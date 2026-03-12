Frases de la semana

“Le dimos la chance, no pueden decir que no le dimos la chance. Mirá, ya te avisamos, tarjeta amarilla, esta interpelación es tarjeta amarilla, ojo que después viene la roja”. (Senador colorado Pedro Bordaberry sobre su propuesta de interpelar en la Cámara de Senadores al ministro del Interior, Carlos Negro, Arriba gente de Canal 10, lunes 9)

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Una profunda indignación, una profunda tristeza, impotencia, porque el Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a las infancias evidentemente fallaron”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, al referirse en rueda de prensa al homicidio de un adolescente de 15 años asesinado a golpes por su padre, martes 10)

Parlamento Fiscal sostiene que el ejercicio de la abogacía por parte de Ojeda “contraviene” la Constitución

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que, cuando nos ha propuesto que entre el Ejército de Estados Unidos a México, hemos dicho que no. Porque es la verdad. Hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no”. (Presidenta de México Claudia Sheinbaum, durante una conferencia en el Palacio Nacional, lunes 9)

“Fue y es muy difícil ser feminista dentro de la izquierda”. (Patricia González, columna de opinión en la diaria, domingo 8)

“Tenemos que volver a insistir mucho en la autonomía económica, porque no hay país que crezca con tantas mujeres fuera del mercado de trabajo, formal e informal”. (Directora del Instituto Nacional de las Mujeres, Mónica Xavier, la diaria, lunes 9)

“En medio de esta realidad cruel, las feministas tenemos el desafío y la potencia de mostrar que otro camino, otra vida y otra convivencia son posibles”. (Fragmento de la proclama de la Intersocial Feminista para el Día Internacional de la Mujer, domingo 8)

“Prefiero mentir en esto que no tener recursos luego para hacer transferencias para niños y niñas. Prefiero no cumplir esto que no cumplir con el bono escolar o con que los trabajadores tengan un poco más de salario o con que los jubilados tengan un adelanto o con que una buena parte de los trabajadores puedan volver a jubilarse a los 60 años”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, al argumentar que el contexto económico los llevó a promover cambios impositivos pese a la promesa de Yamandú Orsi durante la campaña de que no habría nuevos impuestos, programa Al weso del canal de YouTube Aweno, jueves 5)

“La lentitud es más bien un estilo presidencial”. (Politólogo Adolfo Garcé, al evaluar el primer año de gobierno del presidente Yamandú Orsi, la diaria, viernes 6)

“El poder de (Yamandú) Orsi como presidente es mucho más fuerte que el que tuvieron Vázquez y Mujica”. (Politólogo Óscar Bottinelli, entrevistado por El País, domingo 8)

“Siempre dije que era inocente. Me hicieron pasar mal”. (Intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, luego de que fuera archivada una denuncia judicial en su contra, Telemundo, jueves 5)

“Están defendiendo y militando una estafa en el Parlamento”. (Prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, al referirse a la postura de algunos referentes de la oposición en el caso Cardama, Arriba gente de Canal 10, miércoles 11)

“Yo no distingo una vaca de un ternero”. (Marcela Carrasco, hija de Pablo Carrasco, al declarar ante el fiscal Enrique Rodríguez por el caso de Conexión Ganadera, la diaria, sábado 7)

“Montevideo sigue entre la basura”. (Senador blanco Martín Lema al cuestionar la gestión de la recolección de basura de la Intendencia de Montevideo, rueda de prensa, martes 10)

“El panorama es tan lejano que realmente veo complicada esa negociación”. (Intendente de Montevideo, Mario Bergara, sobre la negociación salarial con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales, cuyas medidas sindicales están afectando la recolección de basura, Desayunos informales de Teledoce, miércoles 11)

“Aquello de que lo político está por sobre lo jurídico es la definición, diría, no sé si desfachatada, cosmética, soberbia, disimulada, kirchnerista, emepepista y mujiquista, lulista y progresista, de un atropello a las normas, de una avance sobre la Constitución”. (Periodista Danilo Arbilla, en su columna semanal en El País, sábado 7)

“Vengo una semana a deslomarme a Nueva York; quería que me acompañe”. (Jefe de gabinete de Argentina, Manuel Adorni, luego de que un diputado lo cuestionara por viajar junto con su esposa en el avión presidencial para participar del evento Argentina Week en Nueva York, canal A24, martes 10)

“Muy honrado y agradecido por la confianza del ministro de Economía, Luis Caputo. He aceptado este desafío desde un lugar estrictamente técnico y porque creo que se trata de un plan de estabilización y de reformas que puede contribuir a cambiar el rumbo de la Argentina y mejorar la vida de millones de personas que durante décadas han sufrido el azote de la inflación y de crisis recurrentes”. (Economista Ernesto Talvi tras aceptar asesorar al ministro de Economía argentino, red social LinkedIn, domingo 8)

“Quiero ser clara: no se debe llorar por el régimen iraní que ha infligido muerte e impuesto represión a su propio pueblo. Y que ha causado devastación y desestabilización en toda la región a través de sus aliados armados con misiles y drones”. (Presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen en la conferencia global de embajadores europeos, lunes 9)