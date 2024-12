Frases de la semana

“Derechas e izquierdas no tienen que matarse entre sí, no tienen que darse golpes de Estado o ejercer violencias que hacen matar a los pueblos, solo tienen que hablar y buscar los caminos mejores”. (Posteo en X del presidente de Colombia, Gustavo Petro, luego de reunirse en la residencia de Suárez con el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, quien le regaló una flor de jazmín, miercóles 4)

"Hasta me está gustando que me digan tibio, porque yo creo que hoy el coraje está en el centro". (Presidente Luis Lacalle Pou en un discurso durante la ceremonia de Reconocimiento al Esfuerzo Exportador, miércoles 4)

“Pone de manifiesto una tendencia regional y global: el creciente voto castigo a los oficialismos, incluso en contextos de buenos indicadores macroeconómicos y alta aprobación presidencial”. (Excanciller Ernesto Talvi, al analizar el triunfo de Yamandú Orsi en las elecciones uruguayas, en una artículo publicado en la página web del Real Instituto Elcano de España, del que es investigador, miércoles 4)

“No se puede jugar a los dos equipos económicos cuando el futuro gobierno tendrá un desafío muy importante”. (Senador electo por el Frente Amplio y exministro de Economía, Mario Bergara, semanario Crónicas, viernes 29)

“Nosotros nos comimos seis y nos fuimos calladitos la boca”. (Director técnico de Danubio, Alejandro Apud, luego de que se produjeran incidentes por el empate a cero entre su equipo y Nacional, El Observador, jueves 28)

“No puede ser que estemos discutiendo esta pelotudez”. (Senador electo por el Partido Colorado Pedro Bordaberry, al ser cuestionado por algunos correligionarios por haberse reunido con el presidente electo, Yamandú Orsi, Telemundo, martes 3)

“Pedro, la verdad no me quería meter en esta ‘pelotudez’ que armaste pero no me queda otra, luego de leer este artículo: estás cada día más parecido a tu padre que al mío”. (Senador suplente Raúl Batlle, hijo del expresidente Jorge Batlle, en respuesta a Pedro Bordaberry, red social X, martes 3)

“Andrés Ojeda confirma que llegó para revolucionar la forma en que un político es humillado”. (Título de la sección de humor de la diaria, martes 3)

“La vida sencilla es mucho más facil”. (Senador Sebastián da Silva, al asegurar que Álvaro Delgado debió elegir a Laura Raffo como compañera de fórmula, programa Fácil desviarse de Del Sol FM, lunes 2)

“Hay ciertos delitos que están muy subrepresentados por las denuncias y a su vez hay barrios, zonas o poblaciones que sufren más delitos de los que denuncian. Entonces, estas encuestas nos van a permitir una representación mucho más fiable del delito y, por lo tanto, responder con operativos policiales más acertados”. (Coordinador de Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, durante un evento en el que se anunció la primera encuesta nacional de victimización de delitos, la diaria, lunes 2)

“No le crean nada. Si aparezco en una cuneta, ya saben hacia dónde apuntar”. (Exfiscal Gabriela Fossati, al compartir en su cuenta de la red social X un fragmento de entrevista del programa Fácil desviarse en el que Jorge Díaz, exfiscal de Corte y futuro prosecretario de Presidencia, asegura que el próximo gobierno no hará una “caza de brujas”, miércoles 4)

“Les contamos de logros y no les hablamos de esperanza. Estamos tan orgullosos de nuestro primer piso de transformaciones, que nos quedamos en eso y no profundizamos sobre el segundo piso”. (Directora general de Secretaría del Ministerio de Trabajo y presidenta de la lista 71, Valentina Arlegui, al analizar los posibles motivos de la derrota electoral, la diaria, martes 3)

“Glovo anuncia que sus repartidores tendrán derecho a disfrutar de vacaciones pagadas mientras el semáforo esté en rojo”. (Título del portal satírico español El Mundo Today en referencia a la empresa de delivery de ese país, lunes 2)

“Mi objetivo era lograr una conexión entre la gente y los jugadores porque eso se había perdido, Peñarol venía de años difíciles y lo logramos”. (Director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, luego de que el club se consagrara campeón uruguayo, domingo 1)

“Creo mucho, mucho en la conversación, en juntarse con gente y charlar tranquilamente, sin miedo a decir boludeces. No creo tanto en el debate público, que siempre se ha dado más tipo pugilato de boxeo, a ver quién gana. En la conversación relajada aparecen posibilidades de pensamiento hermosas”. (Escritora argentina Gabriela Cabezón Cámara, que recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz en la FIL de Guadalajara por su novela Las niñas del naranjel, El País de Madrid, miércoles 4)