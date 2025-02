Frases de la semana

“Yo no lo promocioné, lo difundí”. (Presidente argentino Javier Milei respecto a sus tuits sobre la criptomoneda $LIBRA, que primero disparó en su valor y colapsó luego de que sus inversores mayoristas retiraran ganancias por US$ 90 millones, entrevista en TN, lunes 17)

“Yo no voy a aceptar que se esté grafiteando espacios públicos ni pintando espacios públicos”. (Candidato a intendente de Montevideo por el Partido Nacional Martín Lema, entrevistado por el programa Arriba Gente de Canal 10, jueves 13)

“Si todo lo que es deficitario hay que cerrarlo, vamos a quedar con poca cosa”. (Candidato a la intendencia de Montevideo por el Frente Amplio Mario Bergara, programa Doble Click de Del Sol FM, miércoles 19)

“Hay que destruir la masculinidad”. (Periodista vasca Irantzu Varela, la diaria, viernes 14)

“Yo entiendo, me doy cuenta. Te puede traer un quilombo judicial”. (Periodista del canal Argentino TN Jonatan Viale, cuando la entrevista que le hacía a Javier Milei fue interumpida por el asesor del presidente, Santiago Caputo, lunes 17)

“Invierte, presidente, en café colombiano. Está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende también por Libras. No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia”. (Presidente colombiano Gustavo Petro en una publicación de X, 15 de febrero)

“Hay dinero colocado en el exterior, que es importante, pero eso, sáquenselo con peine fino, no puede ser gravado. Salvo que pretendiéramos cortar con la libre movilidad de capitales e impidiéramos que la gente sacara dinero al exterior. (…) Esas historias terminan todas mal”. (Gabriel Oddone, designado ministro de Economía del futuro gobierno del Frente Amplio, al disertar en un reciente conversatorio en Piriápolis, según informó El Observador el martes 18)

“No, no. Siempre fui una carreta”. (Presidente Luis Lacalle Pou al visitar las obras en la pista de atletismo Darwin Piñeyrúa y ser consultado por un periodista sobre si corría los 100 metros llanos, martes 18)

“Hoy estoy en esta changa, pero sigo siendo trabajador de la construcción, sigo siendo parte de mi sindicato; por supuesto, como decía algún compañero por ahí: ‘Quizás estemos en distinto andamio, pero estamos en la misma obra‘”. (Diputado y exsindicalista de la construcción Daniel Diverio, durante su primera intervención en la Cámara Baja, sábado 15)

“Podría mencionar otra reflexión que me deja el episodio de Conexión Ganadera: algo que va mucho más allá, una conclusión que muchos de ustedes tal vez han sacado en algún momento de sus vidas: Qué difícil es conocer a las personas… Qué difícil es estar seguro de que una persona que tratamos con cierta frecuencia es la que creemos que es…”. (Periodista Emiliano Cotelo, al afirmar en su programa radial En Perspectiva que se sintió estafado por Pablo Carrasco, director de Conexión Ganadera, con quien tenía un vínculo profesional y personal, lunes 17)

“Antes era usuario de prostitución. (...) Aunque yo no lo llamaría así, el dinero era un justificativo del acto para la persona”. (Exsenador Gustavo Penadés en el marco de pericias psicológicas que le realizaron por las denuncias de delitos sexuales en su contra, El Observador, miércoles 19)

“La amenaza que más me preocupa frente a Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa de algunos de sus valores más fundamentales”. (Vicepresidente de Estados Unidos, James David Vance, durante la cumbre en Múnich, CNN, viernes 14)

“‘El negacionismo no existe’, niega un negacionista”. (Título del diario satírico español El Mundo Today, miércoles 19)

“Siento algo entre azul y blanco que me pasa cerca de la cara y está como por un lado y por encima. No entendía qué estaba pasando y entonces me hundo. Pensé que me había comido”. (Joven que hacía kayak en las costas de Chile y fue engullido durante unos segundos por una ballena, Infobae, jueves 13)