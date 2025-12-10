Peritaje concluye que la renovación de la garantía enviada por Cardama fue falsificada

El miércoles 22 de octubre, Mario Cardama envió un correo al Ministerio de Defensa con la renovación de una garantía exigida en el contrato que firmó para la construcción de dos patrullas oceánicas ( OPV , por sus siglas en inglés). La falta de esa renovación fue la razón por la cual el gobierno había intentado ejecutar el aval y cobrar más de 4 millones de euros y se encontró con que el Estado uruguayo podía haber sido víctima de un fraude .

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Mientras el Poder Ejecutivo preparaba la conferencia de prensa en la que denunciaría un posible fraude contra el Estado uruguayo en la contratación del astillero Cardama para la construcción de las patrullas, esa tarde y con ese mail Mario Cardama intentó desactivar la estrategia del gobierno. Ese movimiento, sin embargo, podría tener consecuencias opuestas a las buscadas por el dueño de la compañía española.

Cardama envió aquella tarde al Ministerio de Defensa un mail con la renovación de la garantía que había recibido el astillero de parte de EuroCommerce Bank. La falta de esa renovación fue la razón que encontró el gobierno para ejecutar la garantía, lo que no pudo hacer porque EuroCommerce era una empresa de papel y no una institución financiera real.

Una pericia desarrollada por el Ministerio del Interior concluyó que el documento de renovación que envió Cardama a Defensa es una falsificación, según supo Búsqueda . Detectó que la firma y el sello que lucen al final del documento fueron probablemente copiados de la garantía original y pegados en la renovación.

Ese análisis es uno de los elementos que el gobierno presentará como parte de su estrategia durante la interpelación que enfrenta este miércoles la ministra de Defensa, Sandra Lazo. Su comparecencia fue solicitada por la oposición luego de que el Poder Ejecutivo anunciara que rescindiría el contrato firmado con Cardama por 82 millones de euros para construir dos OPV.

Una garantía dudosa

La garantía de fiel cumplimiento de EuroCommerce Bank por más de 4 millones de euros era clave para que el contrato entre Cardama y el Estado uruguayo comenzara a operar. Es ahora, además, el centro de una controversia jurídica y política en Uruguay.

Si bien el contrato le otorgaba 45 días, Cardama demoró 11 meses en conseguir ese aval, gracias a que el gobierno le extendió varias prórrogas. El Ministerio de Defensa liderado por Armando Castaingdebat aprobó la garantía de EuroCommerce Bank un día antes del balotaje y pese a las advertencias del estudio Delpiazzo Abogados, contratado por la secretaría de Estado para asesorar en el proceso.

El contrato exigía a Cardama que renovara esa garantía un año más tarde. La actual administración consideró que ese requisito no fue cumplido e intentó ejecutar el aval. Cuando fue a la dirección que figuraba en el documento y en la web de EuroCommerce Bank, se encontró con que ahí funcionaba una inmobiliaria.

Con esos y otros elementos, el presidente Yamandú Orsi anunció el 22 de octubre que el Estado uruguayo podría haber sido víctima de un fraude o estafa y que iniciarían el proceso de rescisión del contrato. Días más tarde, presentó una denuncia penal en Fiscalía.

Un posible “copy-paste”

El mismo día de la conferencia de prensa, Cardama envió una copia de la renovación, con la intención de evitar el proceso de rescisión. El dueño de Cardama dijo ese miércoles a Búsqueda, después del anuncio del gobierno, que le había mandado la garantía que reclamaba el gobierno mediante un correo electrónico dirigido a la ministra de Defensa, Sandra Lazo. A El Observador le dijo que había renovado la garantía el 26 de setiembre, pero se olvidó de entregarla al gobierno.

“Adjunto les envío renovación del aval de fiel cumplimiento hasta el 22 de octubre del 2026”, dice el correo. Y agrega: “El original les será entregado físicamente la semana que viene en el ministerio”.

Pero de acuerdo a la pericia del Ministerio del Interior que recibió el gobierno, el documento que envió Cardama, y al que accedió Búsqueda, está fraguado.

Además de un error en la fecha —dice 26 de setiembre de 2024 y no de 2025—, hay inconsistencias en el fragmento que lleva la firma. El análisis de los documentos revela que la parte final de la renovación, donde están el sello y la rúbrica, es igual al fragmento final de la garantía original.

Los técnicos descartaron que el motivo sea que se trata de una firma digital o de una plantilla usada por EuroCommerce Bank para confeccionar sus documentos. Tampoco sería una nueva firma y sello porque caen “exactamente” en el mismo lugar, lo que es prácticamente imposible. Además, se nota un salto en el texto, en su color y “nitidez”, detalló una de las fuentes que leyó la pericia.

Fragmento Garantia Fragmento de la garantía original de EuroCommerce Bank

Fragmento renovacion Fragmento de la renovación enviada el 22 de octubre por Cardama, donde el peritaje detecta la posible falsificación.

Parece ser un “copy-paste” de un documento a otro, resumió uno de los informantes.

Garantia_Cardama_EUROCOMMERCE

Renovación_Garantía

Otra posible falsificación

Esa renovación no es el único documento bajo sospecha de haber sido fraguado. Búsqueda informó el 27 de octubre que un notario español sospechaba que un acta notarial con su nombre, usada por Cardama para probar que la garantía de EuroCommerce Bank era válida, había sido falsificada.

Tras la publicación de Búsqueda, el notario Luis Calabuig Leyva presentó una denuncia en la Policía española. A raíz de esa controversia, el gobierno solicitó un informe semanas atrás que concluye que las actas notariales serían falsas.

EuroCommerce Bank fue disuelta por la autoridad reguladora británica el 11 de octubre. La compañía, domiciliada en Londres, estaba en proceso de liquidación por diversos incumplimientos. Además, los documentos públicos mostraban que en los últimos años no tuvo actividad económica ni empleados.

La interpelación

La oposición, y en particular el Partido Nacional, considera que la decisión del gobierno de rescindir el contrato de las patrullas, la primera de las cuales está en proceso de construcción, es una estrategia política. Por eso decidió interpelar a Lazo.

“Este gobierno está más dedicado a destruir lo que encontró que a construir”, dijo el expresidente Luis Lacalle Pou el 27 de octubre en rueda de prensa. “Arrastraron al presidente a una operación política, no me cabe la menor duda. No tengo prueba, tampoco duda", agregó, y consideró que "no hay estafa ni fraude”.

La interpelación de este miércoles es encabezada por el exministro de Defensa, Javier García, quien tuvo un rol clave en la contratación de Cardama. “Quienes no quieran los patrulleros y frenan la construcción son funcionales a que el narcotráfico avance y Uruguay no tenga control de su mar”, declaró el exjerarca el 17 de noviembre, el día que anunciaron la fecha de la interpelación.