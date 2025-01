Frases de la semana

“El liderazgo del Partido Nacional está claro que, después de este gobierno, aunque no participe de ningún cargo, le está perteneciendo a Luis Alberto Lacalle Pou”. (Intendente de Maldonado, Enrique Antía, programa Doble click de Del Sol FM, lunes 20)

“Cuando comencé a hablar de oligarquía, muchas personas no entendieron lo que quería decir. Bueno, eso ha cambiado. Cuando los tres hombres más ricos de Estados Unidos se sientan detrás de Trump en su toma de posesión, todos entienden que la clase multimillonaria ahora controla nuestro gobierno. Debemos contraatacar”. (Senador estadounidense Bernie Sanders, autodefinido socialista, en una publicación en X sobre la presencia de Elon Musk, Mark Zuckerberg y Jeff Bezos en la asunción de Donald Trump, lunes 20)

“Los que luchamos por la libertad ya no estamos solos. Somos millones. Y ahora también recuperamos la ‘tierra de la libertad’ que estaba en sus manos, gracias a nuestro querido Donald Trump. No solo no les tenemos miedo sino que los vamos a ir a buscar hasta el último rincón del planeta en defensa de la libertad. Zurdos hijos de putas tiemblen”. (Fragmento de una publicación en X del presidente argentino Javier Milei, en defensa de Elon Musk, señalado por un gesto interpretado como nazi en la investidura de Donald Trump, martes 21)