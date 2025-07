Fiscal de Corte se negó a comparecer ante comisión del Senado a pedido del FA y expresó su “sorpresa” por la citación

“Estos movimientos de fiscales en causas complejas requieren que la fiscal de Corte subrogante aclare cuáles son los criterios de traslados que se han venido aplicando”, argumentaron los legisladores en la solicitud de comparecencia, la que incluía siete preguntas sobre estos casos.

Tras la solicitud, el senador colorado Andrés Ojeda expresó en rueda de prensa que “el Frente Amplio hace muy mal en intentar interpelar a la Fiscal de Corte subrogante”, agregó que la coalición de izquierda debería “recapacitar” y manifestó su “expectativa” de que Ferrero no asista a la comisión del Senado. El legislador planteó como alternativa que la fiscal de Corte respondiera por escrito.

“No es una buena señal”

El senador frentista Eduardo Antonini, integrante de la Comisión de Asuntos Administrativos, dijo a Búsqueda que “no es una buena señal que un fiscal de Corte, aunque sea subrogante, no concurra a una comisión del Senado”. El legislador destacó que “hay muchísimos antecedentes, no solo de Jorge Díaz, que fue muchas veces al Parlamento a hablar de los diferentes destinos que se les daba a los fiscales, sino que además Ferrero estuvo hace un mes y algo en la comisión”.

Antonini recordó que “es el Senado quien vota las venias a los fiscales”, agregó que no entiende por qué no concurre y expresó que no sabe si hay antecedentes de un fiscal que no vaya al Parlamento ante una solicitud parlamentaria. “En la comisión están representados todos los partidos políticos. Tiene todas las garantías”, sostuvo.

Monica Ferrero.jpg Mónica Ferrero respondió por escrito las preguntas de los senadores del Frente Amplio Mauricio Zina / AdhocFotos

La sorpresa de Ferrero

Ferrero respondió por escrito este martes 2. En el texto, al que accedió Búsqueda, expresó que “los términos utilizados en la petición de ‘citación con carácter urgente’ han sorprendido a la suscrita, ya que no es común —al menos no recuerdo— que un fiscal de Corte en ejercicio de la dirección del servicio descentralizado haya sido intimado a responder cuestionarios o interpelaciones en forma presencial, urgente y sin presencia del órgano tutelante”, en referencia al Ministerio de Educación y Cultura.

La fiscal manifestó que “más allá de esos aspectos formales”, respondería “documentalmente cada decisión adoptada que se enmarque en las dudas” de los legisladores. Ferrero envió en su respuesta, de 64 páginas, “la normativa vigente” sobre los temas consultados, “las resoluciones de traslado de los fiscales involucrados en la nota” de los legisladores y el informe del Departamento Jurídico de Fiscalía, “que indica que ninguno de los actos administrativos que disponen traslados ha sido recurrido por los directos y legítimos interesados, lo cual los convierte en actos firmes, no susceptibles de revisión administrativa ni jurisdiccional”. Además, agregó “documentos de petición de traslado por las interesadas con fecha anterior a las resoluciones cuestionadas”.

Ferrero también respondió a “la insinuación de invasión de la autonomía técnica” de la fiscal Flores en el caso del exjefe de seguridad del expresidente Luis Lacalle Pou, Alejandro Astesiano. Los senadores frentistas expresaron que “resulta extraño que unos meses antes” de su traslado, la fiscal de Corte “se negó a que se hiciera una nueva pericia internacional al celular del excustodio del expresidente Lacalle, desautorizando a la fiscal Flores”.

Al respecto, Ferrero respondió que “nada debe justificarse, ya que no integra las potestades de control de ninguno de los órganos legislativos o ejecutivos aquello concerniente a una carpeta investigativa”. Además, afirmó que “jamás” utilizó “las potestades de los cargos desempeñados” a lo largo de su carrera como juez y fiscal “para cometer abusos o excesos, influir en otros colegas o determinar de cualquier modo lo que no está en la esfera” de su competencia. Luego, adjuntó una sentencia del Tribunal de Apelaciones de 1er turno del 25 de marzo de 2025 “en la que surgen con claridad meridiana las razones jurídicas por las cuales no debía hacerse lugar a aquel pedido”.

Por otra parte, manifestó que “todas las fiscalías de Montevideo tienen la misma jerarquía funcional”, por lo que “los traslados de una especialización a otra son horizontales, sin pérdida de derecho alguno y no implican ascenso ni sanción; solo cumplimiento de la función en la medida de los requerimientos del servicio y las aptitudes funcionales de los magistrados”.

En cuanto al caso que involucra a Carrera, sostuvo que es “reservado”, por lo que no aportaría “detalles”.

A su vez, indicó que surgieron también en la prensa televisiva “comentarios desacertados de un senador que afirmó que la doctora Fleitas había ascendido sin concurso”. Al respecto, adjuntó “copia del expediente de designación de la fiscal referida, en la que consta su ascenso por concurso, y la correspondiente venia de la propia Cámara de Senadores”. En ese marco, destacó que “el traslado horizontal hacia la fiscalía actual no implica ascenso”.

Motivos de la “incomparecencia”

Al final del escrito, la fiscal de Corte explica que su “incomparecencia presencial” responde a que “las tareas siempre importantes, necesarias y complejas que requiere el cargo que eventualmente” ocupa “se han visto acrecentadas y urgidas en estos días por decisiones respecto de funcionarios esenciales” de la institución “que han sido trasladados”.

En ese sentido, manifestó que “en el correr de los últimos 120 días, haciendo uso de la prerrogativa que ostenta el Poder Ejecutivo, este ha entendido imprescindible contar” con la secretaria general de la Fiscalía General de la Nación, con la contadora jefa de contabilidad financiera e interventora del Tribunal de Cuentas, con la secretaria administrativa principal del despacho de Ferrero, con la adscripta a la secretaría general y con “la única integrante presupuestada del departamento de arquitectura”.

“Como imaginarán, señores legisladores, nos enfrentamos a la preparación del Presupuesto Nacional sin secretario general y sin contador central. Creo tener suficiente justificativo para esta ausencia y pido las excusas del caso”, concluye Ferrero, que envía una copia de su respuesta al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, cartera en cuya órbita institucional está la Fiscalía General de la Nación, un servicio descentralizado.