Frases de la semana

“Que no sea otro Antel Arena”. (Indicación que dio el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, a técnicos de OSE y el Ministerio de Ambiente sobre los costos de la represa en Casupá para fortalecer el sistema de abastecimiento de agua potable, El País, martes 29)

“Con esa teoría, entonces, mejor no hagamos nada porque (de ese modo) molestamos menos”. (Ministro de Trabajo, Juan Castillo, en respuesta a las declaraciones de la senadora Bettiana Díaz sobre la propuesta de poner un impuesto de 1% al patrimonio del 1% más rico del país, programa de streaming Campaña del miedo, martes 29)

“Nada como una oposición firme para hacer valer los derechos de los uruguayos. Ojalá no sean tan testarudos en el futuro”. (Senador blanco Sebastián da Silva luego de que el gobierno decidiera dar marcha atrás a los cambios implementados en los pasaportes, sobre los que las embajadas de Alemania, Japón y Francia plantearon reparos, red social X, martes 29)

“El propio programa (del Frente Amplio) establece expresamente el criterio de mejorar la progresividad en la tributación y menciona el Impuesto al Patrimonio. ¿Se va a gobernar al margen del programa de gobierno?”. (Presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la iniciativa que promueve el movimiento sindical de un impuesto de 1% al 1% más rico, programa Arriba gente de Canal 10, miércoles 30)

“Cabildo no es socio de nadie, no tiene sentido actuar en bloque”. (Líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, radio Sarandí, jueves 24)

“La oposición no asumió que perdió, cree que hizo todo perfecto y se siente con derecho a criticar”. (Senadora frenteamplista Liliam Kechichian, Crónicas, jueves 24)

“Esta es una pelea del bien contra el mal. Es muy desequilibrada porque quien tiene todas las herramientas a la mano, quien está en el poder, las utiliza sin ningún reparo. Y las utiliza en todo sentido, desde las cuestiones morales para quebrarnos, hasta las materiales, como mandarnos a encarcelar”. (Líder opositor venezolano y excandidato a presidente Edmundo González Urrutia entrevistado por El País de Madrid, sábado 26)

“Francia procederá al pleno reconocimiento de Palestina como Estado”. (Fragmento de una carta entregada por el cónsul general de Francia en Jerusalén, Nicolas Kassianides, al presidente palestino Mahmud Abbas, jueves 24)

“La declaración del presidente francés no promoverá la paz en el Medio Oriente. No ayudará a derrotar la amenaza del terrorismo. Y lo más importante, ciertamente no ayudará a traerlos (a los rehenes israelíes) a casa más pronto”. (Presidente de Israel, Isaac Herzog, en un comunicado sobre la decisión del presidente francés, Emmanuel Macron, de reconocer a Palestina como Estado, viernes 25)

“Este nivel de estafa y lavado no ocurre solo porque tres personas dicen ‘voy a hacer esto’”. (Abogado Leonardo Costa, representante de los damnificados de Conexión Ganadera, la diaria, jueves 24)

“No creo que el señor intendente quiera ser recordado porque un padre se le murió encadenado a la puerta de la intendencia por no comer”. (Trabajador de la Intendencia de Cerro Largo Pablo Hernández, que se encadenó al edificio de la comuna tras ser despedido por la administración de Christian Morel, El Observador, lunes 28)

“Nos espera un semestre de luchas en varias trincheras”. (Presidente de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines, Danilo Dárdano, en una columna de opinión incluida en una publicación del sindicato, El Observador, martes 29)

“Un hombre de unos 35 años se encuentra subido a un árbol de la plaza Seregni y hay un despliegue de policías, bomberos y ambulancias en el lugar. (...) Negociadores policiales están tratando de que el hombre baje”. (Fragmento de una noticia publicada por Subrayado, miércoles 30)

“Cuando la ficción es la parte creíble de la historia”. (Título de un artículo de Brecha sobre la serie Menem, sobre la vida del expresidente argentino Carlos Menem, viernes 25)

“La OMS confirma que todo lo que nos hace felices y da sentido a nuestras vidas provoca cáncer”. (Título del diario satírico español El Mundo Today, sábado 26)

“Duele, duele porque ilusiona, pero ilusiona porque hay material. Les prometo que me vacié en la cancha, no se pudo”. (Futbolista de la selección uruguaya femenina Esperanza Pizarro tras la derrota en la semifinal de la Copa América frente a Brasil, redes sociales, martes 29)