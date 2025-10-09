Frases de la semana

“Esto es Uruguay, la cercanía es lo fundamental. Yo estoy muy confiado en el trabajo que hace el Ministerio de Trabajo, pero hay veces que tenemos que dar un paso más”. (Presidente Yamandú Orsi, en referencia al conflicto gremial en el Puerto de Montevideo por la implementación de un nuevo sistema tecnológico en la Terminal Cuenca del Plata, Telemundo, lunes 6)

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

“Si te querés quedar con el chisme, ahí sí que es tu problema”. (Paisajista, emprendedora y ex primera dama Lorena Ponce de León, El Observador, viernes 3)

“Se atacó a una buena fiscal que está ejerciendo su cargo a cabalidad. Hay que tener cuidado; si empezamos a atacar las instituciones...”. (John Pérez Brignani, presidente de la Suprema Corte de Justicia, sobre el atentado contra Mónica Ferrero, Montevideo Portal, jueves 2)

“Humberto de Vargas será destinado a la custodia de Mónica Ferrero”. (Título de una columna de humor de la diaria, en referencia a una pelea que el conductor mantuvo con el sindicalista Gustavo Ricci, lunes 6)

“El Estado tiene que hacer lo que entiende correcto, no lo que los delincuentes quieren que hagamos. Si no, estamos actuando como reacción a lo que hacen los delincuentes y en definitiva son ellos los que nos están marcando la agenda”. (Prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, la diaria, sábado 4)

“No podemos resignarnos, reducir los homicidios es posible y es urgente”. (Ministro del Interior, Carlos Negro, durante una actividad sobre seguridad pública, Montevideo Portal, martes 7)

“Esto que nos están vendiendo no es de izquierda. Los que tienen que escuchar hoy no están acá. No se está cumpliendo el programa. Se ganó por izquierda pero se está gobernando por derecha”. (Crítica a la administración de Yamandú Orsi señalada por Ana Antúnez, una docente de Maldonado que participó el último sábado en una reunión de las bases frenteamplistas, El País, domingo 5)

“No podría pasar, y yo no quiero pensar que, según quien esté en el banquillo de los acusados, leemos la justicia. Parecería que, según de qué partido se es, se ve la justicia. No quiero que pase para nadie”. (Intendente de Soriano, Guillermo Besozzi, respecto a la votación dividida en la Corte Electoral que resolvió no inhabilitarlo en su cargo, Telenoche, martes 7)

“El ‘fantasma’ de Conexión Ganadera provoca nuevos controles: MGAP estudia cambios en la trazabilidad del ganado”. (De un artículo de El País, martes 7)

“Están en una misión humanitaria, no cometieron ningún delito, no son terroristas, no hicieron ninguna cosa que justifique, mi hija está secuestrada por el Ejército de Israel”. (Mabel García, madre de Ana Zugarramurdi, una de las uruguayas a bordo de la Flotilla Global Sumud, que fue finalmente liberada por Israel, la diaria, jueves 2)

“A mí me causa bastante risa que la Cancillería gaste tiempo en estar atento a este tipo de propaganda esnobista que lo único que hace es tratar de que la gente supere algún problema de autoestima. Son nenes de mamá y papá que están jugando a ser hippies arriba de un velero, un mes en el Mediterráneo. La plata del Estado uruguayo debería ser para los pobres, no para gente que quiera popularidad en la playa sur del Cabo Polonio”. (Senador del Partido Nacional Sebastián da Silva, sobre los uruguayos detenidos en la flotilla con destino a Gaza, El País, lunes 6)

“Fue un día glorioso”. (Comunicado del grupo terrorista palestino Hamás, en referencia a los dos años de la invasión a Israel realizada en 2023, que culminó con miles de fallecidos y el secuestro de cientos de israelíes, Infobae, martes 7)

“No hay justificación posible para el terrorismo. No hay causa política, nacional ni religiosa que legitime el accionar de Hamás. El 7 de octubre de 2023 fue mucho más que un ataque contra Israel: fue un ataque contra la humanidad, contra los valores universales de la vida, la libertad y la dignidad humana. Fue un intento deliberado de quebrar el espíritu de un pueblo y de sembrar el miedo y el odio en el mundo entero”. (Comunicado de la B’nai B’rith Uruguay a dos años del ataque de Hamás en Israel)

“Milei encabezó en su adolescencia una fugaz banda de rock llamada Everest y es posible que este lunes cumpliese un sueño pendiente”. (De un artículo de El País de España sobre el concierto musical que el presidente argentino, Javier Milei, encabezó con otras figuras de su gobierno como parte de la campaña electoral de elección de diputados en la provincia de Buenos Aires, martes 7)

“En este momento, el jefe del Estado tiene dos caminos posibles: la dimisión o la disolución”. (Marine Le Pen, líder de Agrupación Nacional, en referencia al presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien atraviesa una delicada crisis política tras perder su mayoría en la Asamblea Nacional y la renuncia de su primer ministro, Sébastien Lecornu, BBC Mundo, martes 7)

“No deberíamos perder ese contenido”. (Vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, sobre la licitación de los derechos de televisación del fútbol, la diaria, viernes 3)

“Uso el cannabis como medicina. Lo que ellos consideran drogas, yo lo considero medicina. Son culturas diferentes”. (Exbasquetbolista estadounidense Jarred Shaw, detenido en Indonesia en mayo tras el hallazgo de productos con cannabis en su domicilio y acusado de tráfico de drogas, un delito que en ese país asiático puede implicar cadena perpetua o incluso la pena de muerte, The Guardian, domingo 5)

“Sabía que no me iba a morir de eso”. (Alejandro Lembo, exfutbolista de Nacional y de la selección uruguaya, respecto a su batalla desde hace más de un año contra el mieloma múltiple, El Espectador Deportes, martes 7)