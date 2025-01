Frases de la semana

“Lo que no fue serio fue utilizar a la ANEP como plataforma para una precandidatura presidencial”. (Futuro ministro de Educación, José Carlos Mahía, en respuesta al expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública Robert Silva, quien lo había acusado de no ser “serio” por sus críticas a la llamada “transformación educativa”, red social X, viernes 27)

“Hicimos en la educación lo que durante 15 años no lograron. Ojalá no se deje dominar por las corporaciones como ya lo hicieron. ¡Estaremos atentos!”. (Expresidente del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de la Educación Pública Robert Silva, en una publicación de X dirigida al futuro ministro de Educación, José Carlos Mahía, que había cuestionado la “transformación educativa”, viernes 27)

“La salud es el negocio más grande que existe”. (Presidente del Casmu, Raúl Rodríguez, en entrevista con Brecha, viernes 27)

“Que por lo menos estén pensando en conversar con Diego (Sanjurjo) para mí es al menos una buena señal”. (Senador electo Andrés Ojeda sobre la reunión entre el futuro ministro del Interior, Carlos Negro, y el coordinador de Estrategia de Seguridad Integral y Preventiva de esa cartera, Diego Sanjurjo, integrante del Partido Colorado, rueda de prensa, jueves 26)

“Sobre todo en las ciudades más pequeñas, ser referente frenteamplista aún hoy no es sencillo, y más en los departamentos —la gran mayoría— donde no gobierna el Frente Amplio. Hay mucha gente que no se manifiesta como frenteamplista y en esta elección fue clarísimo, hubo gente que tuvo miedo de poner una bandera porque podía aparecer el caudillo de otro partido para recriminarle que en algún momento lo había ayudado”. (Exintendente de Rocha Aníbal Pereyra, presidente de la Comisión de Interior del Frente Amplio, la diaria, sábado 28)

"Para que le genere más escozor a quien piensa de esa forma, yo no reniego de ser comunista, yo quiero cambiar la sociedad". (Ministro designado de Trabajo, Juan Castillo, sobre los cuestionamientos de sectores empresariales a que ocupe ese cargo, la diaria, martes 31)

“Al hijo de Marta y Juan Carlos lo esperamos en la verdad para que pueda reconstruir sus lazos con la familia que siempre lo buscó y lo quiso”. (Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, durante la conferencia de prensa en la que se anunció la recuperación del nieto número 138, viernes 27)

“El candombe hoy es una de las demostraciones de convivencia más importantes que tiene la cultura, porque el candombe no precisó de ningún decreto para aceptar. Vos podés estar tocando en un grupo donde no hay discriminación racial ni hay diferencias económicas. (…) Tampoco discriminó por orientación sexual, es sabido y notorio que siempre en las comparsas todas las figuras han sido diversas”. (Fernando Lobo Núñez, músico, luthier y promotor de la cultura afrouruguaya, quien recibió la Medalla Delmira Agustini por su aporte a la cultura, El Observador, domingo 29)

“Yo trabajaba en las zonas rurales hasta que conocí la pesca. Me gustó la libertad y me quedé”. (Pescador de Arazatí Richard Hernández, zona donde OSE proyecta construir una planta potabilizadora sobre el Río de la Plata, El País, domingo 29)

“Hubo un momento en que Yoko Ono prácticamente dormía en el estudio de grabación. Mi esposa, en esa época, era Maureen. Durante los ocho años de la banda no creo que estuviera en total más de dos horas en el estudio. Íbamos a trabajar, no a socializar. Así que le pregunté a John (Lennon) por qué ocurría eso. Y me dijo: ‘Cuando regresas con Maureen cada día y te pregunta qué es lo que has hecho, ¿qué contestas?’. Bueno, dije, le cuento que hemos grabado un par de canciones, que no han sonado mal… No más de un par de frases. ‘Pues nosotros dos queremos saber exactamente lo que ha hecho cada uno’, me dijo”. (Músico británico Richard Starkey, conocido como Ringo Starr, El País de Madrid, domingo 29)

“Soy periodista porque tengo preguntas. Si tuviera respuestas sería político, religioso o crítico. (…) Soy periodista porque no sé”. (Frase del periodista argentino Jorge Lanata recordada en la nota que publicó Clarín sobre su fallecimiento, lunes 30)