado, esa prima diaria es de $ 12.738 nominales, dijeron a Búsqueda fuentes de esa Cámara. Si la licencia se prorroga por 15 días o más, el suplente pasa a cobrar el salario completo íntegro de un legislador, unos $ 341.857 nominales, a los que se les suma $ 57.489 por gastos de representación. Si entra más de un suplente el mismo día, los partida diaria se divide entre la cantidad de sustitutos del legislador titular. Esta partida también se paga a quien ingresa cuando un diputado titular pasa al Senado, un legislador viaja por misión oficial o pide licencia sin goce de sueldo.

Juntando todas las licencias, los representantes que más días han solicitado son el diputado Rubenson Silva (Frente Amplio, 75), el senador Nicolás Viera (Frente Amplio, 68) y los representantes Felipe Schipani (Partido Colorado, 67), Juan Martín Rodríguez (Partido Nacional, 66) y Carlos Rydstrom (Partido Colorado, 63).

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“Obligaciones notorias”

Las ausencias en virtud de “obligaciones notorias” que son “inherentes” a la “investidura académica” o “representación política dentro o fuera del país” es la segunda justificación más frecuente por la que los legisladores solicitan licencia en el Parlamento, detrás de los “motivos personales”. En total, este literal se alegó en el 17,4% de las licencias.

Esta causal se aplicó con un variado y laxo criterio en la Cámara de Representantes. Los pedidos plantean desde un viaje o una misión no oficial de la Cámara, a la asistencia a un programa televisivo, un evento departamental o hasta el lanzamiento de una bebida espirituosa o la inauguración de una carnicería.

Por ejemplo, un viaje de diputados de la oposición a Israel a fines del año pasado, financiado por la embajada de ese país en Uruguay, generó 106 pedidos de licencia por esta causal. La justificación, prevista en el literal D, es para “participar de una visita que realizará una delegación integrada por parlamentarios e intendentes departamentales al Estado de Israel, para mantener encuentros con autoridades de alto nivel y visitas a diversas instituciones y zonas del país afectadas por los ataques” de Hamás. El gobierno israelí invitó a 12 diputados, que en su mayoría se tomaron nueve días de licencia. Los representantes que viajaron fueron los nacionalistas Pablo Abdala, Pablo Constenla, Álvaro Dastugue, Fermín Farinha, Pedro Jisdonian, Juan José Olaizola y Adriana Peña; y los colorados Schipani, Juan Martín Jorge, Gabriel Gurméndez, Matías Duque y Horacio de Brum.

Dos de estos legisladores, Jisdonian y Schipani, también pidieron licencia el 11 de marzo, para participar del “primer encuentro de Alianza Latinoamericana para combatir el Antisemitismo (Alas)”, en la ciudad de Santiago de Chile. A ellos dos se les unió el diputado frenteamplista Carlos Varela, quien estuvo envuelto en una polémica en agosto, luego de que la diaria publicara versiones taquigráficas de una sesión de la Comisión de Relaciones Internacionales durante una visita de la embajadora israelí, Michal Hershkovitz. Allí, el medio citó que Varela dijo que no tenía “nada que cuestionarle” a Israel por el ataque a Irán ocurrido en aquel entonces. El legislador sostuvo a ese medio que, no obstante, había hecho en la sesión varias preguntas “comprometedoras” a la embajadora israelí que por acuerdo de las partes se resolvió eliminarlas del acta.

Schipani, que defiende abiertamente el accionar de Israel, también pidió licencia el 13 de agosto para asistir al “homenaje y presentación del libro Sion: rebelión y cumplimiento”, en el Auditorio de la Universidad ORT Uruguay.

En general, los criterios para utilizar este literal difieren mucho en función de la interpretación personal de lo que cada legislador considera que es una “obligación notoria”. Por ejemplo, la frenteamplista Tatiana Antúnez citó este literal para pedir licencia el 9 de abril de 2025 para participar en el programa Lado b de TV Ciudad.

La actual diputada y exministra Cecilia Cairo se ausentó el 1 de octubre, con base en el mismo literal, para participar de la reunión Hablamos de Presupuesto, en San Miguel, Rocha, organizada por el Frente Amplio. Su par del Partido Colorado, Maximiliano Campo, se involucró en las tradiciones de su departamento y decidió ausentarse el 19 de marzo para asistir a la muestra titulada Recuerdos... de Patria Gaucha y al 14º Concurso Nacional de Guasquería, en el departamento de Tacuarembó, en el marco de la 38ª edición de la Fiesta de la Patria Gaucha.

Otro diputado colorado, Walter Cervini, se tomó licencia el 8 de abril para participar del lanzamiento de la séptima edición de la Fiesta de la Cerveza Artesanal en Parque del Plata. A su vez, el 9 de setiembre fue parte del Día Internacional de la Lesión Medular, en el Gimnasio Polideportivo de Las Piedras.

El nacionalista Mario Colman se pidió licencia el 14 de octubre con el objetivo de asistir al Lanzamiento de la Noche de las Antorchas en la ciudad de Villa La Paz. En tanto, ese mismo día, el colorado Horacio de Brum avisó de su inasistencia para asistir a la presentación del libro Creando los juguetes Duffour, de Augusto Hernández.

Otro que decidió pedir licencia para ir a la inauguración de un libro es el colorado Adrián Juri, aunque en esta oportunidad la obra era sobre política: La coalición republicana, de Francisco Faig, se lanzó el 5 de noviembre en Fundación Verde. En tanto, el nacionalista Fermín Farinha asistió el 13 de agosto a la inauguración de un nuevo local de la carnicería El Novillo Alegre en la ciudad de Paysandú, capital del departamento al que representa.

La diputada frenteamplista Julieta Sierra pausó sus actividades parlamentarias el 3 de diciembre para asistir a la inauguración del lanzamiento del Vino y Medio y Medio del Candombe Cuareim 1080, en el marco del proyecto Del Enclave al Entramado, en el Centro Cutural Cuareim 1080.

Finalmente, dos diputados solicitaron licencia para concurrir a una fiesta con un mismo nombre, pero realizada en dos departamentos y en fechas distintas. Colman lo hizo el 17 de junio, con el objetivo de concurrir al Lanzamiento Departamental de la Fiesta del Chocolate, a realizarse en el Salón de Actos del Palacio de Gobierno Departamental de Colonia. En tanto, el oficialista Gabriel Tinaglini asistió a la inauguración de la Fiesta del Chocolate en Casa Bahía, La Paloma, Rocha, el 6 de agosto.

Los legisladores que más usaron esta causal fueron Cervini (37), Rydstrom (36), Schipani (32), Víctor Aldaya (Frente Amplio, 22) y De Brum y Farinha (19). Búsqueda incluyó en su solicitud al Senado un pedido para conocer las justificaciones de cada legislador en sus licencias por el artículo D, pero dicha Cámara solo proporcionó los números generales, sin especificar los motivos particulares de cada uno de los pedidos.

Licencias por motivos personales, misiones oficiales y enfermedad

La justificación más usada de las licencias son los motivos personales (63% del total). Este argumento puede ser utilizado por los legisladores hasta 30 veces por año y no requiere ninguna explicación adicional. Pese al límite legal, durante el primer año de legislatura, la información que envió en respuesta Diputados revela que el actual intendente de Salto por la Coalición Republicana, el exrepresentante nacionalista Carlos Albisu, se pidió 31 días de licencia apelando a este justificativo antes de asumir su cargo departamental.

En tanto, Rubenson Silva, Schipani, Colman y los nacionalistas Álvaro Dastugue y Mario Constenla, la frenteamplista Cecilia Cairo y el colorado Adrián Juri utilizaron sus 30 días de licencia. Lo mismo hizo el senador nacionalista Sergio Botana y el ahora intendente de Montevideo, Mario Bergara, mientras estuvo en la Cámara Alta.

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Las misiones oficiales (15,3% del total) constituyen otro motivo de licencias frecuente. El nacionalista Rodríguez, secretario general del Parlatino, fue quien más utilizó este recurso, con 41 días de licencia. Lo siguió el senador frenteamplista Nicolás Viera (39), vicepresidente de la delegación uruguaya ante ese organismo. En tercer lugar se ubicó el diputado oficialista Carlos Reutor (38), quien también integra el Parlatino; en cuarto lugar, el senador frenteamplista Daniel Caggiani (29), y en quinto el actual presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Goñi (22).

Finalmente, 20 legisladores pidieron licencia por enfermedad en 2025, por un total de 131 días (3,4%). Quien hizo más uso de esta herramienta fue Rubenson Silva (38), seguido por el senador colorado Pedro Bordaberry (16) y por los nacionalistas Sergio Valverde (14), el exsenador Luis Alberto Heber (12) y Carlos Camy (5).