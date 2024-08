Frases de la semana

“Uruguay no está maduro y los niveles de empleo y de salario no dan para esto”. (Expresidente del Banco Central Diego Labat, eventual ministro de Economía del candidato presidencial blanco, Álvaro Delgado, consultado sobre la propuesta de reducción de la jornada laboral, programa Arriba gente de Canal 10, miércoles 21)

“Si hablara menos y escuchara más se hubiese enterado de lo que sucedía en el cuarto piso de la Torre Ejecutiva”. (Candidato presidencial del Frente Amplio, Yamandú Orsi, en referencia al presidente Luis Lacalle Pou, la diaria, viernes 16)

“O buscamos soluciones o no hacemos nada con jóvenes que en el 50% de los casos no terminan la educación media, y que de los dos primeros quintiles solo lo hacen uno de cada tres”. (Director de Educación del Ministerio de Educación y Cultura, Gonzalo Baroni, al defender la propuesta del candidato blanco Álvaro Delgado de dar bonos de US$ 6.000 a los estudiantes de los primeros dos quintiles que terminen el liceo o la UTU, El País, lunes 19)

“No hizo otra cosa más que defraudar”. (Senador frenteamplista José Carlos Mahía al evaluar la política exterior del gobierno, la diaria, lunes 19)

“Creo que Venezuela tiene un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura, es diferente a una dictadura. Veo un gobierno autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en este mundo”. (Presidente de Brasil, Lula da Silva, sobre la situación política venezolana, entrevistado en Radio Gaúcha, viernes 16)

“Les diré cómo termina este partido: gana la coalición liderada por el Partido Colorado. No nos va a detener nada ni nadie”. (Candidato presidencial Andrés Ojeda en su discurso durante la Convención del Partido Colorado en la que se proclamó la fórmula, sábado 17)

“Ripoll tiene que mostrar que es mucho más progresista que Cosse, más sencilla y con menos maquillaje”. (Senador del Partido Nacional Jorge Gandini, El País, jueves 15)

“Si dijeras que es solo bajo riesgo de vida y fundamentando que hay pruebas de delitos graves como homicidios, secuestros, cantidades de drogas… Bajo esas circunstancias y con la garantía y la presencia de juez o fiscal en el lugar para controlar el procedimiento, se lo acepto”. (Exdirector de la Policía Nacional Mario Layera, consultado sobre los allanamientos nocturnos, programa Así nos va de Radio Carve, lunes 19)

“Que me tenga en la mira ya me deja contento, por más que luego no me cite”. (Futbolista uruguayo Matías Abaldo, reservado por el entrenador de la selección uruguaya, Marcelo Bielsa, para la próxima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, programa 100% deporte de Radio Sport 890, lunes 19)

“El artista nunca se acostumbra a un regalo tan hermoso”. (Músico argentino, Ramón Palito Ortega, sobre el “amor del público”, El País, domingo 18)

“Quiero hacer otro tipo de mujeres, no siempre la que salva el príncipe”. (Primera bailarina del Ballet Nacional del Sodre, Rosina Gil, sección Seré curioso de Montevideo Portal, jueves 8)

“Si no lo dice nadie lo digo yo. Espantosa la iluminación del Saroldi”. (Periodista de Canal 10 Danilo Tegaldo, tras la inauguración de la red lumínica de la cancha del club River Plate en un partido frente a Nacional, red social X, domingo 18)

“No es nada fácil, pero se sale”. (Comunicadora Karina Vignola al relatar su experiencia con la depresión, El Observador, viernes 16)

“‘Me siento como si me hubiera pasado un camión por encima’, dice un optimista después de haber sido atropellado por dos camiones”. (Título de una nota del diario satírico español El Mundo Today, miércoles 21)

“Cometí muchos errores en mi carrera, pero les di lo mejor de mí". (Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en un emotivo discurso en la Convención Nacional Demócrata en Chicago, lunes 19)