Frases de la semana

“Es la expresión más cruel y desgarrante de la violencia de género”. (Ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sobre caso de violencia vicaria protagonizado por un hombre de 28 años en Soriano que se llevó a sus hijos por la fuerza de la casa de su expareja y los asesinó al hundirse con ellos en el arroyo Don Esteban dentro del auto, VTV, viernes 5)

“Desde acá y hoy, le digo a Milei que tenemos imperiosamente que reunirnos. Como autoridad de la provincia donde habita el 40% de los argentinos y argentinas espero mañana el llamado. Tené el coraje y la valentía de reunirte para trabajar”. (Gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en un discurso tras conocerse la victoria del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia, domingo 7)

“Soy consciente de que será difícil conseguir mayorías. Y sé que cualquier medida será excesiva para algunos. E insuficiente para otros”. (Presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, al anunciar ante el Parlamento Europeo que va a plantear la suspensión parcial del acuerdo de asociación entre la Unión Europea e Israel, miércoles 10)

“Hoy estamos todos muy mal, el Estado está en falta, el Estado en general”. (Secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez, al dirigirse a un grupo de mujeres que hicieron una manifestación frente a Torre Ejecutiva por el caso de violencia vicaria en el que un hombre asesinó a sus dos hijos al hundirse con ellos en el arroyo Don Esteban dentro del auto, viernes 5)

“Este gobierno no fue electo para hacer un corte del gasto público; esa no fue la agenda por la que la gente votó en Uruguay. La agenda por la que la gente votó en Uruguay fue la de un gobierno de izquierda que no suele hacer un ajuste fiscal por el lado del gasto, y eso es muy importante que lo tengamos presente”. (Ministro de Economía, Gabriel Oddone, al concurrir a la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados para defender el proyecto de ley de Presupuesto, lunes 8)

“El gobierno en alerta ante posible escasez de eufemismos para ‘aumento de impuestos’”. (Título de un artículo de la sección humorística de la diaria, miércoles 10)

“Habíamos pensado en bastante más, bastante más… No fue posible, y no fue posible seguramente para ninguna de las carteras. Dentro de todo hemos sido, de alguna forma, beneficiados con respecto a otros sectores”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, al referirse durante un acto del Frente Amplio en el Centro de Protección de Choferes a los recursos previstos para su cartera en el proyecto de ley de Presupuesto, la diaria, martes 9)

“Vamos a hacer que este partido se ensanche para ser de nuevo opción en el 2029”. (Presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, al anunciar una serie de recorridas por el interior del país en el marco del tradicional homenaje al caudillo Aparicio Saravia en Masoller, domingo 7)

“En función de nuestra posición principista, y él en una posición negociadora, se queda con las llaves del Parlamento. Es el pívot del Parlamento, que no lo es Identidad Soberana”. (Diputado del partido Identidad Soberana Gustavo Salle sobre el diputado de Cabildo Abierto Álvaro Perrone, programa Fácil desviarse de Del Sol FM, jueves 4)

“Cuando llegás a la cúspide, trabajás en soledad, porque el monopolio que vos tenés es el no”. (Jorge Jourdan, director de VBG, programa Empresarios de acá de Nuevo Siglo Cable, viernes 5)

“Lo ocurrido en Argentina el pasado fin de semana debe ser motivo de reflexión de este lado del Río de la Plata. La estrategia electoral de La Libertad Avanza, impulsada por el presidente Javier Milei, fracasó”. (Senador colorado Pedro Bordaberry al compartir en sus redes sociales un análisis en el que vincula lo sucedido en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires con el debate en Uruguay sobre si la oposición en Uruguay debe presentarse unida como Coalición Republicana en las elecciones nacionales, martes 9)

“Hemos tenido una clara derrota. Y si alguien quiere empezar a reconstruir y salir adelante, lo primero que hay que aceptar son los resultados”. (Presidente argentino Javier Milei tras conocerse la derrota de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, domingo 7)

“Bombardear unilateralmente Catar, una nación soberana y un aliado cercano de Estados Unidos, que trabaja arduamente y se arriesga valientemente con nosotros para negociar la paz, no contribuye a los objetivos de Israel ni de Estados Unidos. Sin embargo, eliminar a Hamás, que se ha beneficiado de la miseria de quienes viven en Gaza, es un objetivo loable”. (Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un comunicado en sus redes sociales sobre un ataque realizado por Israel contra dirigentes de Hamás en Doha, martes 9)

“Correr como evidencia de un estado de ánimo que implica entusiasmo y liberación creativa. Cuando uno dice que un jugador debe correr, la interpretación es vinculada con la parte defensiva, y los grandes esfuerzos se hacen desmarcando”. (Director técnico de la selección uruguaya de fútbol, Marcelo Bielsa, al dar una explicación sobre la importancia de la intensidad en el fútbol, conferencia de prensa, jueves 4)