Frases de la semana

“La Justicia dirá si soy culpable de algo, yo creo que no soy culpable de nada. De a ratos me siento un preso político”. (Exintendente de Soriano Guillermo Besozzi desde la chacra donde cumple prisión domiciliaria, conferencia de prensa, domingo 16)

Jutep Alberto Scavarelli transmitió que no quiere asumir la vicepresidencia de la “junta anticorrupción”

“Se cometieron errores hijos de una política clientelar muy dura, y yo tengo mi opinión de que está muy mal”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, en referencia a las irregularidades que investiga la Justicia en la Intendencia de Soriano, programa Doble click de Del Sol FM, lunes 17)

“No será mucho tratar de perjudicar a un gran señor para que pierda una elección por ignorancia de las necesidades y costumbres del interior. Para mí es un honor ser blanca y haber integrado la 2004 con él. Alciaturi dejá de cumplir mandatos de Maquiavelo, jamás probarás el dolo”. (Exfiscal Gabriela Fossati, red social X, domingo 16)

“Tenemos un diputado que nadie conoce, nadie sabe cómo comunicarse con él. Me llaman a ver si me puedo poner en contacto con él y la verdad es que no lo conozco”. (Candidata a alcaldesa por el Partido Colorado en San Carlos Francia Barrios, refiriéndose a Gabriel Gurméndez, convención del Partido Colorado, El Observador, lunes 17)

“Yamandú, yo soñé con vos”. (Niña que le gritó al presidente Yamandú Orsi durante su visita a la inauguración de la cosecha del arroz en Treinta y Tres, El Observador, viernes 14)

“No encuentro tanta contradicción. Soy admirador de la libertad, tienen que tener la libertad de decir lo que piensan”. (Presidente de la República, Yamandú Orsi, en referencia a las distintas posiciones dentro del Poder Ejecutivo acerca de la situación económica heredada por este gobierno, Telemundo, jueves 13)

“Me preocupa este goteo en el que estamos perdiendo la escenografía de nuestras vidas, edificios, trabajo acumulado de generaciones, materiales, historias”. (Artista visual Alfredo Ghierra entrevistado por El Observador, sábado 15)

“A muchos les encantaría que Cabildo Abierto haya muerto”. (Líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, entrevistado por el programa Doble click de Del Sol FM, jueves 13)

“Nuestra actitud siempre fue dar la cara, establecer un rumbo y hacer todo lo posible para cuidar a la gente, sin buscar rédito político”. (Senador blanco y exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, al referirse a los cinco años de la llegada de la pandemia de Covid-19 a Uruguay, red social X, jueves 13)

“Si te afanás un par de championes, terminás en el Comcar y te toca una temporada en el infierno. Acá te toca la ignomia social, pero tomando whisky en tu casa”. (Ingeniero agrónomo y director de Blasina y Asociados, Eduardo Blasina, al referirse al caso de Conexión Ganadera, entrevistado por el programa de streaming Al weso, jueves 13)

“Usaron mi cama”. (Astróloga y comunicadora Lourdes Ferro al contar en sus redes sociales que su esposo le era infiel con la empleada que trabajaba en la casa, El País, martes 18)

“Con Javier Milei y conmigo: el que las hace las paga”. (Publicación en la red social X de la ministra de Seguridad de Argentina, Patricia Bullrich, viernes 14)

“Yo no soy una mujer de guardar silencio. Siempre he levantado la voz. Ser autocríticos también es parte de poder construir y avanzar en una sociedad. Efectivamente, tenemos diferencias con el presidente, pero también hay un compromiso de país y yo creo que lo que importa es que avancemos en cumplirlo”. (Vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, a semanas de la crisis en el gabinete del presidente Gustavo Petro en la que ella dejó el Ministerio de Igualdad y Susana Muhamad el de Ambiente, BBC Mundo, martes 18)

“Lo que Trump y Musk pueden hacerle juntos a la democracia es peor que nuestras peores pesadillas. (...) Es un fenómeno complejo porque, a la vez, sus votantes, por alguna razón, creen que esta gente puede liberarlos de las élites, cuando no hay nada más elitista que ellos”. (Escritor estadounidense Richard Powers, sobre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el empresario Elon Musk, propietario de Tesla y X, y actual integrante del gobierno, El País de Madrid, viernes 14)

“Muchos lectores usan la literatura para sentir que están en el lado de los buenos”. (Escritor estadounidense de origen iraní, Kaveh Akbar, El País de Madrid, viernes 14)

“Lo vamos a extrañar como se extraña a la felicidad o a todas las personas que nos hicieron bien”. (Músico argentino Fito Páez tras la muerte del actor Antonio Gasalla, red social Instagram, martes 18)