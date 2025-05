Frases de la semana

“Con Coalición Republicana departamental en todo el país, el Frente no gana en ningún lugar que no sea Montevideo y Canelones”. (Senador y secretario general del Partido Colorado, Andrés Ojeda, rueda de prensa, lunes 12)

“El Frente Amplio tuvo una votación muy alejada de sus expectativas”. (Politólogo Óscar Bottinelli, VTV Noticias, lunes 12)

“Mi hermano es un pajero (...). Yo no puedo estar manejando a mi hermano, pero es un pelotudo importante”. (Intendente electo de Soriano, Guillermo Besozzi, sobre su hermano Juan Andrés Besozzi, quien envió mensajes amenazantes a la periodista Patricia Madrid por Instagram, radio Universal, martes 13)

“Besozzi no pudo votarse y durante los próximos cinco años no se hará ningún favor a sí mismo. ‘Tengo que ir de frente, confesar que no metí mi lista en mi sobre de votación y aceptar que no tengo derecho a recibir ningún tipo de beneficio de mi parte’, declaró el jefe comunal”. (De la sección de humor de la diaria, miércoles 14)

“En cada lugar donde haya un salteño con problemas, ahí nos van a tener. Eso nos movió siempre. Eso nos tiene hoy aquí, arriba, adelante de un pueblo que se reveló”. (Intendente electo de Salto, Carlos Albisu, diario La Prensa, lunes 12)

“Si con esta dificultad detectada, Canelones creció lo que creció, en la medida que resolvamos la movilidad nos vienen a vivir 100.000 personas más en un ratito al departamento”. (Intendente electo de Canelones, Francisco Legnani, sobre los problemas de transporte entre Montevideo y ese departamento y su foco en encontrar soluciones, programa Doble click de Del Sol FM, lunes 12)

“El sindicato bancario sigue siendo el sindicato poderoso, que quizá no tuvo que hacer demostración de eso. Tuvimos que firmar convenios colectivos y tuvimos negociaciones muy duras. Siendo un sindicato poderoso, vos podés lograr cosas sin necesidad de tener que hacer movilizaciones fuertes. Sentándote en una mesa de negociación con seriedad y con responsabilidad”. (Nueva presidenta de la Asociación de Empleados Bancarios, María Eugenia Estoup, El Observador, sábado 10)

“Tenemos un problema de seguridad pública importante”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, programa, Doble click de Del Sol FM, jueves 8)

“Los científicos debemos divulgar las cosas que estudiamos con ahínco”. (Exrector de la Universidad de la República, Roberto Markarian, Montevideo Portal, jueves 8)

“Estoy en el momento justo para abrirme y contar mi historia”. (Actriz y comunicadora Claudia Fernández, El País, domingo 11)

“Yo me siento en tiempo extra: el promedio de vida es de 35 años. No cambió mucho con el progresismo, ni con la ley de identidad de género. ¿Cuánto dura una trava en pie?”. (Escritora transgénero argentina Camila Sosa Villada en entrevista con El País de Madrid, domingo 11)

“La muerte es inevitable, para qué tenerle miedo”. (Actor Robert De Niro en una suerte de entrevista ante público en el marco del Festival de Cannes, El País de Madrid, miércoles 14)

“Pepe, nos hiciste pensar, nos hiciste creer y nos enseñaste a entender las complejidades de la vida de una manera simple: viviéndola”. (Músico portorriqueño conocido como Residente en un mensaje de despedida a José Mujica, red social X, martes 13)

“Había compañeros muy valiosos, pero cuando el viejo agarraba la posta era impresionante ver los rostros de la gente. Sea en Plaza Lafone, en el Complejo América o en Malvín; en todos lados”. (Escritor y extupamaro Marcelo Estefanell al recordar las primeras mateadas del MLN en las que José Mujica ya mostraba sus dotes de comunicador, la diaria, miércoles 14)

“La influencia de Pepe trasciende las orientaciones políticas. Es un referente para la vocación política”. (Músico Jorge Drexler sobre José Mujica, entrevistado en la radio argentina Urbana, miércoles 14)

“Docenas de políticos que no tienen ninguna intención de imitar sus formas se deshacen en elogios a José Mujica”. (Título del diario satírico español El Mundo Today, miércoles 14)

“No me voy, estoy llegando”. (Frase del discurso de José Mujica el día que terminó su mandato presidencial y que militantes escribieron en carteles que acompañaron su cortejo fúnebre, miércoles 14)