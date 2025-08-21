Frases de la semana

“A veces uno no dimensiona el tamaño de las cagadas”. (Senador Sebastián da Silva al llamar en vivo a Radio Universal, donde estaba siendo entrevistado el senador frenteamplista Nicolás Viera, y pedirle disculpas por haberle dicho “puto de mierda”, programa Punto de encuentro, viernes 15)

“Hoy no hay conflicto de interés en relación a ASSE, ni directa ni indirectamente. Como consultante privado no se vincula con ASSE y no hay conflicto de interés”. (Ministra de Salud Pública Cristina Lustemberg en respaldo al presidente de ASSE (Administración de los Servicios de Salud del Estado), Álvaro Danza, luego de conocerse que el jerarca brinda atención médica en mutualistas privadas, El Observador, lunes 18)

“Creo que podremos organizar una reunión trilateral, y cuando lo hagamos tendremos chances razonables de terminar la guerra”. (Presidente de Estados Unidos Donald Trump, que procura mantener una reunión con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski y con el ruso Vladímir Putin, CNN, lunes 18)

“Para un gobierno de izquierda reducir la desigualdad es un aspecto crucial, elemental, pero lo tengo que hacer factible. Lo peor que podemos hacer es crear una sociedad igualitarista pero con bajos niveles de prosperidad, lo cual haría a mucha gente muy infeliz”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, entrevistado en el programa radial En perspectiva de Radiomundo, miércoles 20)

“Es prácticamente un saludo a la bandera, no habla de apoyo ni rechazo”. (Diputado colorado Walter Cervini sobre la moción aprobada con votos de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, tras la interpelación al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, miércoles 20)

“Ellos no dudan en llevar adelante acciones de este tipo. (…) Bueno, nosotros tampoco vamos a dudar”. (Prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, al afirmar que no dudarán en promover auditorías sobre la gestión anterior y aludir a iniciativas promovidas por la oposición como la creación de una comisión investigadora en el Parlamento por la compra del Instituto Nacional de Colonización de la estancia María Dolores, charla en un comité de base recogida por la diaria, sábado 16)

“El presidente de ASSE atiende pacientes en dos mutualistas cuando la ley se lo prohíbe”. (Informe de la periodista Patricia Madrid en el programa Así nos va de Radio Carve, en el que informó que el presidente de ASSE, Álvaro Danza, atiende a pacientes en Médica Uruguaya y la Asociación Española, lunes 18)

“Al canciller este, con su soberbia y su mostrar que no es judío, cuando es judío, le cae pesado, fuerte, el tema este de tener algo con Israel”. (Asesor de la Oficina de Innovación de Uruguay en Israel, Salomón Vilensky, tras renunciar a su cargo molesto con la decisión del canciller, Mario Lubetkin, de dejar en suspenso un acuerdo entre la Agencia Nacional de Investigación e Innovación y la Universidad Hebrea de Jerusalén, Canal 10, lunes 18)

“La intervención de los políticos es lamentable, porque no podemos ponernos a definir si el ministerio de justicia sí o no según quién vaya a ser ministro. Esa es una cuestión muy circunstancial, estamos hablando de un órgano que va a permanecer. No podemos definir el órgano por un titular que va a ser eventual”. (Nueva directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos Mariana Motta sobre la eventual creación de un ministerio de justicia, la diaria, lunes 18)

“Creo que uno de los grandes desafíos de las dirigencias y las élites políticas en lo que viene es manejar la tecnología bien y a tratar de evitar ingenuidades”. (Excanciller del anterior gobierno Omar Paganini, entrevistado por Seré curioso de Montevideo Portal, viernes 15)

“Hay que volver a la capacidad de volverse un poco loco”. (Actor argentino Leonardo Sbaraglia entrevistado en el programa Se arregla el mundo, canal de streaming Ola, viernes 15)

“Nuestra obsesión es la seguridad de nuestros pasajeros. Nuestra pasión está puesta en darles el mejor servicio. Lamentamos este tipo de actitudes que nada tienen que ver con el deporte”. (Publicación de la empresa Aerolíneas Argentinas tras conocerse un video del plantel de Peñarol saltando y golpeando los asientos del avión en el que se trasladaban a Buenos Aires para el partido ante Racing por Copa Libertadores, red social X, martes 19)

“Si vas a cobrar ese penal, tenés que cobrar 10 penales por partido”. (Director técnico de Peñarol, Diego Aguirre, tras la derrota frente a Racing de Avellaneda que dejó a su equipo eliminado de la Copa Libertadores, conferencia de prensa, martes 19)

“Es una dosis de alivio importante”. (Vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, sobre la eliminación de Peñarol de la Copa Libertadores, La mañana del fútbol en El Espectador Deportes, miércoles 20)

“En Uruguay somos muchos músicos, pero a la vez muy pocas personas”. (Artista uruguaya Ino Guridi, Montevideo Portal, jueves 14)

Quiero dejar claro que pretendo usar estos ingresos por mis obras, así como en general la plataforma pública que tengo, para apoyar a Acción Palestina y a toda acción directa contra el genocidio de cualquier modo que pueda. Si el Estado británico considera esto ‘terrorismo’, quizá debería investigar a las organizaciones sombrías que siguen promoviendo mi trabajo y financiando mis actividades, como WH Smith y la BBC”. (Escritora irlandesa Sally Rooney anuncia que dedicará los ingresos por derechos de autor de sus obras para financiar a la organización activista Acción Palestina, prohibida por el gobierno británico, The Irish Times, sábado 16)