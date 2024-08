Frases de la semana

"Veo que en varias áreas no avanzamos y no veo progresos significativos en los temas que creo que son importantes para el país. Quiero traer la esperanza". (Exsenador Pedro Bordaberry en la conferencia de prensa en la que anunció que encabezará una lista al Senado en las próximas elecciones, martes 6)

“Le pido, no solamente por el pueblo venezolano, por la oposición, la democracia, [sino] por el propio legado de Hugo Chávez, que publiquen las actas”. (Expresidenta argentina Cristina Fernández durante un discurso en una actividad en México en la que pidió al presidente venezolano, Nicolás Maduro, transparencia sobre el resultado de las últimas elecciones, sábado 3)

“Era un podio completamente negro así que fue muy emocionante para nosotras. Pero luego Jordan dijo: ‘¿Deberíamos inclinarnos ante ella?’, y yo dije: ‘Por supuesto’”. (Gimnasta estadounidense Simone Biles, al contar en conferencia de prensa cómo fue que con su compatriota Jordan Chiles decidieron hacer una reverencia a la brasileña Rebeca Andrade en el podio de la prueba de suelo en los Juegos Olímpicos de París, martes 6)

"No me jubilo porque trabajaré mientras respire. (...) No renuncio, simplemente cierro esta etapa que fue maravillosa y lo hago con una gran paz. Y con la tranquilidad que me da saber que puedo tomar esta decisión dejando una entrada luminosa para quienes vienen ahora y una puerta abierta para muchas mujeres". (Periodista Blanca Rodríguez al anunciar que dejará la conducción de Subrayado, de la que estuvo a cargo por 34 años, Canal 10, lunes 5)

"Que viola libertades, no hay duda; que ha generado una elección con proscriptos, no hay duda; que hay detenidos políticos, no hay duda; entonces si me pregunta: ¿es un régimen democrático? No lo es". (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre el gobierno liderado por Nicolás Maduro en Venezuela, Informativo Sarandí, lunes 5)