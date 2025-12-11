  • Cotizaciones
    jueves 11 de diciembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    El gobierno prevé crear una agencia de inteligencia con funciones operativas, entre ellas contravigilancia

    Jerarcas del Poder Ejecutivo se encuentran analizando modelos internacionales y preparan un proyecto de ley para el año próximo

    Yamandú Orsi y Carlos Negro, durante un evento del gobierno del que participó la cúpula de la Policía Nacional.&nbsp;

    Yamandú Orsi y Carlos Negro, durante un evento del gobierno del que participó la cúpula de la Policía Nacional. 

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Juan Francisco Pittaluga
    Por Juan Francisco Pittaluga

    A partir del año que viene, el Poder Ejecutivo comenzará a trabajar en la posible creación de una agencia de inteligencia, una capacidad con la que el país todavía no cuenta y que fue definida como relevante por el propio presidente Yamandú Orsi. La intención del gobierno es llevar la propuesta al Parlamento y poder tener a la nueva institución en funcionamiento antes del cierre del período.

    “Dije y sostengo que Uruguay debe caminar decididamente hacia la creación de una agencia nacional de inteligencia, ya”, afirmó Orsi, el martes 9, durante su discurso en el almuerzo de cierre de año de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM).

    Leé además

    Los automóviles son uno de los bienes más incautados por la Policía Nacional. 
    Seguridad Pública

    La Policía pide “dar un uso social inmediato y visible” a los bienes decomisados al crimen organizado

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Dos oficiales de la Guardia Republicana durante un procedimiento ordenado por el Ministerio del Interior en Villa Española.
    Seguridad Pública

    Narcotráfico: discuten crear una agencia independiente del Ministerio del Interior para investigar a la Policía

    Por Juan Francisco Pittaluga

    El presidente ya había propuesto públicamente el tema a fines de noviembre, entrevistado en el ciclo Desayunos Búsqueda. “Uruguay no tiene una agencia de inteligencia. Tiene una Secretaría de Inteligencia y tiene divisiones de Inteligencia medio separadas. Pero hablás con cualquier país y tiene una agencia. Entonces, yo quiero dar la discusión”, dijo. Y añadió con cierta ironía: “Capaz que nosotros no necesitamos una agencia porque, como nosotros somos distintos... ¡Es raro!”.

    Información-Mario Layera-Evento-Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Mario Layera, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

    Mario Layera, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado.

    Actualmente, Uruguay cuenta con la Secretaría de Inteligencia Estratégica de Estado (SIEE), que funciona en la Torre Ejecutiva y depende en última instancia del presidente. Al frente está Mario Layera, exdirector de la Policía Nacional. Durante la administración de Luis Lacalle Pou, la SIEE recibió mayores potestades y un margen más amplio para actuar en reserva, lo que le dio un perfil más ejecutivo dentro del sistema nacional de inteligencia que aglutina a los departamentos de inteligencia que funcionan en la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, la Cancillería y el Ministerio de Economía y Finanzas.

    Aun así, la SIEE mantiene control parlamentario y desarrolla un trabajo fundamentalmente estratégico. La ley le asigna la producción de inteligencia estratégica para asesorar al Poder Ejecutivo y la coordinación de todos los organismos de inteligencia del Estado: aunque la normativa le habilita a disponer medidas de inteligencia y contrainteligencia frente a amenazas al Estado, en la práctica no hace tareas operativas de campo, sino que busca articular, por ejemplo, lo que sí realiza la Policía Nacional.

    “El crimen organizado hace tiempo que vino, se quedó y viene por mucho más, por mucho más. Y se combate con información, con cooperación internacional, con inteligencia, con profesionalismo, con trabajo articulado entre la Policía, Prefectura, Fiscalía, los organismos financieros y la inteligencia de Estado”, sostuvo Orsi en ADM, donde cuestionó que en Uruguay se vea a la inteligencia “como un instrumento totalitario”. En Desayunos Búsqueda, el presidente había recalcado la necesidad del gobierno de adquirir “herramientas tecnológicas y de inteligencia” porque “la realidad de la seguridad pública cambia muy rápido”.

    Funciones como la vigilancia, los seguimientos o las infiltraciones son típicas de una agencia de inteligencia operativa, como la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos y otras similares de distintos países. Según fuentes del gobierno, la creación de un organismo de ese tipo en la órbita de la Presidencia apunta, entre otros objetivos, a evitar quiebres en el flujo de información entre la SIEE y los demás servicios que dependen de ministerios. También dotar a la secretaría de mayor autonomía, sin depender de la ejecución de acciones por parte de terceros, algo que en ocasiones se dificulta por falta de confianza, burocracia o protocolos que limitan el intercambio de datos sensibles.

    Información-Ana Sosa-Inteligencia Policía-Javier Calvelo-adhocFOTOS

    Hoy, la mayoría de esas tareas se realizan dentro de la Policía Nacional, en unidades como la Dirección General de Información e Inteligencia Policial y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas.

    Además de esas funciones, la intención es que la nueva agencia pueda asumir roles de contravigilancia y contrainteligencia, áreas vinculadas a la detección y neutralización de amenazas dirigidas contra el propio Estado o contra el sistema de inteligencia.

    Las fuentes afirmaron que el tema ya está bajo discusión en Presidencia, pero que será abordado formalmente a partir del año que viene y derivado al Parlamento. En esta etapa preliminar, el gobierno analiza modelos de agencias internacionales y revisa buenas prácticas de otros países “para entender qué tipo de estructura necesita Uruguay”.

    Una de las alternativas más probables es mantener la figura actual de la SIEE, aunque transformándola en un organismo híbrido que incorpore ciertas capacidades operativas —como contravigilancia y contrainteligencia— sin abandonar su rol estratégico.

    Selección semanal
    Argentina

    Crece en Argentina el abordaje cinematográfico de las relaciones entre la Justicia y el patriarcado

    Por Gonzalo Aguilar
    Fútbol Uruguayo

    La AUF anunció ingresos cuatro veces más altos a partir de 2026 y comienza la discusión sobre su reparto

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Museos e historia

    Centro Cultural Casa Natal de Artigas: inaugurado en 2024 y cerrado hasta nuevo aviso

    Por Sebastián Panzl
    Opinión Pública

    Crece desaprobación del gobierno, aunque imagen de Orsi se mantiene alta

    Por Redacción Búsqueda

    Te Puede Interesar

    Sede del Ministerio de Economía.

    Standard & Poor’s ratifica calificación de Uruguay y desliza dudas sobre el plan fiscal del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Yamndú Orsi en Desayunos Búsqueda.
    Video

    Tras el “escándalo” del caso Cardama, Orsi afirma que el gobierno está negociando porque el país necesita patrullas oceánicas

    Por Redacción Búsqueda
    “La Guardia no anda mejor porque hay mujeres; anda mejor porque hay profesionales comprometidos“, dice Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana.

    Angelina Ferreira, directora nacional de la Guardia Republicana: “No quiero ser la primera mujer, quiero ser la mejor”

    Por Milene Breito Pistón
    Yamandú Orsi en el cierre del ciclo Desayunos Búsqueda.
    Video

    Orsi pone el foco en Bukele y plantea que el proceso salvadoreño es “un ejemplo para analizar”

    Por Redacción Búsqueda