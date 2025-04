Frases de la semana

“No más relatos. Los hechos son objetivos, los números están ahí: hay una pérdida de US$ 118 millones y un endeudamiento de más de US$ 250 millones. Cómo lo quieren explicar no es una responsabilidad mía”. (Ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, ante cuestionamientos de la oposición a las cifras brindadas por el oficialismo sobre la situación de Ancap, rueda de prensa, lunes 28)