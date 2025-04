Frases de la semana

“Hay una falla de los partidos de oposición, que no logramos enamorar lo suficiente a los montevideanos”. (Candidata a intendenta de Montevideo por el Partido Colorado, Virginia Cáceres, semanario Crónicas, viernes 28)

“Yo no sé si estamos haciendo historia. Somos medio ampulosos. Yo lo que he vivido es apenas historieta. Porque dentro de 5.000 años, que en el tiempo cósmico es nada, ni se acuerdan de nosotros”. (Expresidente José Mujica, al participar de una charla en conmemoración de los 40 años de democracia, junto con los también expresidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle, jueves 27)

“Al mismo tiempo que se prepara la discusión presupuestal, hay que intentar mitigar los impactos de las ‘bombas de racimo’ que (el gobierno anterior) dejó casi por explotar”. (Senador Daniel Caggiani, Info24 de la radio M24, lunes 31)

“Denuncian que hackeos permanentes impiden que las webs estatales reciban amenazas de bomba”. (De la sección de humor de la diaria, martes 1)

“Esto yo no lo voy a querer más. Voy a querer una jarrita con esa agua”. (Vicepresidenta Carolina Cosse, a un funcionario que le acercó una botella de agua en la Cámara de Senadores, perfil de X del periodista Leo Sarro, viernes 28)

“Uno a veces tiene que procurar no opinar demasiado, y eso es lo que acordamos con Luis Alberto, mi hijo. Me borré bastante estos cinco años, porque el turno era de él”. (Expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera, en declaraciones a VTV Noticias, viernes 28)

“Si Delgado decidiera darle un cargo a Valeria Ripoll, no nos caería en gracia a la mayoría del Partido Nacional”. (Senadora por el Partido Nacional Graciela Bianchi, programa de radio 12 pm de Azul FM, lunes 31)

“Uruguay conoce poco Brasil, a pesar de nuestra enorme cercanía geográfica e histórica. En términos generales, nosotros desconocemos Brasil”. (Actual embajador uruguayo en Brasil, Guillermo Valles, entrevistado por El País, sábado 29)

“Ahora sí, llegó el hasta acá. Se metieron conmigo, con mi hermana, con mi mamá, con mi esposo e hijos. Con sus trabajos, de los que viven. A nadie en la política acosaron como acosaron a mi familia. Sí, somos una familia laburante, no tenemos nada para pegarnos, no tenemos bienes, dinero, nada. (...) Dan asco y vergüenza, la bajeza ya no tiene límite para ustedes o eso creían, yo se los voy a poner”. (Excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional Valeria Ripoll, luego de que la Intendencia de Montevideo iniciara una investigación administrativa por una denuncia ciudadana contra su esposo, Martín Corujo, red social X, domingo 30)

“Fue tremendo el ruido que se hizo con esto. Lo trataron como a Jack el Destripador, ¿no? Me parece que se les fue la mano a quienes trataron todo este tema y de la forma que lo trataron”. (Líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, tras la resolución del caso de su hijo, Bruno Manini Ríos Moreira, quien había sido denunciado por su abuelo Roque Moreira por robo, Informativo Carve, jueves 27)

“Hemos sido siempre muy respetuosos con el trabajo de la Fiscalía, pero tampoco podemos obviar esta cantidad de informes de los más prestigiosos catedráticos, que coinciden en que (Charles) Carrera no cometió ningún delito. Por esa razón, nos parece que esta causa debería archivarse de manera inminente”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, rueda de prensa, sobre el caso en que se investiga un presunto abuso de funciones de Carrera cuando era secretario general del Ministerio del Interior, viernes 28)

“Si fuera inocente, que sea declarado inocente; si fuera culpable, que sea castigado”. (Presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sobre el juicio al exmandatario de ese país Jair Bolsonaro, Telemundo, jueves 27)

“Nuestras cortes no están a la venta”. (Susan Crawford, después de ganar la elección para ser jueza en el Estado de Wisconsin, pese a que Elon Musk había gastado millones para apoyar a su rival, BBC, miércoles 2)

“La causa Malvinas es la única prenda de unidad de nuestra nación”. (Vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, después del acto por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, Infobae, miércoles 2)

“Estamos todos tan necesariamente locos que no estarlo sería otra forma de locura. La absoluta rareza sería la normalidad”. (Escritor Enrique Vila-Matas, El País de Madrid, viernes 28)