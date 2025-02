Frases de la semana

“Siempre pensé: ‘Qué mejor que él tenga mi dinero, que es tan buen comerciante’”. (Párroco de la catedral de Florida, César Buitrago, en referencia a sus ahorros invertidos en Conexión Ganadera, Montevideo Portal, jueves 6)

“Cuando se destruye la confianza, se sanciona”. (Presidente Luis Lacalle Pou en referencia a lo ocurrido con Conexión Ganadera, la diaria, jueves 6)

“Es mucho más favorable que esos casi US$ 8 millones vayan a calles, veredas y obras de infraestructura que a un canal de televisión; más que el montevideano haciendo zapping para ver qué está pasando en TV Ciudad, prefiero que el montevideano pueda salir de su casa a disfrutar de una ciudad con muchas más obras”. (Martín Lema, candidato a intendente de Montevideo por el lema Coalición Republicana, al anunciar que si gana cerrará TV Ciudad, lunes 10)

“Llego a contar con un presupuesto de $ 356.000.000 (US$ 8.000.000 a la cotización de hoy) y salgo de vedette en las llamadas. Miente, miente que algo quedará”. (Directora de TV Ciudad, Alejandra Casablanca, cuestionando las cifras manejadas por el candidato de la Coalición Republicana para la Intendencia de Montevideo, Martín Lema, cuenta de X, lunes 10)

“Una de las cosas que se puede hacer para que el boleto se abarate es que se vendan más boletos, y eso implica que el servicio tiene que mejorar las características para que la gente lo elija”. (Candidata a la Intendencia de Montevideo por el Frente Amplio, Verónica Piñeiro, la diaria, viernes 7)

“Para nosotros, para el Partido Nacional especialmente, la libertad, la forma de expresarnos ha sido históricamente algo que yo diría está en nuestro ADN, que a veces nos jugó a favor y a veces nos jugó en contra”. (Vicepresidenta Beatriz Argimón, rueda de prensa, martes 11)

“Tenemos listas de espera absolutamente irracionales”. (Futuro vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, Brecha, viernes 7)

“Tendría que haber una revolución en este departamento. El montevideano le tendría que pegar flor de cachetazo a las autoridades, pero flor de cachetazo”. (Senador Sebastián da Silva sobre las elecciones departamentales en Montevideo, Desayunos Informales, miércoles 12)

“No es el único caso. Yo después voy a dar otros”. (Senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi en referencia al cierre en Uruguay de la empresa japonesa Yazaki, Telemundo, viernes 7)

“Él me enseñó que el único objetivo de nuestras acciones es trabajar incansablemente para mejorar la vida de los demás. ¡Así que viejo, donde quiera que estés, llevamos orden de no aflojar!”. (Candidato a la Intendencia de Paysandú Jorge Larrañaga Vidal, al recordar a su padre, Jorge Larrañaga, en la sesión de la Convención Departamental del Partido Nacional, El País, martes 11)

“En todos los partidos políticos, porque esto es transversal, todavía las mujeres tenemos serias dificultades para acceder a espacios de definición y poder. Te voy a poner un ejemplo: yo no tengo hijos y si yo tuviera en este momento un hijo, sería muy difícil para mí, porque todavía los cuidados recaen sobre las mujeres, y tengo claro que hay un montón de varones que comparten, pero el peso cultural también nos come la cabecita: la culpa de la mujer de tener que dejar a ese bebé para irse a hacer otra actividad que no le es propia, porque el espacio público no nos es propio”. (Candidata a la Intendencia de Montevideo por la Coalición Republicana, Virginia Cáceres, El País, domingo 9)

“Hay una búsqueda de la belleza canónica y, a partir de los 40, la mujer desaparece. Es visible ocultando la edad”. (Cantante y compositora española conocida como Zahara, El País de Madrid, viernes 7)

“Reclaman a Juan Pueblo que clarifique exactamente cuáles son sus ideas, sentimientos y expectativas”. (Título de la sección de humor de la diaria, lunes 10)

“No me acuerdo el nombre. No me acuerdo de qué trataba, ¡pero lo leí!”. (Leonardo Cifelli, secretario de Cultura de Argentina, al ser consultado sobre el mejor libro que leyó en 2024 en entrevista con La Nación, martes 11)