Frases de la semana

“Lo siento como una suerte de culminación de un ciclo, en lo que es representar”. (Exvicepresidenta Beatriz Argimón al referirse al cargo en el exterior que le ofreció el presidente Yamandú Orsi, programa de streaming Políticamente incorrectas, martes 12)

“Capaz que se saltó a algún paso la gradualidad, porque hay otras acciones también. Me parece que se fue a lo duro”. (Intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, sobre la decisión del Partido Nacional de interpelar al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, por la compra de la estancia María Dolores en Florida, El Observador, miércoles 13)

“El pensamiento de la sociedad uruguaya ha evolucionado, mostrando una tendencia favorable sumamente marcada hacia la aplicación de la eutanasia”. (Diputado frenteamplista Luis Gallo durante el debate que terminó con la aprobación en esa cámara del Parlamento del proyecto denominado muerte digna, que busca regular la eutanasia, martes 12)

“El Partido Nacional tiene graves problemas internos, lo lamento mucho pero ellos mismos en la elección de su presidente (Álvaro Delgado) han tenido abucheos, se abuchean entre ellos, y frente a una situación de una interna que no resuelven, vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque”. (Vicepresidenta Carolina Cosse al atribuir principalmente a diferencias con el Partido Nacional la decisión de dejar en suspenso una propuesta de festejo por 100 años del Poder Legislativo con espectáculos musicales, rueda de prensa, viernes 8)

“Todo lo que toca Cosse lo funde. Tiene esa compulsión por el gasto faraónico con plata ajena”. (Senador blanco Javier García sobre la vicepresidenta Carolina Cosse, en el marco de la discusión por una propuesta de festejo de los 100 años del Poder Legislativo con un costo estimado de US$ 200.000, Canal 5, viernes 8)

“Graciela Bianchi, Sebastián da Silva y Bettiana Díaz serán los encargados del espectáculo por el aniversario del Palacio Legislativo. ‘No tenía sentido pagarles a artistas cuando en el propio Parlamento tenemos a algunas de las celebridades que más entretienen a los uruguayos’, consideró un legislador”. (De la sección de humor de la diaria, viernes 8)

“No podemos permitir, porque estamos en una república, que se use los dineros públicos para hacer un templo, un santuario a Mujica. Un santuario al Pepe. Un santuario al santo Pepe”. (Senador blanco Sebastián da Silva al referirse en la interpelación al ministro de Ganadería, Alfredo Fratti, a la decisión del Instituto Nacional de Colonización de comprar la estancia María Dolores, miércoles 13)

“No nos podemos acostumbrar a ese relato de la mentira. No les vamos a permitir que se cuestione al mejor gobierno de los últimos años, que fue el del Partido Nacional, de ninguna manera. Lo vamos a defender con uñas y dientes, porque nos sentimos orgullosos de haber dirigido este país y en la forma en la que lo hicimos”. (Senador blanco José Luis Falero, exministro de Transporte, durante el acto de conmemoración por los 189 años del Partido Nacional, domingo 10)

“Lo escuché ayer y no podía creer que nada menos que en el cumpleaños de un partido político se diga que la vocación es trancar. Creo que hubo ahí un error de apreciación”. (Presidente Yamandú Orsi, consultado en rueda de prensa sobre el discurso de Álvaro Delgado en el aniversario del Partido Nacional, lunes 11)

“A los inmigrantes pobres les abrimos la puerta como corresponde, le damos todo el apoyo estatal. A la inmigración virtuosa, la que elije el Uruguay para vivir, que gasta fortunas en su opción dando empleo, invirtiendo y pagando impuestos la corremos por esta medida. La izquierda es incorregible. No aprenden más”. (Senador nacionalista Sebastián da Silva, al comentar la propuesta del Ministerio de Economía de analizar un instrumento para gravar las utilidades de los depósitos en el exterior de residentes en Uruguay, red social X, jueves 7)

“Hoy, en esta sociedad cansada, las chances se achican día a día para algunos, mientras que quienes podrían generarlas disparan. Deberíamos pensar si de verdad queremos un país de burócratas y enchufados al Estado, o un país dinámico que reparta oportunidades”. (Abogado, exinspector nacional de Trabajo y columnista Tomás Teijeiro, El País, viernes 8)

“Cuando se toca el bolsillo de los más ricos, cuya ideología es la ideología dominante en la sociedad, ponen el grito en el cielo, y esta cosa tibia, moderada, de un 1% al patrimonio de los más ricos —cuando hoy es de un 0,1% el promedio del impuesto al patrimonio— levanta los mil discursos del poder”. (Presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sobre la propuesta de gravar con un 1% al 1% más rico de la población, discurso en el acto del paro del martes 12)

“Esta es la mejor manera de terminar la guerra y la mejor manera de terminarla rápidamente”. (Primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, al defender en conferencia de prensa su planificada toma militar de la ciudad de Gaza, domingo 10)

“Estamos ante una catástrofe humanitaria de escala inimaginable. Si estos planes se implementan, el sufrimiento de la población será aún más insoportable”. (Miroslav Jenca, subsecretario general para Europa, Asia Central y Latinoamérica del Departamento de Asuntos Políticos de las Naciones Unidas, sobre el plan del gobierno de Israel de tomar el control total de Gaza, domingo 10)

“Mi objetivo es exprimir al personaje hasta que se le caiga el último centavo”. (Comunicador y humorista Pablo Fabregat, refiriéndose a su personaje Tío Aldo, El Observador, sábado 9)

“Antes de tomarme en serio la música, me tomé en serio el dibujo”. (Músico y artista plástico uruguayo Pedro Dalton, El Observador, viernes 8)