El gobierno prevé crear una agencia de inteligencia con funciones operativas, entre ellas contravigilancia

A partir del año que viene, el Poder Ejecutivo comenzará a trabajar en la posible creación de una agencia de inteligencia, una capacidad con la que el país todavía no cuenta y que fue definida como relevante por el propio presidente Yamandú Orsi. La intención del gobierno es llevar la propuesta al Parlamento y poder tener a la nueva institución en funcionamiento antes del cierre del período.

“Dije y sostengo que Uruguay debe caminar decididamente hacia la creación de una agencia nacional de inteligencia, ya”, afirmó Orsi, el martes 9, durante su discurso en el almuerzo de cierre de año de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM).

El presidente ya había propuesto públicamente el tema a fines de noviembre, entrevistado en el ciclo Desayunos Búsqueda . “Uruguay no tiene una agencia de inteligencia. Tiene una Secretaría de Inteligencia y tiene divisiones de Inteligencia medio separadas. Pero hablás con cualquier país y tiene una agencia. Entonces, yo quiero dar la discusión”, dijo. Y añadió con cierta ironía: “Capaz que nosotros no necesitamos una agencia porque, como nosotros somos distintos... ¡Es raro!”.

Actualmente, Uruguay cuenta con la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), que funciona en la Torre Ejecutiva y depende en última instancia del presidente. Al frente está Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional. Durante la administración de Luis Lacalle Pou, la SIEE recibió mayores potestades y un margen más amplio para actuar en reserva, lo que le dio un perfil más ejecutivo dentro del sistema nacional de inteligencia que aglutina a los departamentos de inteligencia que funcionan en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas.

Aun así, la SIEE mantiene control parlamentario y desarrolla un trabajo fundamentalmente estratégico. La ley le asigna la producción de inteligencia estratégica para asesorar al Poder Ejecutivo y la coordinación de todos los organismos de inteligencia del Estado: aunque la normativa le habilita a disponer medidas de inteligencia y contrainteligencia frente a amenazas al Estado, en la práctica no hace tareas operativas de campo, sino que busca articular, por ejemplo, lo que sí realiza la Policía Nacional.

“El crimen organizado hace tiempo que vino, se quedó y viene por mucho más, por mucho más. Y se combate con información, con cooperación internacional, con inteligencia, con profesionalismo, con trabajo articulado entre la Policía, Prefectura, Fiscalía, los organismos financieros y la inteligencia de Estado”, sostuvo Orsi en ADM, donde cuestionó que en Uruguay se vea a la inteligencia “como un instrumento totalitario”. En Desayunos Búsqueda, el presidente había recalcado la necesidad del gobierno de adquirir “herramientas tecnológicas y de inteligencia” porque “la realidad de la seguridad pública cambia muy rápido”.

Funciones como la vigilancia, los seguimientos o las infiltraciones son típicas de una agencia de inteligencia operativa, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y otras similares de distintos países. Según fuentes del gobierno, la creación de un organismo de ese tipo en la órbita de la Presidencia apunta, entre otros objetivos, a evitar quiebres en el flujo de información entre la SIEE y los demás servicios que dependen de ministerios. También dotar a la secretaría de mayor autonomía, sin depender de la ejecución de acciones por parte de terceros, algo que en ocasiones se dificulta por falta de confianza, burocracia o protocolos que limitan el intercambio de datos sensibles.

Información-Ana Sosa-Inteligencia Policía-Javier Calvelo-adhocFOTOS

Hoy, la mayoría de esas tareas se realizan dentro de la Policía Nacional, en unidades como la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

Además de esas funciones, la intención es que la nueva agencia pueda asumir roles de contravigilancia y contrainteligencia, áreas vinculadas a la detección y neutralización de amenazas dirigidas contra el propio Estado o contra el sistema de inteligencia.

Las fuentes afirmaron que el tema ya está bajo discusión en Presidencia, pero que será abordado formalmente a partir del año que viene y derivado al Parlamento. En esta etapa preliminar, el gobierno analiza modelos de agencias internacionales y revisa buenas prácticas de otros países “para entender qué tipo de estructura necesita Uruguay”.

Una de las alternativas más probables es mantener la figura actual de la SIEE, aunque transformándola en un organismo híbrido que incorpore ciertas capacidades operativas —como contravigilancia y contrainteligencia— sin abandonar su rol estratégico.