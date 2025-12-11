Frases de la semana

“Les adelanto a los editores que hoy va a ser un gran porrazo discursivo porque así va a ser mi tónica de acá a cinco años más adelante. Si no se entiende, se explica, porque mi vocación docente tiene eso. Lo políticamente correcto, confieso, me tiene un poco cansado. Voy a ser yo mismo y decir lo que pienso una y otra vez”. (Presidente Yamandú Orsi, al revindicar su forma de expresarse públicamente ante críticas que le señalan “tropiezos discursivos o torpezas”, almuerzo de ADM, martes 9)

“Es realmente muy difícil poder pensar en hacer las cosas peor”. (Ministra de Defensa, Sandra Lazo, al hacer un repaso de las dificultades del astillero español Cardama en el cumplimiento de la garantía exigida por el contrato para la venta de dos patrulleras oceánicas al Estado uruguayo, interpelación en la Cámara de Senadores, miércoles 10)

“El boicot contra el contrato empezó apenas se firmó y se puso en práctica cuando asumieron”. (Senador blanco Javier García, al acusar al Frente Amplio, durante la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, de intentar “tirar abajo” el contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos patrulleras oceánicas, miércoles 10)

“Que el presidente de la República no mire para el costado habla muy bien de él”. (Líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, sobre la decisión de Yamandú Orsi de pedir una reunión con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, a la que llevó informes sobre el estado de salud de militares presos en la cárcel de Domingo Arena, Desayunos informales de Teledoce, viernes 5)

“No tendríamos que estar hablando de esto, porque esto es de la órbita de la Justicia. Los militares condenados han hecho siempre lo posible por salir, eso puede ser lógico. Pero el sistema político ha accedido siempre a tratarlos como algo especial y privilegiado. ¿Por qué no hablan así de otros presos que mueren en prisión por enfermedades que no se han atendido y no conocemos?”. (Elena Zaffaroni, sobre la reunión en la que el presidente Yamandú Orsi llevó al presidente de la Suprema Corte de Justicia informes sobre el estado de salud de militares presos en Domingo Arena, programa Lado b de TV Ciudad, lunes 8)

“La sola visita de cortesía en este contexto genera un mensaje ambiguo hacia la ciudadanía y proyecta una deferencia injustificada hacia quienes integraron un aparato criminal que actuó al margen de la legalidad democrática”. (Comunicado de la organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos sobre la reunión que mantuvo el presidente Yamandú Orsi con el presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez, en la que llevó informes sobre el estado de salud de militares presos en la cárcel de Domingo Arena, jueves 4)

“Tenemos que achicar la distancia entre lo que decimos y lo que hacemos”. (Ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, la diaria, jueves 4)

“Lo que menos queremos es que Ojeda pierda su banca. Lo que no queremos es que ningún político pueda por su poder hacer lo que se le antoje”. (Presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, sobre la discusión respecto a la presunta violación de la Constitución del senador Andrés Ojeda al representar a un cliente como abogado ante la Fiscalía, Desayunos informales de Teledoce, miércoles 10)

“Lo que sí me parece que es una barbaridad, y espero que no vayan por ese camino, es esa tesis que esgrime alguno, diciendo que por mayoría simple el Senado podría expulsar a un senador. Eso es algo que nunca sucedió. Siempre se necesitan dos tercios, ninguna mayoría circunstancial en el Senado puede andar expulsando legisladores, eso está mal”. (Senador colorado Pedro Bordaberry, al aludir a un informe jurídico que el constitucionalista José Korzeniak hizo para el Frente Amplio sobre la presunta violación de la Constitución del senador Andrés Ojeda al representar a un cliente como abogado ante la Fiscalía, rueda de prensa, martes 9)

“El intento de destituir al senador Andrés Ojeda revela lo peor del autoritarismo. Hacer decir a la Constitución lo que no dice para echar a un senador opositor, a sola firma y en forma sumaria. Descabellado y antidemocrático”. (Senador del Partido Nacional Javier García, en la red social X, citado por Montevideo Portal, martes 9)

“Bienvenido el diálogo”. (Presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, al confirmar que mantuvo un diálogo telefónico con su par norteamericano, Donald Trump, El Observador, jueves 4)

“Es una dictadura”. (Dirigente sindical de la lista 70 de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, en referencia a la dirección de ese gremio, El País, jueves 4)

”No se equivoquen: esto no es solo un acuerdo comercial catastrófico que podría destruir nuestra industria creativa. Es una crisis constitucional agravada por el demostrado desprecio de la administración por la ley”. (Actriz Jane Fonda sobre la oferta que realizó Netflix para comprar Warner Bros. Discovery, en una declaración de la organización Committee for the First Amendment en Instagram, sábado 6)

“Lo que tengo es que no va a venir ahora”. (Vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, en referencia a la posibilidad de que el futbolista Luis Suárez retorne a ese club, El País, martes 9)

“Ronald (Araújo) ha levantado la mano y ha dicho basta y creo que el club hace muy bien en escucharle, darle el tiempo que sea necesario. Creo que todos los aficionados al fútbol en España deberíamos reflexionar un poco”. (Exfutbolista del Barcelona Gerard Piqué, sobre la situación del jugador uruguayo de ese club, Ronald Araújo, que pidió no ser tenido en cuenta por un tiempo por salud mental, diario Sport, lunes 8)