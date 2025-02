Frases de la semana

“Fallé en creer mucho en la gente que me rodea. En creer que puedo hacer una revolución gobernando, cuando eso lo hace el pueblo”. (Presidente colombiano Gustavo Petro luego de que le preguntaran en qué cosas cree haber fallado, El País de Madrid, miércoles 26)

“Lo que creamos nosotros, los actores, es empatía. Nuestro trabajo es comprender tan profundamente a otro ser humano que podamos tocar su alma. Y no se equivoquen, la empatía no es débil o woke. Por cierto: woke solo significa que te importan los demás”. (Actriz Jane Fonda en el discurso de aceptación del premio a la trayectoria entregado en los premios del sindicato de actores estadounidenses, domingo 23)

“Parece que con el gobierno de Yamandú Orsi no hay luna de miel. Entiendo que la oposición está herida porque perdió el gobierno nacional, pero tiene que esperar que el gobierno electo por la gente llegue el 1° de marzo, asuma, comience a llevar proyectos de ley al Parlamento, a ejecutar políticas públicas, y si ahí cometemos errores, toda crítica será bienvenida. Pero me parece que hay una crítica que no está dejando espacio para el diálogo”. (Futuro secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al referirse a las críticas del gobierno al futuro ministro del Interior, Carlos Negro, por afirmar que la guerra contra el narcotráfico está perdida, viernes 21)